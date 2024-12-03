НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -11

4 м/c,

ю-з.

 762мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Адвент: забрать свой подарок
Драка с подростками
Кто строит новую Россию
Захват дома
Копим на будущее
Бизнес после СВО
Что не так с КРТ
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Страна и мир Турецким предпринимателям и инвесторам расскажут о возможностях вести бизнес в России

Турецким предпринимателям и инвесторам расскажут о возможностях вести бизнес в России

Перспективы делового сотрудничества с Турцией обсудят на выездной сессии

205
4 комментария

В Стамбуле пройдет выездная сессия для турецких предпринимателей

Источник:

В Стамбуле 10 декабря пройдет выездная сессия, посвящена бизнес-экосистеме России для турецких предпринимателей. Представители бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции встретятся, чтобы обсудить новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.

— Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции — например, строительства атомной станции «Аккую». По линии фонда Росконгресс мы также развиваем наше сотрудничество, фонд взаимодействует с комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), — отметил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ранее Фонд Росконгресс дважды проводил выездные сессии под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Турции. С 2022 года в мероприятиях приняли участие более 600 представителей бизнеса из 10 стран.

— Сейчас мы все являемся свидетелями переломного этапа развития мировой экономики. На наших глазах формируются новые условия работы; причем из-за нелегитимных санкций против нашей страны их нельзя назвать простыми. Вместе с тем для расширения российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в формирующейся новой системе координат имеется определенный потенциал и естественные возможности. Такие мероприятия, как выездная сессия в Стамбуле, позволяют обсудить возможные решения, обменяться мнениями о совместных действиях на перспективу, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

Участники встречи узнают о последних инициативах и проектах, направленных на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025 — международной площадки для обсуждения глобальных экономических вопросов.

— Мы стараемся создать все необходимые условия для продуктивной работы и достижения деловых целей, содействуя формированию долгосрочных партнерских отношений и заключению взаимовыгодных соглашений, — рассказал директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Также в Стамбуле пройдет B2B-сессия «Возможности для российско-турецкой деловой кооперации», где представители бизнеса Турции, российских организаций и госструктур обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами.

ПО ТЕМЕ
ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс Турция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Почётный гражданин Левосибирска
10 минут
Они нам нож в спину в Сирии, а мы к ним целоваться в десна лезем. Мда...
Гость
47 минут
Турки никогда ни с кем не дружили. Ну, они, конечно дружат, но всегда против кого-нибудь.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Девам — смена работы, Стрельцам — новый имидж: гороскоп новосибирского астролога на декабрь
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,34

Геннадий,37

Schnitter,34

Ан,59

Андрей,41

Галина,68

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление