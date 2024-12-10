Водитель красноярской прокуратуры насмерть сбил девушку на тюбинге. Новости 10 декабря

Момент трагедии Источник: МВД24 / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 декабря.

Погибла на «ватрушке»

В Красноярске 17-летняя девушка погибла, катаясь на «ватрушке», привязанной к машине. Тюбинг вынесло на встречную полосу, где ехала Toyota Camry. Травмы также получила подруга погибшей: девушки ехали на одной «ватрушке» вдвоем.

Авария попала на видеорегистратор Источник: МВД24 / T.me

В отношении 27-летнего водителя, который катал красноярок, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Молодого человека задержали.

Известно, что за рулем Toyota Camry находился водитель краснояркой прокуратуры.

— Стоит учесть, что с его стороны соблюдались все правила дорожного движения, скорость он не превышал. Дело возбуждено в отношении водителя, который прицепил «плюшку». Он задержан, — рассказали в ведомстве.

Мужчина в ДТП не пострадал.

Продали iPhone из пластилина

Жительница Екатеринбурга купила iPhone 15 за 100 тысяч рублей. Когда пришла домой, она обнаружила в коробке не новый телефон, а кусок пластилина.

Покупка была совершена в «Эльдорадо». Девушка покупала смартфон в подарок, поэтому не могла распаковать его в магазине.

— Вернулись сразу в магазин. Подошла к консультанту, который продал телефон. Он сказал, что это не первый случай, сейчас принесет новый телефон, и ушел на склад с концами, больше мы его не видели. Вышел другой сотрудник, сказал написать обращение в магазин, и его рассмотрят в течение 10 дней. Остались без подарка и денег, — рассказала пострадавшая E1.RU.

За 100 тысяч рублей екатеринбурженка купила пластилин Источник: читатель E1.RU











Девушка написала заявление. Конфликт решили быстро: пострадавшей обещали выдать новый iPhone 15, и распаковывать его будут в магазине в присутствии директора. Также клиентке начислят дополнительные бонусные баллы в качестве компенсации.

— Все iPhone, продаваемые в сети «Эльдорадо», поступают от поставщиков из-за рубежа в запечатанном виде с пломбой, подтверждающей оригинальность товара и содержащей уникальный идентификационный номер IMEI. Компания находится в плотном контакте с поставщиками товара для уточнения всех обстоятельств возникновения данной ситуации, — пояснили в компании.

Президент Бразилии попал в больницу

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву срочно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг, сообщили в пресс-службе больницы города Сан-Паулу. Политик пожаловался на головную боль, МРТ показало внутреннее кровотечение.

В октябре главу государства предупреждали о возможном исходе: Лулу да Силва упал дома и ударился затылком. Президенту пришлось провести краниотомию. Это операция, при которой временно удаляется часть черепа для хирургических вмешательств.

Сейчас политик находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии.

ВТБ купил Почта Банк

ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта Банке за 36 миллиардов рублей и стал единственным владельцем организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.