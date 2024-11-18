Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему

Публицист Владимир Богоделов вместо Турции поехал в Египет. Об этом он рассказывает в своей авторской колонке Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Отдых за границей стал неподъемным. У многих, чтобы съездить в страны, которые акцентированы на туризм, банально не хватает денег. Всё подорожало. Возмущается ценами и публицист из Тюмени Владимир Богоделов. Он посмотрел, сколько стоит съездить в Турцию, и остался недоволен предложенной стоимостью. В итоге поехал в другую страну. Как он сам говорит: «Из-за жадности Турции и Европы Владимир Богоделов отправился к морю в Шарм-эш-Шейх и обнаружил там будущий Дубай». Свои впечатления он описал в колонке для портала 72.RU. Далее читайте от первого лица.

Как выбрали Египет?

В Египте мы оказались по большой нужде. Из-за дикой инфляции Турция потеряла берега, заявив, что теперь и октябрь у них — высокий сезон. Десять ночей в пяти звездах на двоих зашкалили за 400 тысяч рублей. Европа. Простодушная полудеревенская Черногория возомнила себя Ниццей. Пятьсот тысяч рублей за тот же пакет с дорогой, причем до Белграда. А дальше автостопом?

В итоге 260 тысяч рублей Шарм-эш-Шейха, которые тут же стали 280 (оставим эту жлобоватую шалость на совести турфирмы), показались милостью божьей. Тем более что Синай есть самое что ни на есть ветхозаветное место человечества. Но об этом позже.

Богоделов поехал отдыхать в Шарм-эш-Шейх Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Цены вас удивят

И вот мы уже загружаем в аэропорту прибытия свой багаж в беленький мерседесовский микроавтобус, выруливаем на шоссе… И картина за окном никак не бьется у меня с воспоминанием 30-летней давности. Тогда это была Хургада. Я не знаю, как тогда ее было называть. Точно не городом. Не просто убогость, а какая-то картонная убогость. Несколько отелей-пятизвездников смотрелись как миражи в пустыне — стекло и мрамор. Но тот же вездесущий песок по всей закрытой территории. К науке выращивания поливных газонов они тогда только примерялись.

У нас это было какое-то научно-корпоративное мероприятие. На третий день я понял, что столько не выпью, и поехал искать аэропорт. Аэропорт оказался устроен на манер общественной деревенской бани, летал только по определенным дням недели. По-моему, по вторникам, сейчас уже не помню.

Не думаю, что Шарм, который на другой стороне Красного моря, выглядел тогда иначе. И вот сейчас мы едем по безупречному шоссе, по три полосы в обе стороны.

Между ними — изумрудный газон с пальмами. Справа — тоже газон и белоснежные виллы, по-моему, незаселенные. Слева — отели первой линии в любимом моем колониальном стиле — с замысловатыми полуарочными навесами лоджий, которые уходят уступами вниз, к самому синему на свете морю.

Отдельными островками — бензоколонки. Цена за литр 95-го — 20 рублей. Пишу прописью: «Двадцать рублей». Вполне приличные торговые центры с вывесками по-русски: «Аптека», «Супермаркет. Миша не жмот». Цены примерно наши. И товар. Разве что «Пепси» — это «Пепси», «Кола» — «Кола», а не «Любимая» и не «Папина». Но! Всё, что надо, будет предоставлено вам бесплатно в отельных барах — пляжных и у бассейнов. Разве что на дорогу вы все-таки загляните к «Мише» за парой кило манго по два доллара за один килограмм (190 рублей), и это будут совсем не те каменные булыжники, которые у нас продают по пятерной цене и поштучно.

Всё это мне страшно напоминает Эмираты середины 90-х, когда самым высоким небоскребом Дубая была «Таблетка». Сейчас поди отыщи ее среди 300–400-метровых башен-гигантов.

Дубай у нас шел тогда где-то после Турции. А умные люди покупали там недвижимость. Почем она теперь?

Турист рассказал о поездке в Египет, ценах на еду и чем вообще там кормят туристов Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Сейчас умные люди, наверное, покупают недвижимость в Шарме. Цена за комбинацию: кухня + столовая + спальня (от 60 кв. м) — 4–4,5 миллиона рублей. И это при реально смешных ценах за коммуналку, меньше 50 долларов в месяц.

Сейчас вы всё поймете. Зарплата у местных — вокруг тех же ста американских рублей. Правда, Шарм у них по факту закрытая территория и доходы повыше.

Наиболее продвинутые — сетевые отельеры — мощно наступают по всей первой линии. Набирается уже целая линейка из «самых-самых», начиная с Rixos.

Чем кормят туристов — королевские креветки, кебабы, лепешки

Мы живем в отеле, который тоже ничего себе так. Сетевая пятерка, да еще и с клубными коленцами.

Пройдемся по меню. По рыбе и морепродуктам, на которые турки и европейцы вечно жлобятся, как и не у моря живут! Королевские креветки — просто запеченные в масле и припущенные в болоньезе с пастой — на особых ценителей. Отдельно крабы, кальмары, пара вариантов рыбы, томленной в травах. Но лучше перейдем в барбекюшную зону. Я даже не предполагал, что скумбрия дорастает до такого размера. Дорастает. С небольшую акулу. Только что снятая с углей струится дымком. Под золотистой корочкой скрывается нежнейшее жемчужно-розовое мясо. Не нагребайте вы его полтарелки, это будет белковый шок для организма! Улыбающийся повар в крахмальном белом колпаке сам, специальными щипцами, отмерит вам идеальную порцию, чтобы вы почувствовали всю тонкость вкуса.

Дальше мы в этой упоительно дымной зоне оценим мясную выкладку. Запеченная индейка, куры, перепела… Кебабы — от шашлыка до рубленых шкворчащих колбасок… Лепешки всех видов — простые и с начинками — тоже на углях.

Но мы ведь дети фастфуда. Нам подавай бургер — и точка! Пожалуйте вам бургер! И пицца прямиком из печки. И про шаурму вашу любимую не забыли — во-он у той стойки.

А спустя несколько дней захотелось уже домой. Приелось Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











Сейчас я вас добью. Это у них выставлено всё разом. А не как даже в очень приличных кипрских, греческих, испанских отелях, когда индейка или телятина в розмарине или креветки объявляются главным блюдом ужина и за деликатесной пачкой выстраиваются полсотни человек.

Писать, что в рестораны а-ля карт (их в отеле четыре) ходить нет смысла? Подают в них то же самое из того же самого. Только с понтами и танцами аниматоров.

А что еще?

Мы никак не доберемся до номера. Добрались. Достойно. Хотя косметический ремонт ему не помешал бы. А так… 30-квадратный Room со всем положенным: забитым мини-баром, чайником и чайно-кофейными пакетиками… Не притронулись за весь заезд. Ни разу. Про пляжные бары я уже писал, а там — всё! Смена очень приличного белья — через сутки. Нам меняли ежедневно — после оставленных на тумбочке пару раз по паре долларов.

Ресторанным «гарсонам» Максуду и Махмуду было выдано по десятке, и они бегали наперегонки освежить капучино славной парочке из России. «Гуд монинг! Всё харашо?» — радостно приветствовали они нас трижды в день: на завтрак, обед и ужин. И сами себе счастливо отвечали: «Всё харашо!»

Отечественный турист этот ни к чему не обязывающий, но приятный «гудмонинг» так и не усвоил. Молча и сурово выдвигается по утрам из номеров. Молча плюхается на соседнее кресло в самолете, как в пустой трамвай. Хотя когда разговоришься — нормальные милые люди! Даже улыбаться умеют.

Вся публика — наша и не наша — в диком ауте от моря. После Красного Средиземное будет восприниматься мутноватым колхозным прудом. Здесь море прямо у берега ухает на глубину в 20–30–40 метров. Благодаря исключительной прозрачности солнце пронизывает всю толщу насквозь, и вся она заполнена живностью. Я нигде не видел столько рыбы всех мастей косяками и стаями.

Народ, уткнувшись масками в воду, стадами бултыхается на поверхности. Некоторые — часами. Солнечные ожоги спины — обычное дело.

Едем в город

Куда еще вас сводить? Вообще-то, я любитель исключительно пляжного отдыха, чтоб недалеко от нырялки и пляжного бара. Хотите, вечером съездим в город? В городе живет меньше 40 тысяч народу. И весь он тянется вдоль шикарной дороги, с которой я начал, — 40 километров протяженности. Умеют люди строить жизнь на вырост! Еще у них грандиозный музей, тоже на вырост. Всё забито подлинными сокровищами: украшения, скульптуры, амулеты, утварь из пирамид. Я гуляю по этому мертвому царству и думаю: а что останется от нас через три тысячи лет? Вот эта каменная кошка так и будет музейным экспонатом или ее заменит наш 16-й айфон? Даже спорить не буду, кошка точно выиграет.

Из музея рулим в «Сохо», главный развлекательный центр Шарма. С фонтанами, с довольно неожиданными скульптурами: то Чаплин вдруг попадется, а то и вовсе Черчилль… Но лампочек раз в пять больше нашего.

Еще я вам обещал про ветхозаветность этих мест. Сейчас. В точности здесь, на горе Синай, Моисей получил от Саваофа десять наших главных заповедей: не сотвори кумира, не кради, не прелюбодействуй. И расступившееся перед моисеевым народом море, по основной версии, было Красным. Эту библейскую картину я наблюдал воочию.

Но тоже по порядку. Вначале вы садитесь на 60-футовую яхту. Потом вам устраивают настоящие гонки. Стремительный забег примерно 40 трехпалубных посудин по волнистому морю, а Красное море в своем устье довольно волнистое, — это зрелище! Лично у меня не умолкал в голове вагнеровский «Полет валькирий».

Примерно через час, вставши кругом, армада бросает якоря, и вы бредете по грудь в воде к отмели из кораллового песка вровень с морем. Потом несколько сотен голых людей — в точности по Ветхому Завету! — бродят туда-сюда с недоумением на лицах: а что мы тут, собственно, делаем?

Я размышлял, что зря не взял с парохода футболку, обгорю ведь в клочья!

Всё приелось на седьмой день

На седьмой день в Шарме — это была святая ветхозаветная суббота — я отчетливо ощутил за завтраком, что не притягивают меня ни яйцо «Бенедикт», ни сложнопостроенный омлет, ни оладьи, ни блины с кленовым сиропом. А хочется мне овсяночки… И тостик из ржаной горбушки с сыром и колбасой придавить на гриле. Всё, как люблю у себя в деревне.

На десятый день я перестал различать вкус здешнего сыра и здешней колбасы — домой, домой!

…В шереметьевской зоне вылета, в лаундже Sky Priority я первым делом вдумчиво сварганил из хрустящего батона бутерброд с простым российским сыром и простой русской докторской колбасой. Откусил от того и другого. М-м, умеем, когда захотим, производить нормальную еду.

Потом задумался, что шесть месяцев предстоящей зимы — это многовато, хорошо бы разбить. Но ехать в Шарм в феврале — это такие ветра — в море не сунешься. А вот в марте уже ничего. И температура — 27, наш июль. Можно, можно! Только с ценами заранее разобраться, а то знаю я их, шалунов…

Владимир Богоделов автор мнения