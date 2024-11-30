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Страна и мир Хотел отомстить начальнику и убил его 17-летнюю дочь: подробности убийства школьницы в сибирском поселке

Хотел отомстить начальнику и убил его 17-летнюю дочь: подробности убийства школьницы в сибирском поселке

Подозреваемый избил девушку дубинкой, после чего надругался над ней

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3 комментария

Чудовищная история, которая потрясла всю страну, произошла в маленьком поселке Ушканка в Красноярском крае. Там жестоко убили 17-летнюю девушку. Школьницу ударили по голове и бросили умирать в сарае со свиньями и коровами.

Следователи определили подозреваемого не сразу. Сначала предполагалось, что девушка упала сама и ударилась головой, или ее ударил бык, она потеряла сознание, а после ее покусали свиньи и пробили артерию. Но позже силовики сообщили, что на нее напал сосед.

По версии следователей, мужчина работал на местном сельхозпредприятии и постоянно конфликтовал с управляющим — отцом девочки. Однажды он решил отомстить ему и перерезать его животных. Перед этим мужчина выпил, взял нож, палку, и пошел в сарай со скотиной. В это время там находилась девочка, она кормила животных. Как позже следователям рассказывал сам мужчина, завязалась драка, подозреваемый ударил девушку по голове, она потеряла сознание. А затем он надругался над ней и скрылся.

Его на два месяца отправили под стражу, позже арест могут продлить. Что говорят о жестом убийстве в поселке — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
3
Гость
16 минут
А в это время:У блогерши, так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской полностью исчез полуторамиллиардный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Издание обратило внимание на то, что Блиновская, в настоящее время находящаяся в СИЗО, в данный момент ничего не должна российской налоговой. В беседе с изданием налоговый юрист Блиновской заявил, что не понимает, как это произошло.
Гость
14 минут
Очень объемная и информативная статья- "Выпил, ударил дубинкой и надругался"! Уровень НГС-юнкоров потрясающий!
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