«Путин способен укрепить рубль?»: лучшие вопросы президенту, на которые он не ответил

Сегодня президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и россиян, которые задавали ему из зала и присылали всевозможными способами. В зале, где всё проходило, был большой экран, на который транслировали вопросы, заданные президенту по СМС. Правда, получить ответ на них не удалось. Их все оставили без внимания.