Турецким предпринимателям и инвесторам расскажут о возможностях вести бизнес в России

В Стамбуле пройдет выездная сессия для турецких предпринимателей Источник: пресс-служба фонда Росконгресс











В Стамбуле 10 декабря пройдет выездная сессия, посвящена бизнес-экосистеме России для турецких предпринимателей. Представители бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции встретятся, чтобы обсудить новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.

— Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции — например, строительства атомной станции «Аккую». По линии фонда Росконгресс мы также развиваем наше сотрудничество, фонд взаимодействует с комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), — отметил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ранее Фонд Росконгресс дважды проводил выездные сессии под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Турции. С 2022 года в мероприятиях приняли участие более 600 представителей бизнеса из 10 стран.

— Сейчас мы все являемся свидетелями переломного этапа развития мировой экономики. На наших глазах формируются новые условия работы; причем из-за нелегитимных санкций против нашей страны их нельзя назвать простыми. Вместе с тем для расширения российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в формирующейся новой системе координат имеется определенный потенциал и естественные возможности. Такие мероприятия, как выездная сессия в Стамбуле, позволяют обсудить возможные решения, обменяться мнениями о совместных действиях на перспективу, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

Участники встречи узнают о последних инициативах и проектах, направленных на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025 — международной площадки для обсуждения глобальных экономических вопросов.

— Мы стараемся создать все необходимые условия для продуктивной работы и достижения деловых целей, содействуя формированию долгосрочных партнерских отношений и заключению взаимовыгодных соглашений, — рассказал директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.