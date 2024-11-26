На Урале девочка-подросток родила ребенка и выбросила его на мусорку: новости 25 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 ноября.
В Турции вспыхнул самолет с россиянами
Ночью 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100.
Рейс авиакомпании «Азимут» прилетел в Турцию из Сочи. Пожар начался сразу после посадки: у самолета загорелся двигатель. Огонь быстро объял самолет.
На борту находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным турецких СМИ, возгорание началось во время посадки: огонь вспыхнул в двигателе. Очевидцы увидели открытое пламя и густое задымление.
Росавиация отчиталась, что погибших нет. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
Взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для движения других воздушных судов. Расследованием ЧП займутся Росавиация и Следственный комитет, на место выехали российские дипломаты.
«Азимут» сообщил, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра. Возможно, имела место ошибка пилота. Как бы то ни было, пассажиры услышали два удара.
Пассажирам рейса А45051 Сочи — Анталья в связи с происшествием при посадке в турецком аэропорту выплатят по 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь, сообщила пресс-служба авиакомпании.
В Челябинске пьяный водитель BMW протаранил пешеходов
Пьяный водитель на BMW X6 влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Он сбил пятерых человек, среди которых был ребенок в коляске. После этого лихач не остановился, а продолжил ехать по своим делам, но скрыться не удалось. Через пару метров его задержали.
Среди пострадавших — грудной ребенок, который лежал в коляске, его мать, а также хоккеист КХЛ — голкипер фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетинин. Двух женщин отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Водитель был пьян. Алкотестер показал 1,074 млг/литр при норме до 0,356 промилле (0,16 млг/л) спиртного.
Виновным оказался 47-летний Алексей Корягин. В Челябинске у него есть ИП, основной вид деятельности которого — розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Теперь предпринимателю грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет по части 2 статьи 264 УК РФ.
В Вильнюсе самолет упал и загорелся возле жилого дома, пилот погиб
Грузовой самолет DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, сообщает Reuters со ссылкой на аэропорт и литовскую полицию. Самолет упал рядом с жилым домом и загорелся. Погиб пилот.
В районе падения воздушного судна объявили экстремальную ситуацию, чтобы ликвидировать последствия аварии. В полиции рассматривают различные версии катастрофы, передает радио LRT. Основания для версии о теракте сейчас нет, но и «отбрасывать возможность терроризма не следует», заявил директор ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис.
Пилот самолета погиб, он гражданин Испании. Трое пострадавших — граждане Литвы, Германии и Испании. Все четверо — мужчины. Самолет DHL принадлежит испанской авиакомпании Swiftair, он летел из Лейпцига и упал рядом с жилым домом в Вильнюсе.
— Земля задрожала, весь дом затрясся, и появился красный шар, — рассказывает очевидец.
Журналисты говорят, что обломки самолета разбросало в радиусе ста метров от эпицентра. Местные жители не пострадали (в доме живут 12 человек), начавшийся после крушения пожар потушен.
В Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвого ребенка
В Челябинской области 16-летняя девушка родила ребенка и отнесла малышку на мусорную площадку. Младенца нашли мертвым. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил источник 74.RU, знакомый с обстоятельствами произошедшего.
Как сообщает местное издание «Знамя Октября», подозреваемая жила в общежитии Учебного городка в Пласте.
Бывшему чиновнику Минобороны дали 17 лет по делу о хищении леса
Суд в Москве огласил приговор в отношении бывшего главы департамента имущественных отношений Дмитрия Куракина. Его признали виновным по делу о хищении леса и дали 17 лет лишения свободы в колонии. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Куракин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и во взятке в особо крупном размере. Кроме лишения свободы он будет обязан возместить 369 миллионов штрафа в пользу государства.
По версии следствия, Куракин вместе с другими должностными лицами в Минобороны РФ занимался незаконной вырубкой леса на территории угодий министерства. С 2014 года он по подложным документам организовал вырубку здоровых деревьев под видом санитарной.
В ГД внесли проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проект о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка был внесен в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
— При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка. В этой связи будет внесен законопроект по соответствующей теме, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На блогера Варламова* завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении признанного иноагентом Ильи Варламова* возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Блогера подозревают в систематическом уклонении от обязанностей иноагента, сообщает столичное надзорное ведомство.
В течение 2024 года 40-летний Варламов* дважды привлекался к ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил публиковать посты и сообщения без соответствующей отметки.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
В Госдуме предложили повышать маткапитал четыре раза в год
В Госдуме предложили пересматривать размер материнского капитала ежеквартально. Сейчас это происходит раз в год. С инициативой выступила партия «Новые люди».
Законопроект направили в Госдуму. Он предполагает внесение поправок в закон 2006 года о дополнительных мерах господдержки семей с детьми. Авторы призывают не только участить индексацию размера маткапитала, но и дать субъектам РФ право увеличивать его за счет государственного бюджета.