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Страна и мир Итоги с Путиным «Путин способен укрепить рубль?»: лучшие вопросы президенту, на которые он не ответил

«Путин способен укрепить рубль?»: лучшие вопросы президенту, на которые он не ответил

Но россияне смогли задать их президенту во время итоговой пресс-конференции

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22 комментария

Не все россияне смогли получить ответы на свои вопросы

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Сегодня президент России Владимир Путин подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и россиян, которые задавали ему из зала и присылали всевозможными способами. В зале, где всё проходило, был большой экран, на который транслировали вопросы, заданные президенту по СМС. Правда, получить ответ на них не удалось. Их все оставили без внимания.

Среди вопросов президенту есть вполне серьезные и конкретные вещи. Но есть и шуточные вопросы, а также те, на которые невозможно найти ответ. Самые необычные из них собрали в нашей подборке.

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Для всех, кого интересуют вопросы, получившие ответ Владимира Путина, мы вели онлайн-трансляцию. Там можно найти все высказывания президента.

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Комментарии
22
За державу обидно!
1 час
почему? ,почему?,да по кочану.......
Zemb
53 минуты
Одесса русский город и Киев тоже.
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