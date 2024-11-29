НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 751мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Деды Морозы собрали подарки
Где работает UnionPay
Кто строит новую Россию
Кризис авторынка
Копим на будущее
Актриса с ДЦП
Новости в Telegram
Страна и мир «Я знал, что умру». Корабельный повар провел 62 часа на морском дне и выжил

«Я знал, что умру». Корабельный повар провел 62 часа на морском дне и выжил

Все остальные члены экипажа погибли, а он смог выжить на тридцатиметровой глубине

648
1 комментарий
Источник:

Харрисон Окене из Нигерии был простым коком на буксире. Он стал знаменит на весь мир после того, как волна-убийца перевернула судно, на котором он работал в 2013 году. За несколько минут мужчина оказался единственным выжившим на глубине в три десятка метров.

Ему удалось найти воздушный карман и прождать там спасения целых 62 часа. В кромешной тьме с единственной бутылочкой газировки он молился и надеялся увидеть фонарик ныряльщика.

Когда спасатели попали на затонувшее судно, они не сразу нашли Харрисона. Аквалангисты вообще не ждали, что найдут кого-то живым, и вдруг рука Окене протянулась в мутной воде к одному из них. Бывший кок был напуган случившимся, но не меньше перепугался и ныряльщик.

Подробности этих событий, а также то, как Харрисон Окене боролся с боязнью моря, смотрите в нашем видео.

ПО ТЕМЕ
Выживание Кораблекрушение Удивительные люди
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
14 минут
Лучше расскажите про украинских 🐷-водолазов, которые всю прошлую зиму туда-сюда бегали с патронами по дну Днепра, удерживая Крынки 🤣
Гость
1 минута
Подводная лодка не помню когда то утонула И командир стучал в переборку. И потом её распилили на дне и подняли.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат из воинской части на Урале
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Декабрьское новолуние в Стрельце — 2024: советы для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Лариса,48

Елена,46

Евгений,39

Андрей,33

Алексей,24

Игорь,55

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление