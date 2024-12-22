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Страна и мир обзор В Подмосковье мужчину увезли на допрос — и тот съел свое уголовное дело (с доказательствами). Новости 21 декабря

В Подмосковье мужчину увезли на допрос — и тот съел свое уголовное дело (с доказательствами). Новости 21 декабря

Что произошло за сутки

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15 комментариев

Фото — случайная иллюстрация

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 21 декабря.

В Подмосковье рецидивист съел доказательства

В Московской области рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса.

Всё произошло в камере следственного кабинета.

— Мамука Чхапелия протянул руку через решетку, взял документы уголовного дела и съел их. Сейчас по данному факту проводится проверка. Чхапелия обвиняется в организации экстремистской деятельности, — пишет телеграм-канал «112».

Мужчина уже не раз был судим. По данным «112», в мае 2022 года он расстрелял брата своей жены прямо на детской площадке, заступившись за супругу. А за пару лет до этого Мамука, находясь в тюрьме города Минусинска, отрезал себе кусок языка.

Атака дронов

Утром 21 декабря столицу Татарстана атаковали беспилотники.

— БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ, — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Главное об атаке — в одном видео

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В трех жилых домах после атаки дронов начался пожар. Всех жителей поврежденных зданий эвакуировали. Для них в городе открывают пункты временного размещения.

Также в Казани отменили все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные.

Новый памятник Сталину

В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент установили на территории дома-музея, где большевик находился в ссылке на протяжении нескольких месяцев.

Перед открытием памятника Сталину официальные лица возложили цветы у памятника жертвам политических репрессий.

— Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Неслучайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий, — сказал губернатор Георгий Филимонов.

Также Филимонов собирается открыть памятник царю Ивану Грозному.

Как вам эти идеи?

Губернатор прав, оба памятника важны
Сталину нужен, Грозному — нет
Наоборот! Я за царя
Нет, оба памятника — лишние

Трагедия в Германии

В немецком Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. По данным портала t-online, погибли 11 человек, более 60 получили ранения.

Задержанный — выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Перед терактом он арендовал автомобиль, на котором и поехал на базар на Старом рынке. Он двигался на черном BMW. Что стало причиной произошедшего, пока неясно.

Осторожно: жестокие кадры. На видео водитель таранит толпу

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Россия движется к беспилотным машинам

В ближайшем будущем Россия может запустить на дорогах общего пользования беспилотные автомобили без людей в кабине. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта РФ Романа Старовойта.

По его словам, уже в 2025–2026 годах беспилотные автомобили поедут по ЦКАД и трассе М-12 Москва — Казань. Также Старовойт отметил, что Россия близка, чтобы движение на дорогах общего пользования — трассах М-11 и М-12 — осуществлялось «вовсе без участия человека».

— Накапливается база данных, алгоритмов, мы оцифровываем и создаем цифровые двойники наших федеральных дорог, — сказал он.

Также министр добавил, что технологии беспилотного движения без оператора уже успешно используются в сфере логистики.

Задержан экс-замминистра

Экс-замминистра просвещения РФ задержан в московском аэропорту.

По данным следствия, Денис Грибов вместе с проректором подведомственного вуза и сотрудником фирмы, занимающейся профподготовкой, придумали схему мошенничества. Как пишет телеграм-канал «112», они решили красть деньги, выделенные государством на развитие профессионального образования.

Кадры задержания бывшего замминистра просвещения

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Грибов скрылся, но долго убегать у него не вышло. Полицейские задержали его при поддержке ФСБ. Масштабы мошенничества оценивают в 54 миллиона рублей.

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Комментарии
15
Гость
23 минуты
🔥 Becти за 21 декабря - Ocвобождён посёлок Островский (ДНР) 👍🎉 - Oтбиты - 16 🥩-атак жЫвoтных - Прибитo и ранено - >1875 наZ3i-🐷🐷 (>716,4 тыс. с июня 23, вкл. >42,7 тыс. у Курска) - Pазбито - >82 ед. техники (>34,2 тыс. с июня 23) - Накрыто - 147 объектов и мест сбора зверей, вкл. 7 складов БК, военные аэродромы, объекты энергетики и места хранения БПЛА - ПВO приземлила - 89 бecпилoтникoв и 8 хаймарсов
Гость
18 минут
Киевские жалуются, что каждую ночь русские выпускают по ним около сотни Геранек и Гербер 👍😁 Это всяко круче чем несколько беспилотников по жилым домам в России!
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