НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -10

2 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
100 патриотических проектов
Хирург-ливанец ищет любовь
Копим на будущее
Коллапс на таможне
Кино про другое детство
Тестируем наливайки
Наиграл на 500 тысяч на набережной
Адвент: забрать свой подарок
Новости в Telegram
Страна и мир истории «Меня называют ненормальной»: россиянка вернулась из Германии в родную деревню и завела хозяйство

«Меня называют ненормальной»: россиянка вернулась из Германии в родную деревню и завела хозяйство

Рассказываем историю Зинаиды Ковалевой

836
25 комментариев
Источник:

Зинаида Ковалева вместе со своей семьей 16 лет назад переехала в Германию. Несмотря на все сложности переезда и проблемы, связанные с адаптацией к жизни в другой стране, семья успешно обосновалась там.

Однако в 2022 году Зинаида вместе с супругом решила вернуться в родную деревню Орехово, которая находится в Омской области.

Женщина призналась, что очень скучала по родным местам все эти годы. Когда сыновья выросли и стали жить отдельно, Зинаида и ее муж поняли, что очень хотят вернуться домой. Их дети и родственники остались в Германии и не планируют переезжать в Россию.

— Мне всё равно, что меня считают ненормальной. Меня же вся деревня называет ненормальной, что из такой благополучной, социально обеспеченной страны как Германия я уехала, это же ненормально, правильно? — говорит Зинаида.

После переезда в Орехово она успела поработать учителем и почтальоном. Сейчас занимается хозяйством и обустройством дома, а ее муж работает у местного фермера. Зинаида признается, что в Германии они зарабатывали больше денег, но сейчас для них это стало не так важно.

ПО ТЕМЕ
Деревня Германия Переезд
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
kolhoznik
1 час
ляпота , сел на корточки над дыркой, открыл дверь и видно будущее
10436257
1 час
Согласен с фразой в заголовке.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мужчина взял за грудь»: откровения омской официантки о домогательствах и странных гостях
Анонимное мнение
Мнение
«Шкатулка с подарками»: новогодняя Москва глазами новосибирца — кто ее украшает и почему дело не в бюджете города
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Ромчик,44

Светлана,60

Дарина,33

Ирина,33

Светлана ,59

Gen,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление