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Страна и мир обзор Турист из России погиб в Таиланде — его переехал гидроцикл. Новости 22 декабря

Турист из России погиб в Таиланде — его переехал гидроцикл. Новости 22 декабря

Что произошло за сутки

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9 комментариев

Тело туриста обнаружили рыбаки

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 22 декабря.

Погибший на Пхукете

На Пхукете погиб 58-летний турист из России, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула Егора Иванова. По данным газеты Bangkok Post, на мужчину наехал гидроцикл, когда тот был в море.

Изначально вскрытие показало, что россиянин утонул — никаких следов удара твердым предметом обнаружено не было, как и переломов костей. Затем полиция изучила записи видеонаблюдения и нашла свидетеля, который подтвердил, что мужчину сбил гидроцикл.

Видео наезда

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Гидроциклом управлял 25-летний гражданин Австрии, который впоследствии был арестован по решению суда.

Россиянин прибыл в Таиланд 11 декабря и должен был пробыть там до воскресенья, остановившись в отеле Lae Lay Suites Karon один.

Массовые поджоги

В российских регионах продолжаются массовые поджоги банкоматов. В «Сбере» сообщили, что в канун праздников количество происшествий увеличилось на 30%. В отделениях банка усилили меры безопасности.

Так, в Московском регионе за последние сутки совершили более 10 поджогов и взрывов пиротехнических изделий по заданию мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Также один случай зафиксирован в Анапе — помимо банкоматов «жертвой» обманутой женщины стало здание ОМВД. Еще один банкомат «Сбера» загорелся в Новосибирске. По данным МЧС, пострадавших нет.

Подробнее о мошеннической схеме с поджогами социальных и административных объектов мы рассказывали в этом материале.

Пирошоу в Минводах

В Минеральных Водах сгорел ларек с пиротехникой. Местные жители наблюдали фейерверки около 15 минут, сообщает телеграм-канал SHOT.

Сгорело 6 квадратов от общей площади помещения

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В результате пожара никто не пострадал, но киоск полностью уничтожен. Рассматриваются две версии произошедшего: поджог и короткое замыкание.

Вертолет врезался в здание больницы

В турецком городе Мугла медицинский вертолет врезался в здание больницы и рухнул на землю, сообщает телеканал Habertürk. Жертвами крушения стали четыре человека. По данным губернатора провинции Идриса Акбыйыка, это двое пилотов, врач и медицинский сотрудник.

Предварительной причиной аварии стал густой туман.

В Мугле густой туман

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Пилоты и пассажиры вертолета погибли

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В самой больнице пострадавших нет, поврежден четвертый этаж здания.

Заявления Путина

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Он заявил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

Также он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.

В Петербурге торжественно запустили Витебскую развязку ЗСД. В эксплуатацию вводится скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье.

Помимо прочего, Путин сделал несколько заявлений о СВО:

  • опасности возрастают, но пугать никого не надо, — ответил президент на вопрос «Идет ли третья мировая война?»

  • Комментируя атаку украинских дронов на Казань, президент заявил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями;

  • Запад эскалирует ситуацию, и РФ всегда будет отвечать на любой вызов.

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Пхукет Погиб турист Гидроцикл Поджоги Банкомат Пожар Фейерверк Вертолет Крушение Больница Путин
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Комментарии
11
Гость
14 минут
В Новосибирске открывается автомобильный завод в 2029 г. Производство грузовиков 2 , 5 , 10 , 12 тонн. Большому городу необходимы хорошие машины а не УАЗ и Газель.
Гость
18 минут
Из протокола. Получил удар тупым предметом - возможно ботаникой.
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