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Страна и мир обзор В Саратовской области водитель открыл стрельбу по людям и убил мужчину. Новости 24 ноября

В Саратовской области водитель открыл стрельбу по людям и убил мужчину. Новости 24 ноября

Что произошло за сутки

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Снимки автомобиля и ориентировка на предполагаемого преступника разлетелись по соцсетям

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 ноября.

Стрельба в Саратовской области

В городе Марксе водитель открыл огонь по людям. Один человек погиб, другого забрали в больницу с ранами.

Как пишут наши коллеги из 164.RU, всё началось с конфликта между двумя водителями. В ходе спора владелец иномарки начал стрелять по паре человек, которые ехали на «Оке». Те в это время сидели в автомобиле.

Следователи продолжают осматривать место происшествия

Силовики возбудили уголовное дело, объявили план «Перехват» и быстро задержали стрелка. Им оказался 41-летний Рубик Акопян. Полицейские показали кадры задержания.

Убитого звали Михаилом Кутузовым, ему было 32 года. Он умер на месте, в машине. У Михаила остались беременная жена и ребенок, он работал автомастером.

— У него не было никаких конфликтов, хороший парень был и никуда не лез, неконфликтный, — рассказали знакомые погибшего.

Раненый из-за перестрелки — 48-летний Алексей Соколовский. Он остается в больнице.

Атаки ВСУ

Ночью 34 украинских БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией четырех регионов России. Об этом отчиталось Минобороны.

Большая часть дронов — двадцать семь — была перехвачена над Курской областью. Губернатор Смирнов добавил, что помимо БПЛА были сбиты две украинские ракеты. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Тем временем дома в белгородском Шебекине начали обтягивать антидроновой сеткой.

Как объяснил губернатор Вячеслав Гладков, материал для защитной сетки выбрали «нестандартный, подходящий для этих целей». Подрядчик обязался затянуть такой сеткой десять домов.

— Посмотрим, как она покажет себя, — написал губернатор в своем телеграм-канале, — а потом будем принимать решение.

Кремль — об эскалации на Украине

Дмитрий Песков дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. В нем он рассказал о последствиях ударов вглубь России.

— Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне. Это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта, — сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что разработка новейших видов вооружения происходит засекречено. Только узкий круг лиц знал о ракетной системе «Орешник». Представитель Кремля отметил, что он сам не знал об «Орешнике».

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Саратовская область Маркс Стрельба Убил Песков Спецоперация
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Комментарии
72
Gordon Shumway
25 ноября, 00:25
Будем и дальше проявлять толерантность и выражать озабоченность? Или пора вещи назвать своими именами?
Гость
25 ноября, 00:27
Сначала нам показывали "Голого короля", а теперь - "Тараканище". Василич - артист!
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