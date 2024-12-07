Молодого отца из Оренбурга поймали за продажей полуторагодовалого сына. Новости 6 декабря

Жителя Оренбурга задержали при получении денег Источник: УМВД России по Оренбургской области

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 декабря.

Оренбуржец решил продать сына

21-летний житель Оренбурга попытался продать собственного сына. Как передают наши коллеги из 56.RU, молодой человек оценил полуторагодовалого ребенка в 1,5 миллиона рублей и нашел потенциального покупателя, которым выступил подставной человек.

Горе-отца задержали сотрудники уголовного розыска и Росгвардии прямо при получении денег. Оренбуржец доставлен в следственные органы, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Известно, что мать ребенка отбывает срок в колонии.

Поножовщина в школе

В Краснодаре восьмиклассник устроил поножовщину в школе. Как сообщает 93.RU, травмы получили трое детей. У 13-летнего мальчика ранения в области груди, живота и левого бедра. У 15-летнего колото-резаные раны ноги, а 14-летнему подростку сломали нос и выбили зуб. Их доставили в больницы.

В краснодарской школе ученик ударил детей ножом Источник: предоставлено 93.RU











По данным МВД, произошел конфликт между двумя восьмиклассниками. Оружие достал 15-летний подросток. Телеграм-канал Baza уточняет, что один из мальчиков громко слушал музыку через колонку, что не понравилась нападавшему. Подростка задержали.

Подробности инцидента читайте в онлайн-трансляции.

Смена главы Курской области

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна главой Курской области. Главной задачей президент назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются. В этом Хинштейну должен помочь опыт работы советником директора Росгвардии.

— Владимир Владимирович, для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен. Поэтому со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи, — сказал Хинштейн.

Депутат начнет работу в Курской области завтра, 7 декабря.

Его предшественник, Алексей Смирнов, продержался на посту меньше трех месяцев. Он заявил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он поблагодарил жителей за доверие и поддержку.

Интервью Лаврова Такеру Карлсону

Такер Карлсон опубликовал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главное:

Для мира на Украине не должно быть никакого НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск. Украина должна получить внеблоковый статус.

У РФ нет намерения уничтожать украинский народ, это братья и сестры народа России.

Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине.

Россия и США официально не воюют, но против Москвы ведется гибридная война.

Россия хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

Мяч в контактах РФ с новым президентом США на стороне Трампа. Лавров считает Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским.

Также Лавров посвятил около десяти минут историческому экскурсу. В нем он объяснил, почему Россия не стала частью Запада.

Итоги года с Путиным

19 декабря состоится большая пресс-конференция президента Владимира Путина, объединенная с прямой линией. Такой формат получит название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Прием вопросов от граждан начнется совсем скоро — в ночь с 7 на 8 декабря. Традиционно их можно задать президенту по телефону, СМС, а также на специальном сайте или с помощью чат-ботов в соцсетях.

«Орешник» — в Белоруссию

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства. Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории страны новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Он отметил, что в случае соглашения президента возможные цели ракет должны определяться Минском.