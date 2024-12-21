Пустые полки магазинов, нищета, но рай для туристов. Нефтяник рассказал о путешествии на Кубу

Турист провел на Кубе чуть больше двух недель Источник: читатель 86.RU / личный архив











Сотрудники «Роснефти» в ХМАО раз в пять лет имеют право отдохнуть на Кубе. Ежегодно компания отправляет туда тысячи нефтяников со всей страны, путевка практически бесплатная, нужно вернуть лишь 13% налога. Читатель получил такую возможность и рассказал 86.RU о том, что увидел на Острове свободы.

Наш герой не захотел, чтобы в публикации звучало его имя, поэтому назовем его просто «читателем». Он впервые побывал на Кубе: поразили менталитет местных жителей, их радушие, удивили разнообразие природы и красота Карибского моря. Читатель летел до Кубы из Сургута 14,5 часов, пересадка в Москве отняла 3,5 часа.

Море, по словам героя, невероятно чистое Источник: читатель 86.RU / личный архив

— Разнообразие животных и птиц впечатляет, конечно. Мы были в нескольких заповедниках, где рассказывали о местных флоре и фауне, там обитает более 400 видов птиц, разнообразные крокодилы. Отдельно можно отметить очень чистое море, есть коралловые рифы, можно посмотреть рыбок и покормить их, — рассказывает наш собеседник.

На Кубе более 400 видов птиц Источник: читатель 86.RU / личный архив

На острове можно увидеть разнообразных животных Источник: читатель 86.RU / личный архив

Этот крокодил ни разу не моргнул во время съемки Источник: читатель 86.RU / личный архив

По словам нефтяника, на улице можно без труда встретить пионера или октябренка. Уже более 50 лет государство живет под лозунгом победившей революции Patria o Muerte, что в переводе на русский звучит как «Родина или смерть».

Долгие годы Куба находится под санкциями Источник: читатель 86.RU / личный архив











— Когда ты впервые оказываешься там, удивляешься, будто попал в такой тропический Советский Союз: повсюду старые советские и европейские автомобили, дефицит, продукты по талонам и прочее. Тем не менее кубинцы — жизнерадостный и гостеприимный народ, туристическая сфера говорит на русском. Главное желание местных, наверное, — Кубу покинуть, потому как жить там очень тяжело. Другое дело отдыхать. Всё на контрастах: куча еды в ресторанах, лобстеры, морепродукты, вкуснейшие сыры — местным это недоступно, — говорит нефтяник.

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Для туристов есть магазины, где можно приобрести практически всё. На полках супермаркетов для местных может быть всего один товар — обычное дело для Кубы. Из-за санкций дефицит в стране на все товары, в том числе на продукты, кубинцы вынуждены выстаивать огромные очереди, чтобы закупиться. В среднем граждане страны в месяц могут зарабатывать всего несколько десятков долларов, при этом цена за пачку подгузников достигает 45 долларов. Делать фото туристам в супермаркетах запрещено.

Наш собеседник нашел в супермаркете лишь алкоголь и кофе Источник: читатель 86.RU / личный архив

Местные зарабатывают тем, что торгуют на рынках, обслуживают туристов и часто продают наркотики, хоть на Кубе за это грозят огромные тюремные сроки — до 30 лет заключения. Проблема в том, что вся туристическая сфера принадлежит государству, и кубинцы вынуждены платить высокие налоги на прибыль.

— Каждый торгует, чем может — там большая проституция, проблемы с наркотиками, очень много торговцев. Много кто сувениры делает, кто-то организует экскурсии, кто-то занимается извозом. Это всё черный нелегальный рынок, потому как всё, что есть на Кубе для туристов, принадлежит государству. Если ты открываешь свой отель, то 51% сразу переходит в казну, а люди на грани выживания, поэтому они, по сути, зарабатывают леваком, — добавляет нефтяник.

Среди достопримечательностей турист выделяет крепость Эль-Морро в Гаване. Это оборонительное сооружение построили в 1589 году испанцы, оно защищает бухту. Со стен крепости открываются шикарные виды на Гавану, а внутри находится исторический музей. На территории можно увидеть старинные пушки, а стены сооружения выдержали нападения англичан. Боевое крещение крепость прошла во время Семилетней войны, в 1762 году, когда ею командовал морской офицер Луис Висенте де Веласко-и-Исла.