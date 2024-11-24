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Страна и мир обзор В Кремле прокомментировали возможность новой мобилизации в России: новости 23 ноября

В Кремле прокомментировали возможность новой мобилизации в России: новости 23 ноября

Что произошло за сутки

14 640
162 комментария

Песков ответил на вопрос о мобилизации

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 ноября.

Песков прокомментировал возможность мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что в стране сейчас не ведутся разговоры о мобилизации. В Кремле ранее подчеркивали, что потребности в ней нет.

— О мобилизации речи никакой не ведется, — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что граждане РФ активно заключают контракты с Минобороны РФ и идут на военную службу. По его словам, добровольцев много — ежедневно договоры подписывают сотни людей.

Кремль начал подготовку к посланию президента Федеральному собранию

Послание президента РФ Федеральному собранию уже готовится, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.

— Оно готовится заблаговременно, этот процесс растянутый во времени, — сказал Песков.

По его словам, точных дат пока нет, однако он с уверенностью сказал, что это произойдет уже в 2025 году — в конце зимы или весной.

В грядущем послании Федеральному собранию президент затронет ряд соцвопросов, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям. Также Путин поднимет тему расширения поддержки регионов. Об этом ТАСС рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталья Косихина.

Путин подписал ряд важных законов

Президент Владимир Путин подписал сразу несколько законов:

  • штрафы за пропаганду чайлдфри: до 400 тысяч для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц, до пяти миллионов — для юрлиц. Иностранцам грозит штраф до ста тысяч или арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ;

  • списание до десяти миллионов рублей долгов по кредитам участникам спецоперации: закон распространяется на мобилизованных, призывников (за исключением курсантов военных училищ) и заключивших c 1 декабря 2024 года контракт с Минобороны на год и более, а также их супруг;

  • запрет на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола — трансгендерный переход;

  • штрафы до 60 миллионов рублей для юрлиц за подделку документов в целях организации нелегальной миграции.

Иностранные банки массово отказывают в обслуживании выданных Газпромбанком карт UnionPay

В девяти странах прекратили обслуживать карты системы UnionPay, выданные российским Газпромбанком, сообщает ТАСС. Речь идет о кредитных организациях Турции, Венгрии, Германии, ОАЭ, Таиланда, Вьетнама, Казахстана и Катара.

Как выяснили корреспонденты агентства, в этих странах держатели указанных карт столкнулись с трудностями в их использовании. Так, при запросе наличных в банкомате банка OTP в Венгрии появляется сообщение, что такие карты не принимаются данным банком, хотя ранее это был единственный банк в стране, где они принимались.

В аналогичную ситуацию корреспонденты попали в случае с Sparkasse и Deutsche Bank в Германии, банками Арабских Эмиратов и Таиланда. Ранее агентство сообщало об аналогичных проблемах в Турции.

Причина трудностей в том, что 21 ноября США ввели санкции в отношении более ста российских физлиц и организаций, большая часть из которых банки. В списке оказался и Газпромбанк, который ранее не подпадал под ограничения, поскольку через него зарубежные покупатели рассчитываются за газ с Россией.

Газпромбанк в тот же день предупредил владельцев своих карт на UnionPay о возможных проблемах со снятием налички за рубежом и рекомендовал сделать это как можно скорее. При этом внутри России карты банка продолжают работать.

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Мобилизация Путин Песков Закон Чайлдфри
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Комментарии
162
С левого берега
24 ноября, 01:26
Пескову верить...
Гость
24 ноября, 01:19
Так предыдущая не закончилась - зачем новую объявлять?
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