Лучше в Таиланд уехать. Посмотрели, сколько стоит отметить Новый год на Байкале, и остались в шоке

Лучше в Таиланд уехать. Посмотрели, сколько стоит отметить Новый год на Байкале Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Еще пару-тройку лет назад декабрь и новогодние каникулы были самыми провальными на Байкале. Ни местные жители, ни туристы из других регионов сюда не ездили, потому что в межсезонье на озере было особо нечем заняться. Сейчас же новогодние каникулы на Байкале пользуются большим спросом, поэтому цены на эти даты всё выше. Наши коллеги из Ircity.ru изучили расценки на этот сезон и рассказывают, сколько стоит отметить Новый год у берегов озера.

При подготовке материала использовались данные с официальных сайтов туроператоров и из частных объявлений.

Туры без новогодней программы

Стоимость новогодних туров на Байкал сильно варьируется в зависимости от того, сколько дней гости рассчитывают провести в путешествии, в каких условиях будут жить и что войдет в экскурсионную программу. Однако даже самые простенькие варианты стоят неприлично дорого для весьма скромного набора опций.

Например, на сайте сообщества туроператоров «Большая страна» самый дешевый тур стоит 38 200 рублей на человека. Он рассчитан на 3 дня и 2 ночи и включает в себя трансфер из Иркутска до Ольхона, две ночи на острове, а затем возвращение в столицу Приангарья.

Такая стоимость предполагает размещение в номере экономкласса на базе отдыха «Набаймар». Это значит, что в номере будет две кровати, а туалет будет одним на весь этаж. Если же гостям захочется комнату с собственным санузлом, то нужно выбирать категорию стандарт. Тогда тур будет стоить уже 40 700 рублей на человека.

К стоимости номера добавьте расходы на дорогу Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Также в стоимость тура входят ужин в первый день, трехразовое питание во второй день и завтрак в день отъезда, экскурсия на северную часть острова Ольхон и, собственно, дорога.

Почти за те же деньги, но на 400 рублей дороже (38 600 рублей) есть тур на Новый год в Листвянку. Он проводится с 29 декабря по 1 января, то есть на сутки длиннее. Правда, есть нюансы с питанием и размещением. В первый день, например, вся еда — за счет гостей, на все последующие дни в стоимость включены лишь завтраки, остальное питание — за свой счет.

Самый дешевый вариант предполагает проживание в номере экономкласса в гостинице «Арабеска». Как и в прошлом туре, эта категория располагает одним санузлом на секцию из нескольких номеров. Размещение на турбазе «Обитаемый остров» будет стоить дороже — 42,5 тысячи рублей, при этом вас поселят в 2–16-местном номере с возможным подселением. Туалет также один на весь этаж.

Если гости захотят номер категории стандарт с собственным туалетом, для них предусмотрено проживание в гостинице «Байкальский кедр». При таком размещении тур будет стоить 48 300 рублей.

В цену тура, помимо дороги, размещения и трех завтраков, входит лишь посещение «Тальцов». Весь досуг в Листвянке гости организуют себе сами и сами же за него платят. Такое вот «заманчивое» предложение.

Увидеть эту красоту стоит недешево Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Столь же привлекательным кажется тур под названием «Знакомство с Байкальском», который длится 4 дня и 3 ночи и стоит от 47,5 тысячи на человека. Гостей привозят из Иркутска в Байкальск, где первый день они могут просто погулять. На второй день запланирована экскурсия в биосферный заповедник в Танхое и прогулка по экотропе. Третий день — свободное время в Байкальске, а на четвертый — возвращение домой.

С размещением в гостинице и питанием тоже есть тонкости. За минимальную цену гости получают номер с двумя кроватями и туалетом на этаже. Чуть более комфортный вариант с туалетом на пару-тройку комнат в секции обойдется в 51 100 рублей, а если хочется удобств в номере, то будьте готовы заплатить 54 100 рублей.

В стоимость тура входит ужин в первый день, трехразовое питание во второй, завтрак и ужин в третий день и завтрак в день отъезда.

Обратите внимание на то, что ни в один из вышеперечисленных вариантов не входит непосредственно празднование Нового года. Праздничный фуршет и какие-то развлечения туристам придется продумывать и организовывать самостоятельно.

Туры с новогодним банкетом

Туры с новогодней вечеринкой на те же даты и той же продолжительности стоят уже значительно дороже. Например, три дня и две ночи в Листвянке с размещением в отеле «Маяк», экскурсией по Байкалу, поездкой в «Тальцы» и всякими зимними развлечениями вроде катания на снегоходах стоят 68 100 рублей на человека. Если же туристы выберут номер в отеле «Байкал», то ценник резко вырастет до 88,5 тысячи рублей.

Провести праздничную ночь на Ольхоне, а затем и первые дни нового года тоже можно, но будьте готовы, что это удовольствие совсем не из дешевых. Тур на 5 дней и 4 ночи с проживанием в гостинице «Звезда кочевника», завтраками и ужинами, а также новогодним банкетом, развлекательной программой и парочкой экскурсий будет стоить 82 тысячи рублей на одного гостя.

Комбинированный тур с посещением и Листвянки, и Ольхона на 5 дней и 4 ночи стоит 93,6 тысячи рублей на человека. При этом в цену не входит новогодняя вечеринка и развлекательная программа, за нее гостям придется (по желанию) платить отдельно. Сколько — неизвестно, стоимость уточняется.

На сайте «Фанат Байкала» ситуация по локациям и набору активностей примерно аналогичная. Правда, цены чуть другие. Самый дешевый тур «Новогодний Байкал — 2025. Лайт» на 4 дня и 3 ночи в Листвянку и ее окрестности с посещением Байкальского музея, Нерпинария, экскурсией в «Тальцы», катанием на канатке, собачьих упряжках и теплоходе по Байкалу стоит от 42 300 рублей на человека.

Программа тура предполагает размещение в гостинице «Байкалика», которая выглядит хоть и скромно, но уютно. Категории номера на выбор: стандарт и комфорт. За второй придется доплатить 1290 рублей.

Чуть более продолжительный тур «Новогодний Байкал — 2025», рассчитанный на 5 дней и 4 ночи с 30 декабря по 2 января, будет стоить 45,5 тысячи рублей на человека. Размещение всё в той же гостинице «Байкалика», а в цену, помимо ночлега, трансфера и питания, входят билеты в «Тальцы», обзорные экскурсии по Иркутску и Листвянке, билеты на канатную дорогу, катание на собачьих упряжках и теплоходе, а еще новогодний ужин.

С инфраструктурой на Байкале есть проблемы, но какая там красота Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Новогодний тур в несколько самых популярных на Байкале локаций: Листвянку, Большое Голоустное, бухту Песчаную, Ольхон и его мысы — будет стоить 90 тысяч рублей. Его продолжительность — 5 дней и 4 ночи. Если приехать в январские каникулы, можно сэкономить порядка 17 тысяч рублей. Туры на 3 и 7 января продают по 73 тысячи рублей на одного гостя.

Что же туристы получают за эти деньги? Проживание в гостиницах Листвянки, Ольхона и Иркутска, завтраки и обеды, трансфер до всех локаций, услуги гида, катание на хивусах, экскурсии, катание на собаках, посещение этнопарка «Золотая Орда» и канатной дороги в Листвянке, а также фотопикник на Хобое с дегустацией сибирской настойки. Доплачивать придется только за ужины.

Тур на Байкал как путевка в Таиланд

Самый дорогой тур на Байкал в Новый год мы нашли на сайте Russia Discovery — его стоимость начинается от 147,6 тысячи рублей на одного гостя за 4 ночи и 5 дней. Это даже дороже, чем встретить Новый год на острове Фукуок во Вьетнаме или на Пхукете в Таиланде.

Что же входит в зимнюю байкальскую сказку за кучу денег? Организаторы обещают «море пушистого снега, свежий воздух сибирской тайги и энергию легендарного озера». Кроме этого, тур предполагает посещение Ольхона и его мысов, осмотр первого льда в проливе Малое Море, визит в «Тальцы» и несколько зимних развлечений.

На первый день тура запланирована экскурсия по Иркутску, а затем — трансфер в Листвянку с заездом в «Тальцы». В этот же вечер — встреча Нового года, банкет и праздничная программа. Во второй день — частная усадьба с кузницей, подъем на Камень Черского и свободное время в Листвянке. Третий и четвертый дни посвящены Тажеранским степям и Ольхону со всеми его достопримечательностями и активностями. В последний день перед возвращением в Иркутск туристов ждут бухты Малого Моря и первый лед Байкала.

Теперь самое интересное: в стоимость тура входит проживание в более чем приличных отелях «Байкал» в Листвянке и BaikalWood Eco Lodge&Spa в Хужире, но часть питания вам придется оплачивать самостоятельно. В дни со второго по пятый включены завтраки, а обеды предоставляются только в первый, третий и пятый. За все ужины, кроме первого, новогоднего, гости платят из своего кармана. Также придется самим платить за алкоголь на праздничном банкете.

Точно такой же тур, кстати, размещен на сайте компании «Байкалика». Его стоимость там тоже не отличается ни на рубль. При этом отмечено, что на даты с 31 декабря по 4 января уже нет свободных мест.

А что у частников?

А что предлагают частники и самостоятельные гиды? Да примерно то же самое. Пятидневное путешествие со встречей Нового года в Листвянке, а затем экскурсиями в ее окрестностях и по Иркутску предлагают приобрести за 68 тысяч рублей. В эту цену входит трансфер, четыре ночи в гостиницах байкальского поселка и столицы региона, катание на канатке, новогодний ужин и развлекательная программа, катание на собаках по лесу, экскурсия в «Тальцы» и обзорка по Иркутску. Питание частично оплачивается самостоятельно, а частично входит в стоимость.

Турагентство «Диvva.tour», которое, судя по всему, находится в Краснодарском крае, предлагает довольно бюджетные туры на Байкал. Так, например, есть вариант «Зимняя сказка Байкала, Новый год», который рассчитан на четыре дня. Сумма — 38,5 тысячи рублей на человека.

Это путешествие предполагает проживание в отеле «Мир Байкала» в одной из бухт Малого Моря. Организаторы уверяют, что удобства есть в каждом номере. Также в стоимость входит трехразовое питание, праздничный новогодний ужин по типу «шведский стол», но без развлекательной программы, трансфер и экскурсии. Что именно входит в состав этих экскурсий, не уточняется.

Компания See Baikal предлагает путешествие под названием «Новогодний Байкал впечатлений» на 5 дней и 4 ночи. Стоит это удовольствие 79 тысяч рублей на человека.

— Mы упакoвали голoвокружительные виды, нaсыщeнный oтдыx и пpиятную кoмпанию в наш тур «Hoвогодний Байкaл впeчатлeний». Вac ждет поездкa нa xивуcе по льду Бaйкалa, баня c купeлью на Aнгаpe, катaние с гоpки выcотой с трехэтaжный дом, панорамные виды и, кoнeчно, местo силы — оcтров Ольхон, — уверяют организаторы.

При этом непосредственно новогоднюю ночь предлагается провести в Иркутске в ресторане. Кроме того, в этот же день запланированы обзорная экскурсия по городу, знакомство с сибирской кухней, русская баня на берегу Ангары и купель, а уже после — праздничный банкет.

Второй день посвящен знакомству с Листвянкой, третий и четвертый — путешествию на Ольхон, а на пятый день гости возвращаются в Иркутск. В цену входит проживание, трансфер, услуги гида, баня, праздничный ужин, канатка, аренда хивуса и полноценное питание в течение всех дней тура.