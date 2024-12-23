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Страна и мир WhatsApp на грани блокировки в России: когда это может произойти и почему

WhatsApp на грани блокировки в России: когда это может произойти и почему

Мессенджер отказывается взаимодействовать с правоохранительными органами России

2 500
63 комментария

Мессенджер уже не раз штрафовали в России

Источник:

Мессенджер WhatsApp находится в реестре организаторов распространения информации по распоряжению Роскомнадзора. Сервис обязан хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу ФСБ. Сейчас сервис не сотрудничает с правоохранительными органами. Из-за этого высока вероятность того, что мессенджер заблокируют. Однако всё будет зависеть от действий руководства.

WhatsApp — единственный сервис Meta, который работает в России. Instagram* и Facebook* были заблокированы в 2022 году (запрещены в РФ. Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской в России).

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что через WhatsApp действуют экстремистские и террористические организации. Есть информация, что террористы использовали этот мессенджер при предотвращенных терактах.

— У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь «мяч» на стороне WhatsApp, — заявил Матвейчев.

Информацию об этом прокомментировал и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что вероятность блокировки WhatsApp высока, особенно после блокировки Viber. Свинцов подчеркнул, что компания должна соблюдать российское законодательство, чтобы избежать ограничений.

— WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность, — прокомментировал Свинцов ситуацию с мессенджером «Парламентской газете».

Парламентарий ждет инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, отметив, что у политика другой подход к этой ситуации. Он надеется, что отношения между странами изменятся, а западные компании вернутся на российский рынок.

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Блокировка Мессенджер Проблемы с мессенджерами Роскомнадзор Госдума
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Комментарии
66
Почётный гражданин Левосибирска
56 минут
Вакцинированное стадо, питающееся искусственными кормами и требующее от скуки движуху аполитично и аморфно.
Б.У. Букин
1 час
правильно! надо еще заблокировать весь воздух, потому что им дышат всякие нехорошие организации и всякие преступники!
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