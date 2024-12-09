На выездной сессии в Стамбуле обсудят экономическое взаимодействие России и Турции

Ожидается, что одной из площадок для дальнейшего сотрудничества двух государств станет Петербургский международный экономический форум Источник: Фонд Росконгресс











Главной темой выездной сессии, которая пройдет в Стамбуле 10 декабря, станет развитие торгово-экономического взаимодействия России и Турции и укрепление деловых и инвестиционных связей между двумя странами.

— Россия и Турция обладают многолетним и стабильным партнерством, которое активно развивается в таких сферах, как торговля, промышленность и энергетика. За последние годы товарооборот между нашими странами значительно вырос, превысив 60 миллиардов долларов в 2023 году. Турция является одним из ключевых экономических партнеров России и обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества. Выездная сессия станет важной вехой в укреплении двусторонних отношений и развитии новых бизнес-инициатив, — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Мероприятие организовано Фондом Росконгресс при поддержке Посольства Российской Федерации и Торгового представительства РФ в Турецкой Республике.

На повестке дня — поиск новых механизмов для поддержки партнерства российских и иностранных компаний. На встрече участникам презентуют ключевые бизнес-коммуникационные платформы Фонда Росконгресс: Петербургский международный экономический форум, Российскую энергетическую неделю, туристический форум «Путешествуй», юридический форум, форум индустрии дизайна, Кавказский инвестиционный форум, Конгресс молодых ученых, форум будущих технологий и форум «Здоровое общество».

— Эти инициативы привлекают внимание международного сообщества, создавая возможности для деловых связей и обмена опытом. Проекты Фонда Росконгресс способствуют расширению экономического сотрудничества и обсуждению актуальных вопросов глобальной экономики. Мы уверены, что наше сотрудничество с Турцией будет укреплять взаимовыгодные связи и способствовать реализации крупных бизнес-инициатив, — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.