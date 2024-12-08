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Страна и мир обзор Трамп заявил о возможном выходе США из НАТО. Новости 8 декабря

Трамп заявил о возможном выходе США из НАТО. Новости 8 декабря

Что случилось за сутки

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49 комментариев

Трамп вступит в должность 20 января

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 декабря.

Трамп — о выходе страны из НАТО

Дональд Трамп в очередной раз высказал недовольство о деятельности НАТО. Он не исключил возможность выхода страны из альянса, если союзники не будут выполнять финансовые обязательства. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

Погибли из-за голубя

В подмосковном Серпухове двое человек погибли от отравления угарным газом. Как сообщают «Известия», всё из-за мертвого голубя, который заслонил вентиляцию в квартире.

В результате погибли 23-летний мужчина и 70-летняя женщина. Силовики устроили проверку организации, отвечающей за техобслуживание газового оборудования. В офисе компании уже провели обыск и изъяли документы, в том числе акт о состоянии вентиляционных и дымоходных каналов.

Галкин* поднял цены за корпоративы

Максим Галкин* поднял гонорар за новогодний корпоратив без политических шуток почти в два раза, сообщает телеграм-канал Mash.

Теперь его выступление на празднике будет стоить 150 тысяч евро (более 15,5 миллиона рублей) вместо 80. Такие расценки действуют только для россиян. Требования в райдере остались прежними: бутылка 18-летнего виски Macallan, фрукты, нарезки, охрана по спецсоглашению с директором и номер в пятизвездочном отеле.

*признан иноагентом в РФ.

Умер Марк Уизерс

Американский актер Марк Уизерс скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. Артист умер от рака поджелудочной железы еще 22 ноября, но родственники решились сообщить о трагедии только сейчас. У Уизерса остались жена и дочь.

— Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, которые привнес в свое ремесло, оставив в наследство теплоту, юмор и преданность делу, а также свою замечательную способность делать каждую роль незабываемой, — поделилась дочь актера.

Уизерс известен своей ролью в сериале «Династия» 1981 года. Также он снимался в таких картинах, как «Очень странные дела», «Даллас», «Настоящая кровь», «Санта-Барбара» и других.

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Дональд Трамп США НАТО Вентиляция Голубь Угарный газ Умер актер
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Комментарии
50
Гость
50 минут
"Рф обратилась к Турции с просьбой о поддержке для безопасного вывода своих войск из Сирии" Позорище какое, они даже свалить оттуда не могут без поддержки.
Гость
1 час
Наглядное свидетельство, как пропаганда перевирает слова политиков, передавая в искаженном виде. Из чего получается уже совсем иной смысл слов
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