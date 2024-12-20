«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю

Дневная температура в Индии зимой колеблется от 30 до 32 градусов тепла Источник: личный архив автора











А вы мечтали когда-нибудь сбежать от суровой зимы к теплому морю? Автор этой колонки — 45-летняя фрилансер Юлия уже не первый год претворяет эту мечту в жизнь. Как только в ее родной Тюмени наступают холода, она уезжает в солнечный штат Гоа и живет там до апреля. Почему Юлия выбирает именно этот курорт, как организует свою зимовку и самое главное — сколько тратит на нее денег? Обо всем этом читайте в ее авторской колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

Прежде чем составлять маршрут, нужно определиться с целями поездки и ответить себе на главный вопрос: вы едете в путешествие или на зимовку. Последний вариант подразумевает приезд в одно место, длительную аренду жилья и обычную жизнь, как в России. Я приехала в штат Гоа и планирую провести здесь четыре месяца, с ноября по март. В Тюмени в это время самые холода, решила уехать, чтобы не мерзнуть, не ощущать прокрастинацию, не жить в дне сурка. В Сибири зимой мало солнца, сложно взять себя в руки и замотивировать на что-то.

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Почему Гоа?

Во-первых, здесь тепло. Плюс 30 — это стабильная дневная температура в зимнее время. Ночная — примерно 20–24 градуса выше нуля. Световой день зимой длится 11 часов. Темнеет здесь примерно в 18:00, но этого вполне достаточно, чтобы не чувствовать дефицит солнца, который сильно ощущается в Сибири.

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Чем можно здесь заниматься? В штате Гоа очень большое русскоязычное комьюнити. Сюда приезжают ребята из всех стран СНГ. Среди них есть так называемые бродяги Азии — это ребята, которые живут здесь годами. Как раз это русскоязычное сообщество и формирует то, чем можно здесь заниматься. В Гоа много разных направлений йоги на русском языке, есть практики медитации, есть тренажерные залы, места для единоборств.

Можно регулярно посещать творческие мастер-классы (рисование, различные техники хендмейда), сеансы саундхилинга (под гонги и тибетские поющие чаши), есть тантрические массажи и практики — одному и в паре. Много мест, где регулярно проходят вокально-инструментальные концерты, ярмарки, популярны экстатические танцы, когда участники танцуют босиком: без разговоров, без допингов, без фото- и видеосъемки (свободный танец дарит заряд и освобождение от стресса, скуки и депрессии. — Прим. ред.). В Гоа много салонов аюрведического массажа, услугу можно найти на разный кошелек, но за качественной аюрведой лучше ехать в самый образованный штат Керала.

Гоа — это курорт с шикарным морем Источник: личный архив автора

Но главный плюс Гоа — это Аравийское море. Оно безупречное, теплое, когда заходишь в воду, не ощущается контраст температур — безлимитный бассейн. Можно плавать, заниматься серфингом или кайтсерфингом. В Арамболе есть небольшая гора, туда приезжают начинающие в освоении параплана. Набравшись опыта, многие едут в Непал, уже в Гималаях парят на своих крыльях.

В Арамболе учатся летать на параплане Источник: личный архив автора











В Гоа потрясающий выбор еды, здесь можно найти блюда из любой страны. Готовят их в основном непальцы, и надо признать, что они настоящие мастера своего дела. Мне приходилось разговаривать с ребятами из Казахстана и Кыргызстана, которые рассказывали, что заключают трудовые контракты именно с непальцами, открывают свои общепиты, где по трудовой визе работают целые команды из Непала. В Гоа огромный выбор фруктов.

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Главное, в Гоа много простого человеческого общения. Есть места, где играют в «Мафию» и другие настольные игры, некоторые кафе адаптированы под кинотеатры, приходишь со своей флешкой и смотришь фильм на большом экране. Если сравнивать с другими странами, зимовка в Таиланде обойдется примерно в 100 тысяч рублей в месяц, Гоа гораздо бюджетнее. Много зимующих во Вьетнаме, где средняя сумма затрат на месяц примерно 60–70 тысяч рублей.

Гоа ближе к России, чуть дешевле авиабилеты, а визу можно купить онлайн за три дня.

Виза: как оформить

Визы бывают разные: рабочая, туристическая, для бизнесменов, медицинская. Длительность визы выбирается самостоятельно. Туристическую визу можно получить на 30 дней, 365 или сразу на пять лет.

На один год виза стоит порядка 4 тысяч рублей, но есть нюанс. Ее можно оплатить только картой другой страны, по российским картам платежи не проходят. Можно обратиться к услугам посредников. Услуга по заполнению анкеты онлайн и оплате визы стоит примерно 1,5–2 тысячи рублей. Заполнить анкету можно и самостоятельно, но там есть множество нюансов, если ошибиться хотя бы с одной цифрой, то анкета не пройдет.

Авиабилеты

Цены на авиабилеты совершенно разные. Самые дорогие, как правило, в пиковые даты, когда люди едут на Новый год или другие праздники. На поиск подходящих билетов может уйти от пары дней до недели. Я советую брать годовую визу, чтобы была возможность переносить время вылета и брать более бюджетные билеты.

Из Екатеринбурга есть популярный маршрут арабской авиакомпании до Шарджи. Билет в одну сторону стоит порядка 38–40 тысяч рублей. Если рассматривать вылет из Москвы, то стоимость перелета будет практически такой же.

Жилье: где поселиться

Большой гостевой дом окружен более бюджетными вариантами жилья Источник: личный архив автора

Если соберетесь ехать в Гоа на зимовку, необходимо определиться с локацией. В северном Гоа одно из самых популярных мест — Арамболь. Считается деревней, но я бы назвала это небольшим городом. Вдоль побережья есть другие городки и деревни, в которых тоже можно поселиться. Цены на аренду жилья, как и везде, зависят от локации: чем ближе к пляжу, тем дороже.

В Арамболе квартира обходится в среднем в 15–20 тысяч рублей, за кондиционер придется доплачивать 5 тысяч рублей. Удаленные квартиры могут стоить 10–12 тысяч рублей в месяц — комната с небольшой кухней в трех-четырех километрах от пляжа. Многие туристы обычно берут в аренду байки. Скутер стоит 7 тысяч рублей в месяц, более мощный мотоцикл — 10–12 тысяч рублей.

Никакой роскоши, но просторно и можно заниматься йогой прямо дома Источник: личный архив автора

В первую неделю можно забронировать жилье в гестхаусе (гостевой дом. — Прим. ред.), этого времени хватит на поиск подходящей квартиры. Можно взять в аренду скутер и просто поездить, посмотреть разные населенные пункты и поспрашивать местных, где можно поселиться.

Аренда отдельного дома обойдется в среднем в 40 тысяч рублей. Более бюджетный вариант — квартиры, они расположены в домах на первых и вторых этажах либо под самой крышей. Для поиска жилья можно воспользоваться услугами русскоязычных риелторов. Первый месяц зимовки в итоге получается самым дорогим, придется чуть больше платить и покупать какие-то необходимые для быта вещи.

Работа и расходы

Многие туристы в Гоа работают удаленно: веб-дизайнеры, SMM-специалисты, бухгалтеры, юристы, репетиторы и прочее. Тут есть инструкторы по вождению двухколесной техники, преподаватели игры на музыкальных инструментах и различных духовно-телесных практик. Есть ребята, зарабатывающие на игротехниках: организуют квизы, турниры по настольным играм или в «Мафию». Такой вид отдыха популярен — поужинал и поиграл.

Все зимующие в Гоа, на мой взгляд, делятся на две категории: те, кто зарабатывает на удаленке, и проживающие с определенной суммой денег. Давайте посчитаем: 80 тысяч рублей необходимо на авиаперелет, примерно 20 тысяч стоит квартира. Примерно 1 тысяча рублей в день уходит на развлечения и еду.

Если добавить к этому расходы на какие-то практики, например йогу, билеты на концерты, то это еще в среднем 500 рублей за каждый поход. По моим подсчетам, чтобы пассивно жить месяц в Гоа, нужно примерно 60 тысяч рублей: 20 — на аренду недвижимости, 40 — на еду и развлечения. Безусловно, можно тратить больше или меньше, всё зависит от человека.

В Индии сейчас работают карты российского Россельхозбанка. Можно приезжать с долларами, евро и даже рублями. Последние тоже можно обменять: 100 рупий равно 125 рублей.

Ранее мы публиковали колонку путешественника, который две недели провел на Гоа. Молодой человек побывал в местах, о которых почти не знают туристы, познакомился с множеством местных и русских, которые приехали в жаркую страну на зимовку. Читайте, что его поразило и во сколько ему обошлось путешествие в лето.