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Страна и мир Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Владимир Путин провел совещание с Минобороны. Он рассказал о новых ракетах и будущих планах

Создателей системы «Орешник» представят к госнаградам

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195 комментариев

Противодействия системе «Орешник», по словам Путина, на сегодня не существует

Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны, представителями оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракетных вооружений. Президент рассказал о применении новых ракет.

Собрали самое важное из речи главы государства.

Испытания баллистических ракет «Орешник» прошли успешно, заявил Путин. Эта система вооружения — совершенно новая, современная разработка, а не модернизация старых. Средств перехвата «Орешника» и подобных систем в мире на сегодняшний день не существует, отметил президент.

У России имеется запас готовых к применению систем, таких как «Орешник». Принято решение об их серийном производстве.

— Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России, — отметил Путин.

Он добавил, что «Орешник» — это высокоточное оружие. Оно не является средством массового поражения, его удары будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения. Создателей «Орешника» представят к госнаградам.

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Комментарии
195
солдат
23 ноября, 11:30
А что там с гражданскими самолётами ... тысячей ... осилим к 30 году ...?
Марпл Это Я
23 ноября, 09:11
Не читала, что там написано. Но «новые ракеты и будущие планы» - в одном предложении не радуют 😔
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