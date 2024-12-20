Путин предложил новые меры поддержки семей с детьми: что поменяется в 2025 году

Путин призвал переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году было сделано многое, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе. После глава государства предложил и новые меры поддержки. Поручения президента публикуем в нашем материале.

Во время заседания президент России призвал устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей.

— Сейчас уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать 6 лет. А начиная с пятого ребенка не начисляются пенсионные коэффициенты. Нужно учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 года, — подчеркнул президент.

Какие еще заявления сделал президент:

Переломить негативную тенденцию снижения рождаемости и более поздних браков в РФ. Необходима поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей;

Сохранять и укреплять здоровье взрослых и детей;

Уделить особое внимание будущим мамам, студенткам вузов и колледжей. Повысить пособие по беременности и родам для студенток до величины прожиточного минимума;

Компании могут поддерживать сотрудников с семьями не только выплатами, но также и путевками, дополнительными выходными днями;

Семейная ипотека по 6% должна остаться. Льготная программа должна действовать не только на новостройки, но и распространяться на вторичный рынок недвижимости в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья.

Решить до 14 января проблему с авиаперелетами, так как не все многодетные могут сегодня себе их позволить;

Увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами сумму маткапитала.

После президента с речью выступил глава Минтруда Антон Котяков.

— С 1 января 2025 года единое пособие увеличится на 14,8%, — более 17 тысяч рублей на одного ребенка, — сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он добавил, что правительство уже внесло в Госдуму законопроект о продлении программы маткапитала до 2030 года.