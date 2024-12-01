Террористы захватили крупнейший город в Сирии, аэропорт закрыли, заключенных выпускают из тюрем: новости 30 ноября

Вооруженная оппозиция заняла отделение полиции и здание местной администрации, а также выпустила несколько заключенных из тюрем Источник: Getty Images / Anadolu / Kasm Rammah











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 ноября.

В МИД РФ оценили опасность ядерной войны

Вероятность обмена ядерными ударами существует, но Москва будет делать всё, чтобы избежать подобного сценария, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.

— Сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины. К сожалению, эта опасность существует. Но мы будем делать максимум для того, чтобы избежать реализации данного катастрофического сценария, — сказал дипломат.

Так он ответил на вопрос о том, что недавно научный канал Science Time опубликовал смоделированный обмен ядерными ударами. Как заявил Рябков, ситуация остается крайне сложной.

— Всё, что нужно сказать по сценариям применения ядерного оружия с нашей стороны, сказано президентом, отражено в обновленных основах госполитики в области ядерного сдерживания, — добавил он.

Однако всё зависит не от Москвы, а от того, будут ли «наши противники» двигаться в направлении сценариев, описанных в военной доктрине России. Рябков констатировал, что пока «движение идет именно в этом направлении». Но всё же дипломат выразил надежду, что «где-то, в каких-то коридорах власти, в каких-то кабинетах, в каких-то бункерах американских» сигналы от России воспринимаются не как пропаганда, а как «суровая реальность».

В Грузии бушуют протесты

Министерство внутренних дел Грузии 30 ноября выпустило заявление, в котором сообщило, что протест, происходивший на проспекте Руставели, рядом с парламентом, «вышел за рамки норм, установленных законом о собрании и демонстрации».

Разгонять протестующих вышли полицейские и спецназ Источник: David Mdzinarishvili / EPA / Scanpix / LETA











— Протестующие наносят ущерб и поджигают инфраструктуру. Некоторые участники митинга повредили входные ворота парламента. Чтобы деэскалировать ситуацию, сотрудники правоохранительных органов прибегли к специальным средствам, определенным законом, — говорится в тексте.

В акциях приняли участие десятки тысяч человек Источник: Davit Kachkachishvili / Anadolu / Getty Images











Полиция разгоняла и задерживала протестующих. Использовался слезоточивый газ и водометы.

В результате стычек между полицией и протестующими есть не только пострадавшие с обеих сторон, но и среди представителей прессы. Полиция задержала больше ста человек, среди них — по меньшей мере восемь россиян.

Президент Грузии (справа) присоединилась к протестам Источник: Giorgi Arjevanidze / AFP / Scanpix / LETA











В Службе госбезопасности сообщили, что в Грузии происходит попытка насильственного захвата власти. Спецслужба страны ведет расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии» УК.

Люди жгли мусорки, не подпуская к себе полицию и спецназ Источник: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA











Протесты в Грузии начались из-за решения премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе не вступать в Евросоюз до 2028 года. Подробно о происходящем мы рассказывали в этом материале.

Солдаты из КНДР могут принять участие в параде Победы в Москве

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне передал ему приглашение направить подразделение вооруженных сил страны на парад в Москве в честь 80-летия Победы.

Как заявил Белоусов, в Москве «ожидают положительного решения» (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын в ходе переговоров с министром обороны РФ сказал, что удары дальнобойным западным оружием по территории России «представляют собой прямое вмешательство в конфликт на Украине». Ответный удар ВС РФ он назвал «своевременной и эффективной мерой, уведомляющей США, Запад и Украину о серьезности ситуации и воле России к жестким контрмерам». Кроме того, лидер КНДР передал президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу «теплые пожелания и еще раз подтвердил, что Пхеньян всегда будет с Москвой».

В Сирии террористы захватили более 40 процентов западных кварталов Алеппо. Аэропорт города закрыт

Сирийские боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и формирования антиправительственной вооруженной оппозиции взяли под контроль более 40% западных районов второго по величине города Сирии Алеппо. Об этом 30 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Агентство Reuters, ссылаясь на три военных источника, пишет, что сирийские власти в субботу закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город. Сирийской армии было приказано следовать приказам о «безопасном отступлении» из основных районов города, куда вошли повстанцы, сообщили три собеседника издания.

Бойцы антиправительственных группировок заявили, что взяли Алеппо под свой контроль. CNN подтвердила, что силы антиправительственных формирований достигли центра города, изучив видео, на котором видно, как бойцы в камуфляже размахивают флагом сирийской оппозиции на центральной площади Алеппо.