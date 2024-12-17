В Подмосковье учитель оттаскал школьника за шиворот из-за печенья. Новости 16 декабря

Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 16 декабря.
Учитель оттаскал за шиворот мальчика
В подмосковных Мытищах учитель оттаскал за шиворот подростка, который во время обеда положил на стол преподавателя облизанное печенье, сказав, что тот его обронил. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Учитель бросился бежать за мальчиком, схватил его за кофту и протащил через всю столовую, порвав школьнику одежду. Происходящее попало на видео.
Преподавателя отстранили от работы.
Новый поворот в деле кота Твикса
Появилось видео из тамбура поезда, откуда в январе 2024 года на 30-градусный мороз вышвырнули кота Твикса, после чего он погиб. На кадрах четко видно, что бедняжку выбросила не проводница, как предполагалось изначально, а один из пассажиров. Наказывать за гибель животного никого не стали.
На прошлой неделе стало известно, что уголовное преследование в отношении проводницы прекращено.
«Вонючий» самолет
Самолет авиакомпании KLM, летевший из Амстердама в Мехико, совершил вынужденную посадку на Бермудах. Всё из-за запаха от сотни свиней, которые перевозились в грузовом отсеке.
Как передает РИА Новости, экипаж изменил курс «ради глотка свежего воздуха». Помимо животных на лайнере находились 259 пассажиров. После приземления людей и экипаж разместили в гостиницах — на устранение «неполадок» ушло 26 часов. Свиней же авиакомпания отправила позднее на другом самолете, уточняет телеграм-канал «Авиаторщина».
Взрывы в Сирии
Ночью Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус. Мощность удара была сопоставима с землетрясением, сообщает ТАСС со ссылкой на местные источники.
Ранее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи сообщал журналистам, что Израиль принял решение уничтожить военный потенциал Сирии, чтобы предотвратить его попадание к радикальным формированиям. Уже на прошлой неделе, после свержения президента Башара Асада, по военным базам Сирии было нанесено не менее 250 ударов, бомбардировке также подверглись научно-исследовательские центры и оборонная промышленность.
Первые заявления Асада после побега из Сирии
Башар Асад сделал первые заявления после того, как покинул Сирию. Их опубликовали в телеграм-канале пресс-службы политика.
Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером. Отъезд не был спланирован, утверждает он.
— Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря, — говорится в документе.
О падении Дамаска Асад узнал, находясь на военной базе РФ в Хмеймиме, которая якобы подверглась массированной атаке БПЛА. Когда политик покинул страну, армия «сдала последние позиции» и «все госинституты были парализованы».
Асад пообещал предоставить подробный отчет о произошедших событиях, как только появится такая возможность.
Путин на коллегии Минобороны
Владимир Путин провел расширенное заседание с Министерством обороны. На нём глава государства подвел итоги года на СВО, рассказал о новой тактике страны в вопросе вооружения и не обошел стороной отношения с западными странами.
Главное:
военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной;
Запад доводит РФ до красной черты, а после ответа со стороны Москвы пугает свое население российской угрозой;
устремления НАТО давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. Страны Североатлантического альянса увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи границ России;
планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД, если США приступят к развертыванию таких систем;
доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ достигла 95%;
в войсках РФ появится единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.