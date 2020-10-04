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Обведут ли вас вокруг носа? Угадайте животных исчезающих видов по мордочке — милый тест от НГС

Восемь удивительных зверей, которых мы скоро можем больше не увидеть в дикой природе

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Чтобы у вас не было подсказок — мы скрыли здесь мордочки животных самым актуальным способом

Чтобы у вас не было подсказок — мы скрыли здесь мордочки животных самым актуальным способом

НГС предлагает угадать по мордочке животных исчезающих видов

В это воскресенье, 4 октября, отмечается Всемирный день защиты животных. Он призван обратить наше внимание на проблему вымирания сотен видов прекрасных существ. В Новосибирском зоопарке обитают некоторые из них. И в этот день мы предлагаем вам угадать по носику кто есть кто, а также немного узнать об удивительных животных, которые могут совсем скоро исчезнуть с Земли.

В тесте использована информация «Всемирного фонда дикой природы», Новосибирского зоопарка и фотографии постоянной гостьи нашего зоопарка Анны Новиковой.

                  Полюбуйтесь на полноценные фото животных из теста.

                  Снежный барс, или ирбис

                  Снежный барс, или ирбис

                  Белый медведь

                  Белый медведь

                  Красный волк (явно хочет укусить кого-то за бочок)

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                  Амурский тигр

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                  Аргали

                  Аргали

                  Манул

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                  Дальневосточный леопард

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