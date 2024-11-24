Королевский курорт и город кошек. Турист рассказал, как за 40 тысяч рублей слетать в Европу

В Калининграде хорошо в любое время года Источник: Данил Танчук

Если хотите попасть в бывший Кенигсберг, увидеть величественные готические соборы и аккуратные немецкие кирхи, а также заглянуть в город кошек и балтийскую здравницу, то Калининград и его окрестности ждут вас. О том, как отдохнуть там бюджетно, 86.RU рассказал нефтяник из Сургута Данил Танчук.

— Очень сильно все отличается: доступная среда, тротуары, исторические здания красивые, много музеев — музей янтаря есть в каждом городе. Дороже всего вышли билеты — 22 тысячи, проживание — 15 тысяч, еще тысяч 20 — на питание, развлечения и транспорт по области. Вышло недорого с учетом северной компенсации за отпуск. В общем, потратил немного — 41 тысячу за пять дней. В основном путешествовал по Калининградской области, в самом городе был недолго, — рассказывает Данил.

Зеленоградск

В основном Данил был в городе-курорте Зеленоградске, который известен как королевский курорт, а еще его называют городом котов. Здесь есть разнообразные музеи, санатории, отели, выход к Балтийскому морю. Чтобы попасть в Зеленоградск, нужно проехать 40 километров на автобусе или такси из Калининграда.

— В Зеленоградске сохранилось много старинных, еще довоенных немецких зданий. В целом все достопримечательности находятся в одном районе небольшого города, поэтому обойти пешком их можно за день. Вдоль всего побережья Балтийского моря, на берегу которого и расположен город, тянется главная прогулочная зона Зеленоградска — место неизменного притяжения туристов в любую погоду, — рассказывает Данил.

Недалеко от Променада можно найти источник с минеральной водой, также здесь, как в любой прогулочной зоне курортных городов, есть множество ресторанов и кафе, где можно перекусить и попробовать блюда европейской кухни.

Туристы могут отправиться на конную прогулку по побережью. Ее стоимость — 3000 рублей, в эту сумму входят и фотографии с лошадьми.

Конная прогулка начинается на побережье, а завершается в хвойном лесу Источник: Данил Танчук

Котов в Зеленоградске, конечно, много. Бродят по улицам, запрыгивают на скамейки. Кошкам посвящены муралы (настенные рисунки, которые стрит-арт художники наносят на стены, трансформаторные будки и другие поверхности на улицах городов. — Прим. ред.). В старой водонапорной башне есть даже целый музей, где множество экспонатов, а на входе посетителей встречает кот А'мур. Желающих связать себя узами брака тоже встречают коты — фигуры установлены у местного ЗАГСа. Нетрудно догадаться, кто изображен и на светофорах.

Кошки тут на каждом шагу неспроста: местные власти сделали их туристической фишкой, есть даже специальная должность котошефа. Дама, которая ее занимает, приходит в котодом, расположенный в центре города на Курортном проспекте, следит за домиками, проверяет, есть ли там корм.

В Зеленоградске много особняков, построенных несколько веков назад. На Курортном проспекте можно увидеть старые административные здания и дома высокопоставленных жителей Кранца (старое название Зеленоградска). Улицы города часто украшены.

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— На Курортном проспекте много кафе и ресторанов с открытыми летними верандами — можно сидеть на улице и представлять, что ты в старинном Кранце. Также здесь много сувенирных лавок, художественных мастерских и янтарных салонов — только зайдешь, как сразу захочется увезти сувенир на память, — рассказывает Данил.

Закаты в Зеленоградске великолепные Источник: Данил Танчук

Светлогорск

Первое языческое поселение на территории нынешнего Светлогорска появилось в 1258 году. Тогда территория Калининградской области принадлежала Пруссии. Поселение насчитывало не более десятка рыбацких и крестьянских дворов, в то время город носил название Русе-Мотер, что означало «край погребов».

Нынешний Светлогорск — город-курорт. Там расположены санатории и лечебницы, есть бювет с минеральной водой и променад. Впечатляет, как и в Зеленоградске, довоенная немецкая архитектура. Сравнительно недавно, в 2015 году, открыли театр эстрады, там проходят форумы, выставки и другие мероприятия. Известен Светлогорск и канатной дорогой.

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Калининград

Калининград (Кёнигсберг) был основан в 1255 году, он известен как столица янтарного края, музеев тут огромное количество. Помимо музея янтаря, есть музей мусора, черепов и скелетов, ну и, конечно, краеведческие музеи, которые могут рассказать о том, как развивался край.

— Калининград по большей части обычный среднестатистический советско-российский город, не считая двух районов с сохранившейся старой застройкой. Необычно то, что идешь по какой-нибудь улице, и с одной стороны — советские дома, с другой, через небольшой ров, — крепость, — делится впечатлениями Данил.

Он побывал в двух музеях. Заглянул в Музей открыток, где собраны карточки с видами Калининграда и области, некоторые напечатаны до Первой мировой войны. В Музее марципана Данила впечатлили изделия из этой немецкой сладости.

— Можно увидеть фигурки, даже здания из марципана, рассказывается о технологии изготовления, — отмечает турист.

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Проехав от Калининграда 1,5 часа, можно попасть на Куршскую косу, она включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году в номинации «Культурный ландшафт». Там туристов поражают песчаные дюны, которые из-за ветра и волн постоянно по угрозой исчезновения.