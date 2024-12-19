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Страна и мир Итоги с Путиным Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по Семейной ипотеке не будет

Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по Семейной ипотеке не будет

Президент России попросил правительство обеспечить объемы необходимых субсидий для ипотек

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12 комментариев

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года»

Источник:

Президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на вопросы граждан во время прямой линии. Глава государства резко высказался о сложностях взять льготную ипотеку из-за лимитов.

— Это безобразие. Мы с правительством уже эту тему обсуждали, никаких лимитов не будет. Я обязательно это проверю, — заявил президент.

Глава государства отметил, что всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков должно быть только в удовольствие получать 6% от тех, кто использует кредиты Семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство.

По информации президента, эта разница оседает на банках, для них это — доход, и не маленький.

— Если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк, — добавил президент.

Путин подчеркнул, что всё это касается Семейной и Сельской ипотеки, так как ее берут люди примерно до 40 лет или чуть старше. Он считает, что эта ипотека не должна не иметь никаких лимитов.

— Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее нужно сохранить, — подытожил президент.

Он призвал правительство обеспечить объемы необходимых субсидий и навести порядок в этом вопросе.

Путин пообещал, что не будет лимитов в Семейной и Сельской ипотеках

Источник:

Ключевая ставка в России бьет рекорды, а вслед за ней условия по ипотеке становятся неподъемными для россиян. Льготные программы ужесточают, а аренда жилья растет в цене. Как долго это будет продолжаться и чего ждать в 2025 году — рассказали в нашем материале.

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Комментарии
12
АнатолийG
30 минут
Путин сказал что лимитов по ипотеке не будет, банки сказали "держи карман шире".
Гость
1 час
А Я вижу бронежилет под рубашкой складки видны-
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