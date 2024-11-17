Бывшая жена бойца СВО потребовала отменить развод после его гибели. Иначе она не получит выплаты

Игорь развелся с супругой девять лет назад, но она утверждает, что не знала об этом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU; «Типичный Камышлов» / Vk.com











Жительница Камышлова Свердловской области пытается восстановить брак с бывшим мужем, погибшим на СВО. Супруги развелись еще девять лет назад по решению суда. Но экс-жена уверяет, что все эти годы она не знала об этом. О разводе ей сообщили в военкомате, куда женщина пришла за документами после смерти бойца.

Игоря Акулова похоронили 4 октября. Его бывшая супруга Ирина обратилась в суд накануне прощания. Родственники военного уверены, что она решила вернуть брак ради выплат, которые положены вдове погибшего участника СВО. Е1.RU разбирается в этой запутанной семейной истории.

Игорь с Ириной поженились в 1999 году. Спустя три месяца после свадьбы у них родился первый ребенок, а через девять лет на свет появился еще один сын. Семья официально распалась в феврале 2015 года. Причем, как вспоминают родные бойца, инициатором развода стала жена.

— В своих требованиях она заявляет, что не знала о разводе, так как свидетельство о расторжении брака они не получали. И просит суд восстановить срок для обжалования и отменить решение, — рассказала родственница погибшего военного. — Это всё делается только из-за денег.

По словам родных, в суде бывшая жена Игоря заявила, что развод был только формальностью. Они жили вместе. О причинах расторжения брака близкие Игоря не знают. Но предполагают, что расстаться с мужем Ирина решила после того, как он попал в колонию.

— У Игоря было три судимости, все экономические или как-то связаны с этим. Всё потому, что ей всегда были нужны деньги, она даже говорила, что муж должен быть олигархом. И сейчас, после его смерти, она никак не может успокоиться, — говорит родственница погибшего.

Устраивает спектакли одного актера, изображая скорбь. родственница погибшего на СВО о его бывшей жене

В последний раз за решеткой Игорь оказался перед тем, как ушел на спецоперацию. Он занимался заготовкой дров и незаконно срубил четыре дерева. Поскольку он уже был судим, в том числе за кражу и растрату, ему дали реальный срок — четыре года общего режима.

— Игорь был порядочным человеком, хорошим другом, поддержкой и опорой своих родителей, а также всегда готов был прийти на помощь, — вспоминает родственница. — Прошел службу в армии. Всегда был жизнерадостным человеком, с улыбкой на лице. Никогда не жаловался на трудности.

Игоря Акулова похоронили с почестями. На церемонии прощания был военком Камышлова Источник: читатель E1.RU

Игорь Акулов пробыл на СВО полтора месяца и погиб 20 сентября. Это E1.RU подтвердили в военкомате Камышлова. По закону его ближайшим родственникам положены государственные выплаты: сейчас на них претендуют родители военнослужащего и его несовершеннолетний сын.

В суде бывшая жена настаивает, что фактически не расставалась с супругом, они прописаны в одной квартире Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











По словам юриста Екатерины Малиновской, бывшая супруга могла бы даже спустя девять лет добиться права на обжалование судебного решения и получить статус вдовы, если бы доказала, что в 2015 году ей не сообщили о бракоразводном процессе.

Но в материалах дела есть протокол старого заседания, где прописано, что Ирина была допрошена и подтвердила развод. То, что бывшие супруги не получили на руки свидетельство о расторжении брака, их официальный союз не спасло.

— При расторжении брака в суде он прекращается со дня вступления решения суда в законную силу, — говорит юрист Екатерина Малиновская. — Загс регистрирует уже свершившийся факт — вступившее в силу решение суда.

Первый суд бывшая жена проиграла. Но сдаваться, по словам родственников Игоря, женщина не намерена. Она подала еще один иск, в котором требует аннулировать запись о расторжении брака.

Связаться с самой Ириной журналистам редакции не удалось. Она не отвечает на звонки. Ее старший сын, который в суде заявил, что не знал о разводе родителей, комментировать ситуацию отказался.

— Моя мама сейчас не в состоянии вести с кем-то диалоги, — сказал он. — Я ничего разъяснять не буду.

В феврале мы рассказывали подобную историю. Екатеринбурженка потребовала отменить развод с мужем, погибшим на СВО. Выяснилось, что в день, когда их брак расторгли, Андрея уже не было в живых. Заявление в суд она подала, как только получила извещение о смерти экс-супруга.