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Страна и мир В России и ЕС готовятся к переговорам по Украине — сроки

В России и ЕС готовятся к переговорам по Украине — сроки

В офисе Зеленского назвали переговоры неизбежными

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101 комментарий

Путин во время Итогов года рассказал, при каких обстоятельствах возможны переговоры с Украиной

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После выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, вопрос переговоров между Россией и Украиной поднимается все чаще. Сейчас его затронул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что вооруженный конфликт завершится уже в следующем году. Как на это отреагировали российские и украинские политики, и когда две стороны придут к компромиссу, рассказываем в нашем материале.

Виктор Орбан напомнил, что Америка и Европа потратили на Украину около 300 миллиардов евро. Премьер-министр Венгрии уверен, что эти средства не оправдали себя, потому что их можно было потратить на более значимые и существенные для Америки и Европы вещи.

–Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую. Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон, — заявил Орбан в интервью Magyar Nemzet.

На слова Орбана отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков и заявил, что пока никаких продвижений в вопросе переговоров с Украиной нет. Он считает, что сейчас для России важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности страны.

–Как неоднократно говорил Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Но пока никаких подвижек с точки зрения Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу операцию, — заявил пресс-секретарь президента.

Песков пока не видит никаких продвижений в вопросе переговоров с Украиной

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Однако в том, что переговоры все-таки начнутся, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, этот процесс начнётся уже в 2025 году, но будет очень непростым.

–Безусловно, в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия. <…> И стамбульские договоренности, которые были сорваны, в них заложена основа, база наших подходов, — прокомментировала Матвиенко журналистам ТАСС.

Если раньше почти все окружение украинского лидера Владимира Зеленского было категорически против переговоров с РФ, то уже сейчас многие не отрицают, что этот процесс неизбежен. Советник главы офиса Зеленского Владимир Лещенко заявил, что готовности к переговорам от Украины потребуют изменения в США.

–Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной, — отметил советник главы офиса Зеленского.

Однако в эфире украинского телемарафона Лещенко подчеркнул, что Украину не устроят ни минские, ни стамбульские соглашения.

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Комментарии
101
Гость
53 минуты
блокировки и замедления - это те же теракты против населения
Гость
52 минуты
Переговоры ? Мир ? И Украина остается независимым, главное- независимым от России - государством. Тогда это фиаско СВО, провал. Не решены никакие политические задачи военным путем.
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