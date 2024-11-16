Мужчина с ножом захватил заложников в ресторане под Парижем. Новости 16 ноября

Мужчина удерживал заложников около двух часов Источник: SHOT / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 ноября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 34 беспилотника над пятью регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны. Более 20 БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями. В Калужской области произошел взрыв дрона. По данным губернатора, повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей. Жертв и серьезных разрушений нет.

Обрушение на шахте

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение горной массы. Как сообщили в прокуратуре, причиной стал подземный толчок с энергетическим классом 5,4.

В момент обрушения под землей было 183 человека. Под завал попал 25-летний крепильщик. Поисковую операцию приходилось приостанавливать из-за повторного сейсмособытия, в результате которого никто из спасателей не пострадал. К сожалению, сотрудник шахты был найден мертвым.

Умерла Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная умерла на 85-м году жизни. О ее кончине сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

У Светличной были серьезные проблемы со здоровьем. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Она страдала от болезни Альцгеймера. А летом 2024 года у нее нашли опухоль головного мозга. По данным «MK.RU», причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание со Светланой Светличной пройдет в Белом зале Дома кино 20 ноября в 11:00. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нападение в Париже

В парижском пригороде Исси-ле-Мулино сын владельца ресторана взял в заложники четырех человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Пострадавшие — сотрудники заведения, в момент захвата в ресторане не было посетителей.

Место оцепили силовики, также туда прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI. С захватчиком велись переговоры — он заявил, что может совершить самоубийство. По предварительным данным, мужчина был вооружен ножом.

По данным France Info, у нападавшего есть проблемы с наркотиками. Его удалось задержать, всех заложников освободили.

Тайсон проиграл бой блогеру

В США состоялся один из самых ожидаемых поединков этого года — бой между легендарным Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом. Он продлился все восемь поединков и завершился победой Пола.

58-летний Майк Тайсон завершил карьеру еще в 2005 году. За выход на ринг он получит крупный гонорар — 20 миллионов долларов, а 27-летний блогер — 40 миллионов.

На счету у Железного Майка 50 побед и семь поражений (если считать и профессиональные, и выставочные бои). У Джейка — десять побед и одно поражение.

Интервью с Хасбиком

Журналист Такер Карлсон выложил видео-анонс интервью с дагестанским блогером Хасбиком (настоящее имя — Хасбулла Магомедов).

В выложенном фрагменте блогер говорит, что ему нравится боксер Майк Тайсон, а также рассказывает, что был в США в прошлом году. По его словам, в Америке живут достойные люди, и он скучает по ним.

Хасбик — амбассадор промоушена смешанных единоборств UFC Источник: Tucker Carlson / youtube.com

Ситуация в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие покинут здание правительства. Оппозиция отвергла предложение президента и отказалась покинуть здания.

Беспорядки начались еще 12 ноября. Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом. Часть оппозиционеров заявляет, что принятие соглашения приведет к разорению местного бизнеса. Другие вовсе утверждают, что проект даст новые гарантии российским инвесторам и приведет к увеличению доли русского населения.

Оппозиция выпустила обращение, где объяснила, что не выступает против России, а за интересы граждан и против политики президента Аслана Бжании, который, по их мнению, «пытался узурпировать ради личной выгоды» природные ресурсы и богатства Абхазии.