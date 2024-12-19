Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по Семейной ипотеке не будет

Президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на вопросы граждан во время прямой линии. Глава государства резко высказался о сложностях взять льготную ипотеку из-за лимитов.
— Это безобразие. Мы с правительством уже эту тему обсуждали, никаких лимитов не будет. Я обязательно это проверю, — заявил президент.
Глава государства отметил, что всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков должно быть только в удовольствие получать 6% от тех, кто использует кредиты Семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство.
По информации президента, эта разница оседает на банках, для них это — доход, и не маленький.
— Если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк, — добавил президент.
Путин подчеркнул, что всё это касается Семейной и Сельской ипотеки, так как ее берут люди примерно до 40 лет или чуть старше. Он считает, что эта ипотека не должна не иметь никаких лимитов.
— Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее нужно сохранить, — подытожил президент.
Он призвал правительство обеспечить объемы необходимых субсидий и навести порядок в этом вопросе.
Ключевая ставка в России бьет рекорды, а вслед за ней условия по ипотеке становятся неподъемными для россиян. Льготные программы ужесточают, а аренда жилья растет в цене. Как долго это будет продолжаться и чего ждать в 2025 году — рассказали в нашем материале.