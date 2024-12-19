Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по Семейной ипотеке не будет

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на вопросы граждан во время прямой линии. Глава государства резко высказался о сложностях взять льготную ипотеку из-за лимитов.

— Это безобразие. Мы с правительством уже эту тему обсуждали, никаких лимитов не будет. Я обязательно это проверю, — заявил президент.

Глава государства отметил, что всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков должно быть только в удовольствие получать 6% от тех, кто использует кредиты Семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство.

По информации президента, эта разница оседает на банках, для них это — доход, и не маленький.

— Если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк, — добавил президент.

Путин подчеркнул, что всё это касается Семейной и Сельской ипотеки, так как ее берут люди примерно до 40 лет или чуть старше. Он считает, что эта ипотека не должна не иметь никаких лимитов.

— Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее нужно сохранить, — подытожил президент.

Он призвал правительство обеспечить объемы необходимых субсидий и навести порядок в этом вопросе.

Путин пообещал, что не будет лимитов в Семейной и Сельской ипотеках Источник: Ruptly