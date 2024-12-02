Под Нижним Новгородом мать положила раздетого младенца в снег, чтобы снять шок-видео: новости 1 декабря

Кадр из скандального видео Источник: RT на русском / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 декабря.

Мать положила дочь в снег

В Нижегородской области мать положила раздетую пятимесячную дочь на снег и сняла это на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.

— Что, мразь, никому не нужна?! — говорит голос за кадром, пока ребенок надрывается от плача.

Видео, которое вызвало волну шока Источник: RT на русском / T.me

Известно, что матери 37 лет. Всего у нее четверо детей: две пятимесячные двойняшки, десятилетняя дочь и 14-летний сын.

Малышку изъяли у матери и поместили в стационар. На женщину возбудили уголовное дело, статья — покушение на убийство малолетней. Сама мать говорила, что отец детей — наркоман, и она очень от него устала.

Россиянка «зайцем» долетела из Нью-Йорка в Париж

Россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля аэропорта без билета. Во время полета она пряталась в туалете.

— Женщина, которая улетела без билета на рейсе Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж ранее на этой неделе, остается во Франции после того, как вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно в США в субботу, — рассказал телеканал CNN.

Раньше россиянка работала предпринимателем Источник: РЕН ТВ | Новости / Telegram; Александр Ощепков / NGS.RU











По данным РЕН ТВ, задержанной оказалась 57-летняя Светлана Дали. При себе у нее были водительские права, согласно которым она проживает в Филадельфии. Также у женщины есть американская грин-карта. А российское гражданство у нее обнаружило Министерство внутренних дел Франции.

В туалете ее всё-таки нашел бортпроводник. В итоге женщину передали французским силовикам, а те планируют выслать ее обратно в США.

Атаки ВСУ

Ночью Брянскую область массово атаковали беспилотники, сообщил губернатор Александр Богомаз. Есть погибший — это ребенок.

В результате атаки один из жилых домов оказался полностью разрушен, другой получил повреждения.

Очевидцы сообщают, что осколки одного из беспилотников повредили пятиэтажный дом Источник: bazabazon / T.me

В Белгородской области украинский дрон атаковал такси. Водитель получил тяжелые ранения рук, ног и живота.

Путин подписал бюджет

Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2025 год, а также план на 2026 и 2027 годы.

Закон предполагает доходы казны в размере 40,3 триллиона рублей в 2025 году, также 41,8 триллиона рублей в 2026-м и 43,2 триллиона в 2027-м.

Согласно закону, доля нефтегазовых доходов бюджета составит 27%. Расходы казны в 2025 году утверждены на уровне 41,5 триллиона рублей при дефиците в 1,2 триллиона, что находится в пределах 0,5% ВВП. Покрывать его планируется в первую очередь за счет внутренних заимствований, а Фонд национального благосостояния использовать по минимуму — в пределах 0,6 миллиарда рублей.

Крупнейшими статьями расходов станут национальная оборона (13,5 триллиона рублей, +52% к 2024 году) и социальная политика (6,9 триллиона рублей, −27%). В том числе на семейную ипотеку в следующем году заложено 637 миллиардов рублей.