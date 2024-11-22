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Страна и мир обзор Владислав Бакальчук показал, кто «увел Татьяну из семьи». Та в ответ послала его к врачу. Новости 21 ноября

Владислав Бакальчук показал, кто «увел Татьяну из семьи». Та в ответ послала его к врачу. Новости 21 ноября

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Развод Владислава и Татьяны давно стал историей федерального значения

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 ноября.

Развод Бакальчуков

Владислав Бакальчук показал фото человека по имени Леван Мирзоян и заявил, что он увел Татьяну из семьи. Якобы это ему поручил лично Сулейман Керимов (с компанией которого затем объединили Wildberries).

— На Татьяну оказывалось чудовищное давление. Леван — профессиональный манипулятор, который действует не руками, а через головы других. Его цель — разрушение. <…> Леван использовал все доступные ему способы — от угроз захвата Wildberries до цветов, подарков и лести, — написал Бакальчук.

По словам Владислава, Татьяна даже начала мечтать стать президентом России в 2030 году, а Мирзоян якобы пообещал ей помочь в этом. Всё — чтобы растопить ее сердце.

Также Бакальчук выложил фото, где выделил Мирзояна.

Татьяна ответила на этот пост. Она высмеяла слова про президентство и завуалированно посоветовала Владиславу обратиться к врачу.

— И президентом России, и королевой Англии, и владычицей морской, и женой султана… Этот человек опять всё напутал: я хотела стать первой леди Франции. Во всём виноват не Леван Мирзоян, а Николя. А если серьезно, мне кажется, что кому-то требуется серьезная психологическая помощь, — написала Татьяна.

В шутку она выложила то же фото — но выделила на нем Николя Саркози, бывшего президента Франции.

То же самое фото, но в обработке Татьяны

Марина Федункив родила первенца

Юмористка Марина Федункив стала мамой в 53 года.

— Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса, — рассказал источник журнала «Стархит».

Личная жизнь у Марины наладилась три года назад — в возрасте 50 лет она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет младше нее.

Марина и Стефано расписались тайно. Так же тщательно она скрывала и свою беременность

Поначалу многие не верили в их союз, но пара доказала искренность своих чувств, а Маджи не раз публично признавался, как сильно любит актрису.

— У Марины сердце, которое улыбается, — рассказывал как-то Стефано. — Но сначала она была абсолютно тяжелая, всегда спрашивала, почему мне нужна она, а не итальянская женщина.

Интервью Пескова

Дмитрий Песков заявил, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить ядерного конфликта.

 — Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не заниматься провокационными действиями, — цитирует Пескова ТАСС.

При этом Песков отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена противится завершению боевых действий на Украине, подливая масло в огонь конфликта.

Продали банан

Приклеенный к стене банан продали на аукционе Sotheby's за 6,24 миллиона долларов.

Арт-объект под названием «Комедиант» из банана и скотча создал итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Покупателем стал создатель блокчейн-платформы Tron и предприниматель в сфере криптовалюты Джастин Сан.

— Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества, — написал Сан в своем телеграм-канале.

Предприниматель добавил, что быть гордым владельцем банана для него честь.

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Комментарии
6
Гость
13 минут
Слышал я одну легенду, о двух тюленях пересказ, вроде быль, а вроде сказка, может тюлени среди нас
Гость
14 минут
А чё, мы разве ещё не победили?
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