«Ничего опасного там нет»: что посмотреть в Дагестане и Чечне и каких районов советуют избегать

Это не море, конечно, но тоже красиво Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Многие наверняка хотели бы вместо холодного родного города очутиться в ноябре на теплом морском побережье. И нет, речь не о каких-нибудь островах посреди океана, перелет до которых обойдется во всю зарплату, а о Каспийском море — это ближе и дешевле. Сейчас самый сезон — туристов там почти нет, а осень только начинается. Корреспондент UFA1.RU отправился на берега Дагестана и рассказывает о тонкостях жизни в этом регионе посреди осени.

Неспокойный Саратов

Признаться, мысль поехать в Дагестан возникла спонтанно. Как только она появилась, я сразу же открыл сервис поиска билетов. Выгодно улететь можно было только в один день. Какое-то время я думал об этом и в итоге вот так, посреди осени, спонтанно принял такое странное решение. Не менее странной выглядела ночная пересадка в Саратове, где был просто дикий холод. Выйдя из аэропорта, я пожалел, что вообще поехал, и представлял, как мог сейчас ютиться дома, лежа на диване в теплой квартирке. Возле аэропорта ожидаемо был пронизывающий ветер, а автобус ожидался еще не скоро. С другой стороны, торопиться мне всё равно было некуда: самолет только через 12 часов.

Официальное такси в город стоило больше тысячи. Я планировал поехать на автобусе, но бомбила предложил за 300 рублей (изначально вообще 700). Ждать транспорта долго, холодно, поэтому согласился.

В итоге меня сбросили в центре города, я отправился гулять. Следующие часа три просто бродил по центру. С ходу я заметил исторические здания, построенные в конце XIX или начале XX веков. Красиво, все дела, но выглядели они не очень презентабельно. Дома разбитые, местами будто заброшенные, ощущение, что ты попал в постапокалипсис какой-то.

Жилой дом Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU А здесь, видимо, чьи-то офисы Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Во время прогулки случайно вышел на длинную улицу, пошел по ней, оттуда вышел на бульвар, с него снова на что-то похожее. Всё это оказалось одной улицей — имени Рахова.

В 1980-х в Саратове появился свой Арбат. О нем я узнал, когда случайно увидел поворот на какую-то длинную пешеходную улицу. И хотя называется это место проспектом Столыпина, по факту тут преимущественно ходят пешеходы.

Я сразу заметил, что почему-то на Столыпина было много полиции. Машины силовиков дежурили то тут, то там.

Саратовский Арбат Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Сотрудники полиции были в том числе с автоматами наперевес. Думаю, дело не в терроризме или чем-то таком, а в самих клубах и тех, кто там тусуется. Из заведения со звучным названием «Кома» выходили не совсем адекватные ребята, то и дело они собирались компаниями и как будто быковали друг на друга. Полицейским приходилось внимательно за этим наблюдать.

Да и в целом по Арбату попадались толпы выпивших молодых парней. Атмосфера была неспокойной. Какой-то опасности не ощущалось, но и комфорта тоже не было.

Тут полицейские уже усадили в машину какого-то нарушителя Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Пробовать доехать ночью до Энгельса я не стал Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Хорошее о транспорте. Поскольку вылет был утром, логичен вопрос: лучше на машине доехать, автобусе или как-то еще? Оказалось, есть электричка — я выбрал ее. Ехать час, по деньгам — 95 рублей. В удобном новом поезде можно было и немного поспать.

Железная дорога до аэропорта Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Станция «Аэропорт Гагарин» находится прямо перед зданием аэровокзала. Пройти там буквально 250 метров. Это очень удобно, но поезда ходят нерегулярно: два в 7 утра, один в 9, следующие только вечером. Так что если вылет поздним утром или днем, до аэропорта придется ехать на такси или автобусе.

Аэропорт Гагарин Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Новый год без снега

Недолгий перелет из Саратова — и вот мы снижаемся над Каспийским морем, от которого веет холодом. Но в Дагестане светило солнце, а о снеге тут даже и слышать не хотели.

Пролетаем пляж Избербаша Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











На выходе из аэропорта встречает толпа бомбил, они практически не дают прохода, предлагая свои услуги. Это, конечно, классика. В отличие от Саратова, уехать на электричке не получится: станция в шести километрах, поезда тоже не то чтобы слишком часто ходят. Оставалась маршрутка, которая к тому времени уже набилась пассажирами.

И вот тут случается главный прикол Северного Кавказа: оплата наличкой. С оплатой там всё плохо.

Дорога из аэропорта Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Зачастую водителям нужно переводить на счет номера, а не на карту. Качество маршруток зачастую оставляет желать лучшего. С другой стороны, это не старые «Газельки» из нулевых, сейчас у них машины попросторнее. Но автобусы никто не заменит по качеству и вместительности, да еще постоянная проблема с оплатой.

В электричках билеты покупают у контролера, а не заранее. Иначе сделать никто не запрещает, это просто образ жизни Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











К тому же маршрутка из аэропорта — это очень долгое путешествие. И приезжает она к Восточному рынку. Это вообще не центр, но и не самый ужас: до городского пляжа всего 4,5 километра пешего хода, это где-то 45–50 минут.

Если вы едете со стороны Хасавюрта или Чечни, то там дела еще хуже: автобусы приезжают на автостанции, которые находятся на выезде из города. Их расположение вызывало вопросы (почти 10 километров до центра), но, пожив в Махачкале неделю, я понял: в самом городе постоянно пробки, вместо часа езды до Хасавюрта поездка могла занять и два, и три, если бы автовокзал был в центре.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Но тут есть и другая проблема. Чтобы из центра доехать до автовокзала, который в десяти километрах, нужно проехать на двух маршрутках. Это очень долго.

Поговорим об архитектуре

Она тут особенная.

Приехав в Махачкалу, я сразу почувствовал, что оказался именно на Кавказе. Совершенно типичная архитектура: похожие дома встречались в Нальчике, Сухуми, Владикавказе, что-то их выдает. Наверное, неухоженные фасады и обилие проводов.

Огромное количество проводов встречается повсеместно Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Не все дома выглядят плохо, но, например, в Уфе или на окраинах Москвы, Питера, Саратова ты такого не увидишь.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











При этом в Дагестане очень развито индивидуальное строительство. Кто-то возводит себе дом, а не покупает квартиру. Однако, по моим наблюдениям, половина или больше таких построек пустует. Они просто брошены. Вероятно, причиной тому — повсеместный рост цен.

Много домов стоят в пустых полях. Просто брошенные стройки. Найти владельца смогут, наверное, только власти, которые выделяли этот участок. А если строили без согласования — ищи-свищи. Даже в черте города можно найти такое явление.

Справа — недостроенная высотка Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Или вот, например, поселок Тарки в составе Махачкалы. Это древнее поселение, которое существовало под горой еще до основания города. Был я там два года назад — и он тоже оказался заполнен недостроями. То есть в ряде мест даже ограждений нет, можно зайти внутрь и прикинуть планировку несостоявшегося дома. Не думаю, что ситуация сильно поменялась за это время. Мне кажется, эти домики там годами стоят.

Устройство районов

Если посмотреть на Махачкалу, то можно заметить, что едва ли не большая часть города похожа на частный сектор. Так и есть в какой-то мере.

Город разделен, помимо крупных районов, на более мелкие микрорайоны и кварталы. Многие подписаны на картах, то есть у них есть названия, и у каждого есть свои особенности. Центр Махачкалы весьма рельефный. Проходя по некоторым улицам, ты ловишь себя на мысли, что находишься будто где-то в Азии или Африке: короткие или узкие улочки, крутые повороты, подъемы и спуски через каждые несколько сот метров.

А еще это небольшие домики. Вечерами кое-где нет света. Вообще, отсутствие освещения — это главная странность Махачкалы.

Переход от железнодорожного вокзала Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Тут свет есть, там нет Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Фонари есть, но огня в них нет — не только на узких улочках центра, но и на крупных проспектах.

Проспект Гамзатова Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Проспект Акушинского Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

При этом некоторые районы центра находятся на возвышенности. Иногда между домами видны кварталы в низине.

Очень интересная планировка Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Плотность населения Махачкалы чуть ниже, чем в Уфе Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

На досуге я решил посмотреть информацию про опасные районы Махачкалы. Помнится, когда я как-то сказал местным, что поднимался на гору через поселок Тарки, они удивились, но тогда не понял почему. Оказалось, он входит в список неблагополучных районов. Жизнь там и правда своеобразная, но ничего опасного для себя не обнаружил.

На снимке ближе — Тарки, дальше, у моря, — Махачкала Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В списке опасных был и 5-й поселок — микрорайон километрах в 3–4 от центра. Он по большей части состоит из частных домов, но это не «деревня в городе», тут немного всё по-другому.

Главная улица — Гагарина — ничем не примечательна. То есть обычная городская улочка, есть дорога, дома, торговые центры, общепит. Место не кажется опасным.

Мусорки переполнены — обычное явление Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Тогда я пошел вглубь района, но и там ничего слишком плохого не увидел. Но чем дальше ты заходишь в район, тем больше попадается частных домов, все они разные: у какого-то небольшой заборчик под полтора метра, а у кого-то огромные ворота, как в замке. Есть дома, где паркуют дорогие внедорожники, а есть — где стоят простые «Лады». То есть как и везде.

Жизнь в Пятом поселке с виду ничем не отличается Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Машины встречаются разные Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Вряд ли владелец какой-нибудь иномарки последней модели стал бы ставить машину там, где ее могут угнать или побить. Возможно, дело просто в том, что это был день, а не ночь, может, тут вообще всё меняется.

Гулять по темным районам, конечно, жутковато иногда, но ничего страшного не происходит Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Хотя парочка странных мест была, но если в них не заходить, то ничего плохого, вероятно, и не случится.

Тут больше рисков попасть под машину, чем быть побитым кем-то. К тому же по району проезжает полиция.

Такие дома редко встречаются в Махачкале Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Кстати, о полиции. Это обычное явление в Махачкале: недалеко от города стоит блокпост силовиков, на главной площади дежурят вооруженные полицейские, по паркам ходят патрули. Для понимания масштабов: я находился на одной из центральных улиц, рядом полно магазинов и мест сосредоточения людей. Тут за 5–10 минут проехало несколько полицейских машин.

Кадров с силовиками не будет, но вот вам центр Махачкалы Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











«Ресторанная» улица — Буйнакского, тоже типа Арбата Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Возвращаемся к районам. Рядом с 5-м поселком есть 5-й жилгородок. Его я бы назвал неблагополучным. Там дома похожи на гетто. Где-то там даже жилье под съем находил, но мне не подходил район — от центра далеко.

Также я посетил микрорайон Дачный, а оттуда вышел к кварталу Родник, который выглядел довольно странно. Так, во дворе одной многоэтажки спокойно себе валялся мусор. Это вообще одна из проблем Дагестана — отходы повсюду.

Версий, почему так, есть несколько: люди оставляют пакеты на улице, и их разрывают птицы и животные, либо бросают где попало. Затем сильный ветер разносит это по округе. Немало мусора перемещается именно благодаря ветру. Мне кажется, выкинув фантик на Цумадинском рынке, его потом можно встретить где-нибудь в центре, а это километров семь, а то и десять.

Мусорка в парке города Дагестанские Огни Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Ну и вообще, у Родника есть такой прикол: ты идешь-идешь вдоль домов, а потом бац — и попадаешь на огромный Цумадинский рынок. Это значит, что жилой квартал плавно перетек в место торговли.

По прямой будет рынок Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Рынки Махачкалы — это вообще отдельная вселенная Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

И попутно заглянул в Научный Городок, который оказался вообще не научным. Вот огромная мусорка на выезде из района — с улицы Научной на Абдуразака Шахбанова. Судя по панорамам с карт, там всегда такая свалка. Но видно, что урны переполнены: значит, либо жители слишком часто выбрасывают мусор, либо его просто не успевают забирать.

Как думаете, уберут мусорку? Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











В 2023 году был момент, когда в Дагестан приехал комментатор Дмитрий Губерниев, он заснял свалку, выложил в соцсетях, на его публикацию отреагировал глава республики — и мусор вскоре убрали. Вдруг и моя публикация поможет жителям Научного. И ладно я был посреди этого всего в холодную по меркам Дагестана погоду, а вот Губерниев побывал в +40. Душок был отменный, надо полагать.

Вах, какой ноябрь!

Ну а вообще, как там, на море, в ноябре? — спросите вы.

Прекрасно! Ну можно разве было представить, что ты бац — и на море в начале зимы? Я обычно в такие края езжу в марте, тогда сезон только-только готовится начаться. В ноябре он уже закончился, туристов почти нет, пляжи пустые. Можно спокойно приходить в любое время и наслаждаться этим морем.

В этот день море было спокойным Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











У меня был ритуал: каждое утро подходил к пляжу — делал снимок, а вечером, зачастую после заката, уже прогуливался конкретно. На городском пляже береговая линия небольшая, километр или вроде того, но прогулка затягивалась надолго.

Закат на Каспийском море Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Снега не было ни разу за всю эту поездку. По ощущениям, в Махачкале осень только начиналась, однако зимняя куртка мне пригодилась. В том числе из-за сильного ветра. В один из дней порывы достигали скорости 20–30 м/с, это очень много, аж 9–10 баллов из 12 по шкале Бофорта. Ветер сносил всё шаткое — так он снёс фанеру со стройки, ею придавило женщину. По сообщениям местных СМИ, это была учительница начальных классов, которая утром шла на работу, она попала в больницу в тяжелом состоянии.

Буйное море Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Я и сам думал, не упадет ли что-то на меня — ветка какая-нибудь или провод. Провода вообще это целая история. В тот день, когда был шторм, я читал об отключениях электричества: восстановительные работы проводились сразу же, как поступали заявки. К вечеру аварийные службы отчитались, что вернули свет на 80% территории. Но в релизе был интересный момент: «Ремонт на энергообъектах затрудняла хаотичная застройка охранных зон ЛЭП частными домами».

То есть дома строили, грубо говоря, где хотели и как хотели. Особенно в центре города. Так что шторм в Дагестане — ситуация привычная, но не слишком приятная.

Местные играют в волейбол на пляже. В ноябре! Они приходят туда даже в 06:40 утра Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Неожиданный поворот

Когда планировал путешествие, то смотрел по карте, что там вообще рядом с Махачкалой. Помимо ближайших городов вроде Дагестанских Огней или Дербента, я увидел Чечню.

Котик смотрит на Дербент Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Посмотрев время в пути, прикинул, что можно сгонять в Грозный. Так, в один из дней я добрался до автостанции: по сути, это просто огороженная стоянка маршруток, никаких объявлений, никаких электронных табло. Нужный маршрут можно найти по табличке на самой машине. Так нашел маршрутку до столицы Чечни — народ немного набрался, и за 500 рублей мы умчались в другую республику.

Аргун, пригород Грозного Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Тут признаюсь, что очень долго откладывал поездку в Чечню из-за множества противоречий. Не было понимания, насколько там вообще безопасно находиться. Прочитав несколько лет назад отзывы, к единому выводу я прийти не смог. Одни говорили, что всё нормально, другие указывали на какие-то проблемы.

Есть вот такая карта с обозначением достопримечательностей — не во многих городах такое встретишь Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Что ж, оставалось только проверить всё самому. Но на автостанции в Грозном на меня никто не накинулся. Да и в последующей прогулке по городу не встретил какого-то непонимания или лишних вопросов относительно того, кто я и зачем сюда приехал. Кто-то понимает, что ты турист, кто-то даже внимания не обращает — занят своими делами, еще на прохожих смотреть.

Мечеть недалеко от площади Минутка Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Грозный, конечно, уникальный город. Ничего подобного вы в России не увидите. Может быть, в Москве, но это не точно. Сложно даже сказать: ты вроде приезжаешь в город с многолетней историей, но выглядит он очень свежо.

Вот эта огромная арка — жилые дома, построены два года назад Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Мечеть «Сердце Чечни» Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Многие старые дома, по всей видимости, были восстановлены после войны, а не снесены и отстроены заново. Хотя выглядят, как будто их возвели недавно.

Дом 1970-х годов Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Поблизости также стоят и знаменитые высотки «Грозный Сити». Там есть смотровая площадка, о которой я в момент прогулки просто забыл. Неподалеку расположена и резиденция главы Чечни, которую нельзя фотографировать. Все, кто пытался, рассказывают, что потом их попросили удалить снимки. На самой смотровой, судя по многим кадрам, висит предупреждение о запрете.

Вход на смотровую, говорят, стоит всего сотку Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Мост через реку Сунжа Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Что интересно — в Грозном полно деревьев. Вот, казалось бы, обычный проспект, а вдоль него высадили кучу деревьев.

Такая осень в Грозном Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Затем проспект из огромной дороги переходит в бульвар, который тоже усажен большими деревьями.

А ведь это Уфа могла хвастаться количеством деревьев Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Но в Грозном кажется, что их тут больше Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

Кроме того, в центре Грозного есть много скверов и парков, есть где погулять, но за пределами центра их количество резко сокращается. Примерно такая же история и в Махачкале.

Проспект Путина Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Гулял я тут немного, всего часа три-четыре, но этого хватило, чтобы восхититься. Однако, судя по многочисленным панорамам с окраин Грозного, стоит свернуть с большой дороги — как привычный асфальт заканчивается.

Тут стоял Президентский дворец сепаратистов — а теперь ТЦ Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Эти районы тоже хотелось бы посетить, но время близилось к вечеру, а значит, пора было возвращаться в Махачкалу. К тому же не было понятно, как именно: через специальные сервисы я нашел автобусы до Грозного, а из него уже никто не показывал. Поэтому пришел на автостанцию и стал выискивать маршрутку до Махачкалы — повезло, нашел.

Тут уже не так аккуратно Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Обратно водитель ехал так, как будто мы на гонках. Я не знал, что маршрутки способны так гонять. Вообще, когда собирался в поездку, то изучал опыт других туристов. Одна из блогерш писала что-то в духе: «Одной рукой водитель маршрутки держал телефон, второй жестикулировал. Руль жил своей жизнью». В моем случае такого не было — водитель вроде как-то раз кому-то позвонил, пока был в дороге, но более телефон не доставал, потому что был занят гонками.

Подземный переход в Грозном Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU Надземный переход в Махачкале Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU

При этом в городе в порядке нормы ситуация, когда водитель маршрутки останавливается посреди дороги, чтобы через открытую дверь поболтать с другим водителем. А сзади стоят машины и хотят проехать.

Тут перестал работать светофор — движение стало хаотичным Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Несмотря на это, Северный Кавказ, а в частности Дагестан, всегда приятно удивляют. Такие поездки всегда вспоминаешь годами и мечтаешь однажды вернуться.