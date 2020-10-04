Обведут ли вас вокруг носа? Угадайте животных исчезающих видов по мордочке — милый тест от НГС

В это воскресенье, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Он призван обратить наше внимание на проблему вымирания сотен видов прекрасных существ. В Новосибирском зоопарке обитают некоторые из них. И в этот день мы предлагаем вам угадать по носику кто есть кто, а также немного узнать об удивительных животных, которые могут совсем скоро исчезнуть с Земли.



В тесте использована информация «Всемирного фонда дикой природы», Новосибирского зоопарка и фотографии постоянной гостьи нашего зоопарка Анны Новиковой.