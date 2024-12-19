«Центр вселенной»: как журналисты привлекают внимание Путина к своим вопросам

«Умная Россия», «Жэньминь Жибао», «Центр вселенной». Нет, это не названия кинопремьер 2025 года, а надписи на табличках журналистов, которые они принесли с собой на прямую линию Владимира Путина. В этом материале собрали подборку из типичных и самых необычных табличек, которыми корреспонденты пытаются привлечь внимание президента.
Среди российских журналистов многие пришли с табличками, на которых просто написаны названия городов и регионов. Например, «Вопрос из Уфы», «Крайний Север», «Рыбинск», «Владимир», «Мордовия» и другие.
Некоторые немного уточнили тематику своего вопроса, приписав к ней название региона, например, «Чечня демография», «Омск — молодежная столица 2025» и другие. Некоторые СМИ нанесли на таблички названия своих изданий.
Среди самых нетипичных можно выделить, пожалуй, «Татары. Брикс. Штаб», «Центр вселенной», «Умная Россия», «Жэньминь Жибао» (название китайской народной газеты), «Мошенники атакуют Кузбасс».
Всё о том, как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.