Сибирячка поскандалила с приютом для животных из-за котенка и 10 тысяч рублей (они отказались от денег)

Отказались от 10 тысяч рублей

В августе Светлана Кудинова увидела на страничке кошачьего приюта «С любовью и заботой» в Facebook объявление о сборе денег для котёнка по кличке Паша (котёнок потом окажется кошечкой), которому требовалась операция. Он стал жертвой издевательств — подростки играли котенком в футбол, в результате чего у него оказались сломаны две задние лапы и раздроблены кости таза.



— Сначала в соцсети был опубликован пост о сборе 45 тысяч рублей, потом сумма уменьшилась. Я позвонила в приют и сказала, что готова оплатить остаток необходимой на операцию суммы и забрать котёнка. Но мне сказали, что уже всё оплачено и котёнка забирают. А буквально через 15 минут вышел ещё один пост, что всё-таки не хватает небольшой суммы. Но после этого я уже не стала звонить и что-то выяснять, — рассказывает жительница Новосибирска.



В очередной раз Светлана Кудинова заинтересовалась этим приютом в конце октября, когда прочитала на их страничке историю котёнка по прозвищу Куксик. Его нашли в коробке вместе с восемью котятами ещё летом. Он уже умирал и не мог даже пищать. Вес котёнка был чуть больше 100 граммов. Сначала его выходила женщина, которой и подкинули котят, после чего уже он оказался в приюте. Там ему стали собирать 20 тысяч рублей на операцию и реабилитацию: у Куксика был врождённый дефект задней лапки, что мешало нормально передвигаться.