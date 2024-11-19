«Здесь я могу быстро записаться к врачу или попасть в банк». Россиянка отслужила в армии Израиля и вернулась на Урал

Алисе Ваксман 24 года. Она ведет блог в соцсетях и работает визажистом Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Блогер и визажист из Екатеринбурга Алиса Ваксман отслужила два года в израильской армии. Совсем недавно она вернулась из жаркого города на Ближнем Востоке в уральскую столицу и была приятно удивлена. В разговоре с нашими коллегами из E1.RU Алиса рассказала, каково быть женщиной на службе и почему в Израиле невозможно чувствовать себя в безопасности.

По программе репатриации повезли в военкомат

Алиса родилась и выросла в Екатеринбурге. С детства она посещала синагогу и отмечала иудаистские праздники в общине. Там знакомилась с другими евреями, многие из которых со временем переезжали в Израиль. После окончания школы девушка поняла, что и ей тоже пора перебираться туда — в город Кармиэль.

— Я не видела свое будущее на Урале, знала, что не поступлю на бюджет в вуз. И решила, что хочу переехать учиться в Израиль. Программа репатриации подразумевала, что я переезжаю, живу в общежитии, учу язык и готовлюсь к экзамену для поступления в университет. Спустя девять месяцев нас прямо на этой же программе повезли в военкомат. Сказали, что так надо, — рассказывает Алиса.

В армии Израиля служат как мужчины, так и женщины. Репатрианты тоже подлежат призыву. По закону мужчины в возрасте от 18 до 29 лет и женщины в возрасте от 18 до 26 лет должны пройти срочную военную службу. Лица, не выполнившие этот долг в срок, считаются нарушителями. Освободиться от службы в армии можно по причине беременности, религиозных убеждений и так далее. Срок службы для мужчин составляет три года, для женщин — два.

Алиса рассказала, почему решила вернуться в Россию Источник: Дмитрий Крисковец, Артем Чудинов / E1.RU

На первом призыве новым репатриантам проводят тест на знание языка, проверяют их здоровье. После всех бюрократических процедур Алису забрали на службу.

— Меня призвали в апреле, в разгар коронавируса. Понятное дело, постоянно кто-то заболевал. Мы сидели на карантине и ничего не делали, было здорово. С мальчиками жили раздельно — в армии с ними нельзя контактировать. Обниматься, держаться за ручки, целоваться — всё запрещено. Естественно, всё это было, но втихую, — вспоминает Алиса.

Она рассказывает, что в Израиле мужчины и женщины одинаковых должностей служат в равных условиях, только спят в разных комнатах. Даже форма у всех идентичная.

Чаще всего ты приходишь в армию здоровым человеком, а выходишь инвалидом: физическим и моральным. Постоянно не успеваешь поесть, поспать, всегда находишься в стрессе. Алиса Ваксман екатеринбурженка, вернувшаяся из Израиля

— На задание могут выдернуть даже в выходной. Бывало, уезжали с молодым человеком на свидание на пляж, а его вызывали в другую часть страны. Приходилось всё бросать и ехать, — говорит девушка.

Из-за этого у нее ухудшилось здоровье: теперь Алиса считается негодной для мобилизации и призыва в профессиональную армию. Впрочем, руководство было радо ее уходу со службы.

— Со всеми поругалась, когда уходила. Меня вообще не очень любили в подразделении — много скандалила. Всё время приходила к офицеру жаловаться. Говорила: «Где моя еда? Почему вы мне ставите смену и оставляете голодной?» Мне отвечали, что в холодильнике полно еды, хотя там всегда стояли только йогурты, — вспоминает она.

По словам девушки, в армии соблюдают кашрут, поэтому не разрешают хранить мясное и молочное вместе:

— Всё, что я могла съесть, — сыр и йогурт. Была недовольная, разгневанная, выносила мозги и писала гневные письма. Они, правда, перехватывались и никуда не доходили, но мозги я им выносила. В конце службы мне сказали никогда к ним не возвращаться.

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В перерывах смотрели «Уральских пельменей»

После службы в израильской армии солдаты получают выплаты, которые можно потратить на образование, свадьбу, жилье или бизнес. Свои деньги Алиса потратила на государственный курс по визажу.

— Сфера красоты в Израиле застыла на уровне 2010 года. Пробовала работать на телевидении визажистом, но это было совсем плохо — у людей ноль знаний, как нужно красить. Я пыталась объяснять, но им вообще без разницы, — отмечает она.

Из-за этого большую часть времени Алиса занималась физическим трудом. Последним местом работы в Израиле для нее стал завод в городе Лод.

— Удивительно, но у меня на работе было очень много русскоговорящих мужиков-работяг лет 50–60. У них была своя каморка для отдыха — такой домик дядюшки Тыквы, где стоял огромный телевизор. По нему они смотрели «Уральских пельменей». Для меня было поразительно, что эта передача так популярна, — говорит Алиса.

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«Думала, здесь ничего нет, кругом разруха и все плачут»

Жизнь в России сильно отличается от той, к которой Алиса успела привыкнуть. По возвращении в Екатеринбург она удивилась отоплению в домах, уровню сервиса в заведениях и простору на улицах:

— Я думала, что здесь ничего нет, кругом разруха и все плачут. А здесь, наоборот, очень клёво: даже в транспорте нет кондукторов. Была в шоке, какое всё большое. Здесь я могу в любой день быстро записаться к врачу или попасть в банк. В Израиле все соблюдают Шаббат, из-за этого по субботам ты даже чай себе заварить не можешь, потому что в этот день нельзя делать никакую работу. В Екатеринбурге люди постоянно куда-то идут. И кофе везде вкусный!

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В любом городе Израиля жизнь течет плавно и размеренно, рассказывает Алиса.

— Еще там все очень громко разговаривают. Первое время мама постоянно говорила мне не орать, хотя я и не кричала. Я привыкла так разговаривать, потому что в Израиле все так говорят. Еще там всё такое маленькое, улочки совсем другие, нет высоток. Всё время жарко, в отличие от Екатеринбурга. У нас такой погоды, как здесь в октябре, не было даже зимой. Я впервые за шесть лет надела колготки.

Девушка прилетела в уральскую столицу в мае 2024 года. С тех пор она каждый день открывает для себя город по-новому.

Сейчас узнаю Екатеринбург заново. Когда вижу в интернете какое-нибудь новое место, бегу туда сразу. Мне хочется всё посмотреть, узнать. Ни разу не пожалела, что вернулась. Столько всего интересного происходит вокруг! Алиса Ваксман екатеринбурженка, вернувшаяся из Израиля

Главная причина, по которой Алиса переехала в Екатеринбург, — безопасность:

— В Израиле я впервые услышала сирены и взрывы. За шесть лет жизни там я трижды едва не попала в теракт. Было очень страшно, я не могла думать о будущем. Там не хочется жить и заводить семью. После 7 октября 2023 года (день начала вооруженного конфликта с ХАМАС. — Прим. ред.) я находилась в постоянной тревоге. Решила, что нужно улетать. В прошлом году был нервный срыв из-за работы. Не думала, что буду так пахать в молодом возрасте. Пришлось принять как факт, что, куда бы я ни переехала, как бы хорошо ни вписалась в общество, всё равно никогда не буду своей на сто процентов.