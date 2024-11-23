Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Президент рассказал о применении новых ракет.
Собрали самое важное из речи главы государства.
Испытания баллистических ракет «Орешник» прошли успешно, заявил Путин. Эта система вооружения — совершенно новая, современная разработка, а не модернизация старых. Средств перехвата «Орешника» и подобных систем в мире на сегодняшний день не существует, отметил президент.
У России имеется запас готовых к применению систем, таких как «Орешник». Принято решение об их серийном производстве.
— Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, — отметил Путин.
Он добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие. Оно не является средством массового поражения, его удары будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения. Создателей «Орешника» представят к госнаградам.