«Будут повышать пенсионный возраст». Чем опасен демографический кризис и почему «запреты чайлдфри» его не остановят

Теория демографических переходов предполагает, что человечество пережило уже два «демперехода»: это такие состояния в обществе, которые приводят к изменению подхода людей к рождению детей.

Первый демографический переход произошел с развитием медицины: в начале двадцатого века уже не нужно было рожать 10 детей, чтобы выжило хотя бы двое-трое. Второй переход случился с ослаблением нормативного гнета.

— Постепенно нормальным становилось иметь секс до брака, иметь секс вне брака, иметь детей вне брака, не иметь детей и так далее. Постепенно, повторюсь. И плюс — не обязательно начинать рожать как можно раньше. То есть сперва уже люди пытались получить образование, сделать карьеру, и начал расти средний возраст женщины, родившей первенца, — объясняет демограф Алексей Ракша. — Люди стали понимать, что брак — это не что-то священное, это какие-то имущественные условия в основном. То есть с точки зрения демографии демографические переходы — не однозначно плохое явление.

По мнению демографа Алексея Ракши, сейчас человечество проживает третий демографический переход — «смартфонизацию».

— Это уже совершенно не признанная теория, это мое мнение: где-то с 2015 года, а в передовых странах и чуть раньше, началась так называемая смартфонизация. И это вызвало падение рождаемости по всему миру. Люди занимаются смартфоном, а не сексом, смартфоном, а не общением, смартфоном, а не свиданиями. Всё больше активности виртуальной, всё меньше живого общения. Психология людей меняется, и это влияет на рождаемость, — считает демограф.