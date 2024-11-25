«Будут повышать пенсионный возраст». Чем опасен демографический кризис и почему «запреты чайлдфри» его не остановят

Как считают эксперты по рождаемости, демографический кризис — это один из главных вызовов для большинства стран. В России с этим борются по-своему: депутаты предлагают ввести налог на бездетность, рассылают направления на сдачу анализов на фертильность и пытаются запретить «пропаганду чайлдфри».
Но простые жители отвечают: «Ситуацию в стране измените — и будут вам дети».
Тем временем цифры показывают, что дело не в стране: проблема общемировая. Что к этому привело, какие позиции занимает Россия в рейтинге по рождаемости и как решить демографический кризис — в материале MSK1.RU.
«Мы увидим вымирание целых стран»
Еще двадцать лет назад, как отмечают демографы, в быту ходило выражение «планета перенаселена». Тем временем за последние несколько десятилетий произошел крупный демографический спад — и не в рамках отдельных стран, а по всему миру.
Виной тому — демографические переходы. Что это?
Теория демографических переходов предполагает, что человечество пережило уже два «демперехода»: это такие состояния в обществе, которые приводят к изменению подхода людей к рождению детей.
Первый демографический переход произошел с развитием медицины: в начале двадцатого века уже не нужно было рожать 10 детей, чтобы выжило хотя бы двое-трое. Второй переход случился с ослаблением нормативного гнета.
— Постепенно нормальным становилось иметь секс до брака, иметь секс вне брака, иметь детей вне брака, не иметь детей и так далее. Постепенно, повторюсь. И плюс — не обязательно начинать рожать как можно раньше. То есть сперва уже люди пытались получить образование, сделать карьеру, и начал расти средний возраст женщины, родившей первенца, — объясняет демограф Алексей Ракша. — Люди стали понимать, что брак — это не что-то священное, это какие-то имущественные условия в основном. То есть с точки зрения демографии демографические переходы — не однозначно плохое явление.
По мнению демографа Алексея Ракши, сейчас человечество проживает третий демографический переход — «смартфонизацию».
— Это уже совершенно не признанная теория, это мое мнение: где-то с 2015 года, а в передовых странах и чуть раньше, началась так называемая смартфонизация. И это вызвало падение рождаемости по всему миру. Люди занимаются смартфоном, а не сексом, смартфоном, а не общением, смартфоном, а не свиданиями. Всё больше активности виртуальной, всё меньше живого общения. Психология людей меняется, и это влияет на рождаемость, — считает демограф.
Чем это опасно? Демограф Вадим Безвербный отмечает: если «нет детей», увеличивается верхушка половозрастной пирамиды, человечество стареет более интенсивно.
Средний возраст человека, потребителя увеличивается. С точки зрения экономики это путь в никуда.
— В таком случае у нас два выхода: либо повышать пенсионный возраст, либо переходить на автоматизированный труд, — объясняет заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. — Без изменений мы увидим вымирание целых стран в ближайшие десятилетия.
Демограф уверен: если мировое сообщество не объединится, не будет активно работать над решением проблем с рождаемостью, последствия будут разрушительными.
«Власти инспирировали моральную панику»
В ноябре этого года аналитический центр Birth Gauge, занимающийся вопросами статистики рождаемости, опубликовал обновленные данные — в них появился анализ прошедших месяцев 2024 года. Это позволило отследить статистику за последние несколько лет. И оказалось, что Россия поднялась на 11 позиций вверх в списке стран по рождаемости с 2022 года. На фоне общего мирового тренда на снижение рождаемости это вполне неплохо, хоть мы и находимся в стадии замедленного падения.
В таблице идет ранжирование по среднему количеству детей на женщину. В этом году Россия показывает результат 1,4 ребенка на женщину. Несмотря на то что показатель идет на спад по сравнению с прошлыми годами, во многих странах ситуация еще печальнее.
— Тем не менее в последнее время власти инспирировали моральную панику по поводу рождаемости — повысить — и по поводу миграции — уничтожить, — отмечает демограф Алексей Ракша. Однако стимулирование рождаемости — нормальное и правильное желание для государства, главное — правильно выбрать методы решения проблемы.
Данные показали, что рождаемость подавляющего большинства стран упала. Для демографов в этом нет ничего удивительного.
— В развитых странах, за исключением Израиля, рождаемость давно ниже двух детей на женщину. Они себя не воспроизводят, — отмечает демограф Безвербный.
— Это значит — вымирание?
— Да, так точно.
Особенно резкий спад, как отмечает демограф Ракша, произошел в странах, имеющих социалистическое прошлое или граничащих с бывшим СССР: Латвии, Чехии, Румынии, Болгарии и так далее.
Как отмечают демографы, для воспроизводства страны нужно иметь показатели выше 2,05–2,07. Такими показателями обладают только Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Алжир, Египет, Израиль, Палестина, Иордания, Ирак, Бангладеш и Монголия. Все остальные страны с разной скоростью «исчезают». Даже Китай и Индия давно себя не воспроизводят — они больше не лидеры в демографической гонке.
— Рождаемость в Китае уже ниже, чем в России, и продолжает сокращаться. Им [Китаю] предрекают сокращение населения в два раза к концу века, — говорит эксперт. — Их экономика рассчитана на то количество людей, которое есть сейчас. Их ждет [экономический] кризис.
Даже страны Южной Америки и Азии, которые ассоциируются у обывателя с высокой рождаемостью, давно сдали позиции: Шри-Ланка с высоких показателей за два года упала до уровня российских, а Колумбия упала еще ниже. У Чили, Пуэрто-Рико и Таиланда показатель за 2024 год упал ниже единицы: 0,88–0,95 ребенка на женщину.
Как разные страны справляются с демографическим кризисом
Как рассказали демографы, в России сложились сразу три негативных фактора: низкая рождаемость, достаточно высокая смертность и сокращение миграционного прироста. Это и создает «перекрестные сложности».
Некоторые страны, сталкиваясь с кризисом рождаемости, балансируют за счет других сфер. Например, уровень рождаемости в Европе и Северной Америке хоть и ниже оптимальных значений, но экономика держится благодаря эффективной государственной политике в отношении миграции.
— Никто там не говорит о том, что страны вымирают. Им удается поддерживать баланс. У нас же сейчас миграционный отток пошел, — объясняет демограф. — Но важно понимать, что миграция не должна быть единственным инструментом решения проблемы. Страны должны нацеливаться на поддержку внутреннего населения, на повышение рождаемости среди своих граждан.
Интересным положительным примером является Казахстан. За последние 15 лет этот регион показал впечатляющие результаты в повышении рождаемости.
— Казахстану удалось увеличить рождаемость с 1,8 ребенка на женщину до 3, что является уникальным примером для современной демографии, — говорит эксперт Вадим Безвербный.
По его мнению, опыт Казахстана мало применим к России — там играет роль религиозный, духовный фактор. Но в социальной политике, как считает Безвербный, России есть чему поучиться: такая динамика стала возможной в том числе благодаря поддержке многодетных семей и социальной политике.
Демографы обращают внимание и на Израиль, но признают, что и этот опыт не применим к России:
— В Израиле рождаемость поддерживается за счет религиозного фактора. Но это не переносимо на российскую почву, это свойство данного общества, это не воспроизводится искусственно, — считает демограф Алексей Ракша.
Кто виноват и что делать
Демографы поделились, какие именно меры нужны России для стимулирования рождаемости, — и это не запретительные законы.
— В странах, где общество ценит и поддерживает семьи с детьми, рождаемость может быть значительно выше, — считает эксперт по демографии Алексей Ракша. Он подчеркивает, что если в обществе нет позитивного отношения к многодетности, то даже социальные выплаты не всегда смогут стимулировать рост рождаемости.
Кроме того, нужно усиливать материальные меры:
Материнский капитал сейчас дискредитирован. Во-первых, тем, что его на первого ребенка перенесли, этим убив его эффективность, ведь посыл был именно в рождении второго и последующих.
Второй причиной «обесценивания» материнского капитала стали сложности при попытке продажи или обмена квартир, которые родители покупают с помощью этой выплаты.
— Или вот — 40 тысяч на ипотеку. Многие семьи воспринимают ипотеку как кабалу — и правильно. Зачем им рожать, если им бы ее скорее выплатить? [Помощь] не должна ограничиваться ни ипотекой, ни первичкой, она должны распространяться и на вторичное жилье, и на дома, и на участки.
Вадим Безвербный добавляет еще одно предложение: помощь должна распространяться не только на малоимущие семьи.
— Я думаю, что нужно выплачивать пособие любой семье с детьми вне зависимости от ее материального положения. У нас только малоимущим выплачиваются пособия. Тогда многие семьи будут более уверены в будущем, потому что мы же понимаем, что они стали заложниками экономического, рационального поведения. Дети — это большие расходы. И зачем, дескать, нам нужен третий, если мы потеряем в среднем доходе на человека? — размышляет демограф.
Пусть будет пособие на каждого ребенка в каждой семье. Хочет человек его оформить — пожалуйста, пусть через «Госуслуги» оформит. И пособие должно быть на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Мы не используем те потенциалы, которые у нас есть.
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