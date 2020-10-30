Сибирячка поскандалила с приютом для животных из-за котенка и 10 тысяч рублей (они отказались от денег)

Жительница Новосибирска заподозрила приют для кошек в обмане
Сибирячка Светлана Кудинова добивается проверки приюта для кошек «С любовью и заботой». По словам женщины, она дважды предлагала им свою помощь и готова была взять под опеку больных животных, но кошек ей никто не отдал. Помимо этого она перевела на счет ветеринарной клиники почти 10 тысяч рублей — специально для лечения котенка. Этими деньгами также никто не воспользовался, хотя объявления о сборе средств продолжали выходить. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю недовольной благотворительницы и узнал у представителей приюта, почему они так себя повели.
Отказались от 10 тысяч рублей
В августе Светлана Кудинова увидела на страничке кошачьего приюта «С любовью и заботой» в Facebook объявление о сборе денег для котёнка по кличке Паша (котёнок потом окажется кошечкой), которому требовалась операция. Он стал жертвой издевательств — подростки играли котенком в футбол, в результате чего у него оказались сломаны две задние лапы и раздроблены кости таза.
— Сначала в соцсети был опубликован пост о сборе 45 тысяч рублей, потом сумма уменьшилась. Я позвонила в приют и сказала, что готова оплатить остаток необходимой на операцию суммы и забрать котёнка. Но мне сказали, что уже всё оплачено и котёнка забирают. А буквально через 15 минут вышел ещё один пост, что всё-таки не хватает небольшой суммы. Но после этого я уже не стала звонить и что-то выяснять, — рассказывает жительница Новосибирска.
В очередной раз Светлана Кудинова заинтересовалась этим приютом в конце октября, когда прочитала на их страничке историю котёнка по прозвищу Куксик. Его нашли в коробке вместе с восемью котятами ещё летом. Он уже умирал и не мог даже пищать. Вес котёнка был чуть больше 100 граммов. Сначала его выходила женщина, которой и подкинули котят, после чего уже он оказался в приюте. Там ему стали собирать 20 тысяч рублей на операцию и реабилитацию: у Куксика был врождённый дефект задней лапки, что мешало нормально передвигаться.
— Я увидела этого котёнка и спросила у представителя приюта: «Его кто-то забирает?». На что получила ответ: нет. Тогда я сказала, что готова оплатить все расходы, реабилитацию и забрать его себе. Но она сказала, что ей надо посоветоваться. А ещё я перевела клинике 10 тысяч рублей на расходы этого приюта, — рассказывает Светлана Кудинова.
Через некоторое время Светлане ответили из кошачьего приюта, что не просили переводить деньги, которые уже и так были собраны. И что деньги женщина может забрать обратно. Котёнка Светлане тоже не отдали, объяснив, что хозяин у него есть. Но вскоре после этого разговора, утверждает женщина, на одном из новосибирских телеканалов показали сюжет, где рассказали про Куксика и якобы продолжающийся сбор денег на операцию.
Что рассказали в ветклинике
В Центральной ветеринарной клинике подтвердили, что к ним приходили как представители приюта с котёнком по прозвищу Куксик, так и сама Светлана Кудинова. Про 9900 рублей, которые Кудинова перевела на их счёт, в ветклинике тоже не отрицают.
— У них (благотворительницы и представителя приюта — прим. ред.) взаимопонимания между собой по каким-то причинам, видимо, не вышло. И я предложила Светлане несколько вариантов решения вопроса: вернуть эти деньги или оставить, чтобы она обслуживала на них своих животных. Либо по её звонку деньги можно было использовать на любое другое животное. Но она сказала: нет, мол, забирать эти деньги она теперь будет с прокуратурой. А из приюта мне сказали, что пользоваться этими деньгами не будут. И что нам-то теперь делать? Для меня это люди, которые уже много лет приходят к нам в клинику со своими животными, но вот такое происходит впервые. Чего хочет Светлана — я не понимаю. Если она считает, что приют занимается какими-то мошенническими схемами, то это её личное мнение. Всё же думаю, тут возникло непонимание между двумя женщинами. Как говорится, нашла коса на камень. Только мы, получается, оказались втянуты в эту историю, — с недоумением рассказывает Ирина Плотникова, врач Центральной ветеринарной клиники Ирина Плотникова.
По поводу болезни котёнка ветврач заметила, что такое отклонение часто встречается у кошек и исправляется несложной операцией, после которой животное будет немного прихрамывать, но уже перестанет волочить лапку как атрофированную.
Светлана Кудинова подтвердила НГС, что забирать деньги обратно пока не планирует: она хочет сделает это лишь после того, как делом займутся правоохранительные органы.
Позиция приюта и зоозащитницы
В кошачьем приюте «С любовью и заботой» объяснили всю ситуацию недопониманием со стороны Светланы Кудиновой. Руководителем приюта является Евгения Палатова, но с корреспондентом НГС разговаривала Ольга Финько, которая и общалась всё время со Светланой. В истории с котёнком по кличке Паша желающие забрать его после операции были изначально. Сбор денег завершился, как только нужная сумма была набрана. Но котёнок всё ещё находится в приюте, так как пока не завершился срок послеоперационной реабилитации. А до завершения этого периода и уж тем более до операции животных из приюта никому не отдают.
С Куксиком примерно такая же история, говорит сотрудница приюта Ольга Финько. Отдавать котёнка до операции и до окончания восстановительного периода они никому не будут, несмотря ни на какие суммы денег, внесенные жертвователем. Да и хозяйка у травмированного котёнка уже к концу сбора денег тоже объявилась: Куксика захотела забрать та самая женщина, которая выкормила его изначально.
На обвинение Кудиновой, что сбор денег продолжался и после того, как необходимая сумма была собрана, в приюте тоже дали подробное объяснение:
— Да, у нас появлялась информация, что деньги собираем, после того, как сбор закончился. Это был сюжет на местном телевидении. Журналисты приезжали, сняли сюжет, но его по какой-то причине сразу не выпустили. А потом они сами сделали второй сюжет, вставили туда часть из первого репортажа, который готовился ещё в момент сбора денег, и выпустили позже… То есть репортаж просто вышел с опозданием: на этот момент деньги уже были. И всем людям, которые звонили нам после репортажа, я говорила, что деньги уже собраны, — объясняет Ольга Финько.
От денег, которые Светлана Кудиновая перевела на счёт клиники, приют решил отказаться по нескольким причинам. Во-первых, деньги на лечение Куксику уже не требовались, а во-вторых, осторожно заметила Ольга Финько, поведение Светланы им показалось странным.
— Она начинает нам звонить, требовать. Начинает говорить какие-то странные вещи: что Куксика обязательно заберёт. Говорила, что он там какой-то недоцелованный… А мы ей объясняли, что у этого котёнка сейчас будет операция, и его трогать пока нельзя. Мы предлагали ей взять другого котёнка. Но ей не надо никого, кроме этого… И деньги свои из клиники она почему-то не забирает: ей же их отдают… Такие случаи бывают, она не первая такая — и меня такие случаи очень настораживают. Мы давно пристраиваем животных. И всегда боимся того, чего не понимаем: ведь мы не кофточками на базаре торгуем, а животных пристраиваем. А это самый ответственный момент во всей цепочки помощи животному, — говорит Ольга Финько.
В приюте также добавили, что у Светланы дома уже живут кошки, а прооперированному Куксику необходимо находиться в семье одному — без других животных.
Зоозащитница Рихарда Лем добавляет, что руководителя этого кошачьего приюта Евгению Палатову хорошо знают в зоозащитных кругах — у неё никогда не было репутации мошенницы:
— Котят иногда очень сложно пристроить ответственным людям. Многие берут поиграться и потом выкидывают. Кто-то отказывается ставить сетку-антикошку, а котята склонны падать из окон. Поэтому промедление в данном случае не хуже, чем, когда куратор торопится отдать животное. Моё мнение: Евгения Палатова — дама, которая боится за своих кошек, нежели мошенница. Если нет каких других фактов, которые мне неизвестны.
Зоозащитники нередко сами выявляют мошенников, зарабатывающих на животных. В 2015 году НГС провёл небольшое расследование и описал несколько схем отъема денег у доверчивых новосибирцев. Одна из этих схем была связана именно со сбором денег на бездомных кошек и собак. А в 2019 году на весь город прогремела жуткая история убийства собаки по кличке Шанти. Собаку в своё время одна семья забрала из приюта, но потом из-за появившейся аллергии отдала по объявлению неизвестному. А он оказался садистом.