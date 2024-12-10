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Страна и мир обзор Водитель красноярской прокуратуры насмерть сбил девушку на тюбинге. Новости 10 декабря

Водитель красноярской прокуратуры насмерть сбил девушку на тюбинге. Новости 10 декабря

Что случилось за сутки

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Момент трагедии

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

Погибла на «ватрушке»

В Красноярске 17-летняя девушка погибла, катаясь на «ватрушке», привязанной к машине. Тюбинг вынесло на встречную полосу, где ехала Toyota Camry. Травмы также получила подруга погибшей: девушки ехали на одной «ватрушке» вдвоем.

Авария попала на видеорегистратор

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В отношении 27-летнего водителя, который катал красноярок, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Молодого человека задержали.

Известно, что за рулем Toyota Camry находился водитель краснояркой прокуратуры.

— Стоит учесть, что с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал. Дело возбуждено в отношении водителя, который прицепил «плюшку». Он задержан, — рассказали в ведомстве.

Мужчина в ДТП не пострадал.

Продали iPhone из пластилина

Жительница Екатеринбурга купила iPhone 15 за 100 тысяч рублей. Когда пришла домой, она обнаружила в коробке не новый телефон, а кусок пластилина.

Покупка была совершена в «Эльдорадо». Девушка покупала смартфон в подарок, поэтому не могла распаковать его в магазине.

— Вернулись сразу в магазин. Подошла к консультанту, который продал телефон. Он сказал, что это не первый случай, сейчас принесет новый телефон, и ушел на склад с концами, больше мы его не видели. Вышел другой сотрудник, сказал написать обращение в магазин, и его рассмотрят в течение 10 дней. Остались без подарка и денег, — рассказала пострадавшая E1.RU.

За 100 тысяч рублей екатеринбурженка купила пластилин

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Девушка написала заявление. Конфликт решили быстро: пострадавшей обещали выдать новый iPhone 15, и распаковывать его будут в магазине в присутствии директора. Также клиентке начислят дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации.

— Все iPhone, продаваемые в сети «Эльдорадо», поступают от поставщиков из-за рубежа в запечатанном виде с пломбой, подтверждающей оригинальность товара и содержащей уникальный идентификационный номер IMEI. Компания находится в плотном контакте с поставщиками товара для уточнения всех обстоятельств возникновения данной ситуации, — пояснили в компании.

Президент Бразилии попал в больницу

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, сообщили в пресс-службе больницы города Сан-Паулу. Политик пожаловался на головную боль, МРТ показало внутреннее кровотечение.

В октябре главу государства предупреждали о возможном исходе: Лулу да Силва упал дома и ударился затылком. Президенту пришлось провести краниотомию. Это операция, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств.

Сейчас политик находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии.

ВТБ купил Почта Банк

ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта Банке за 36 миллиардов рублей и стал единственным владельцем организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Деньги направят на развитие «Почты России».

ПО ТЕМЕ
Сбили насмерть Красноярск Тюбинг Эльдорадо IPhone Пластилин Бразилия Президент Операция ВТБ Почта Банк
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Комментарии
21
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
54 минуты
А сколько она думала пластилин стоит, ещё дёшево купила.
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
56 минут
Всё, девушку после смерти, осудят и посадят.
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