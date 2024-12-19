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Страна и мир Итоги с Путиным Владимир Путин готовится подвести «Итоги года»: фото с площадки, на которой ждут президента

Владимир Путин готовится подвести «Итоги года»: фото с площадки, на которой ждут президента

Гости собираются на мероприятие заранее

181
2 комментария

Мероприятие пройдет в Гостином дворе в Москве

Источник:

Сегодня в Москве пройдут «Итоги года с Владимиров Путиным. Мероприятие совмещает в себе два формата: пресс-конференцию президента и „Прямую линию“. Свои вопросы главе государства смогут задать журналисты и жители из всех уголков страны.

В холлах расположены большие экраны, которые будут транслировать общение президента с журналистами и жителями страны

Источник:

«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут в Гостином дворе в Москве. Начало намечено на 12 часов (мск), но гости собираются заранее. Уже сейчас скопилась очередь из желающих попасть на мероприятие.

Гости приготовили таблички, которыми хотят заинтересовать ведущих, чтобы получить слово

Источник:

Гости располагаются в зоне ожидания и ждут приглашения в зал. С некоторыми из них общаются журналисты.

На мероприятии присутствуют журналисты не только из России, но и других стран

Источник:

В холлах расположена фуршетная зона. В преддверии долгого разговора участники могут подкрепиться.

+2

Среди присутствующих есть жители из разных уголков России и из других стран.

На мероприятие приехали из разных регионов

Источник:

И других стран

Источник:

Мы будем следить за мероприятием в режиме онлайн.

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Комментарии
2
Все по Честному
2 минуты
Все одобряем, можно не проводить трансляцию!
Гость
6 минут
87 процентам приготовиться
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