В метро Москвы мужчина пнул ребенка в лицо. Он объяснился: новости 15 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 ноября.
Девочки украли кота и сбежали в Крым
Удивительная история произошла в Москве. Там две девочки 10 и 12 лет украли из зоомагазина рыжего кота Лучика. После этого они пропали.
Нашли школьниц… в 1,5 тысячи километров от столицы. Они оказались в крымском городе Алушта.
— В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказала представитель МВД Ирина Волк.
Сами девочки сказали, что решили прогулять школу, а кота увидели случайно — и он им понравился. К сожалению, Лучик сбежал, его продолжают искать. Предположительно, кот пропал в аэропорту Домодедово.
Родители девочек отказались от общения с журналистами. Как школьницы оказались в Крыму, пока загадка.
Мужчина пнул подростка в лицо
В метро Москвы мужчина услышал смех в вагоне метро. Он принял смех на свой счет — и ударил смеющегося подростка ногой в лицо.
16-летнему юноше понадобилась помощь медиков. Он во время удара говорил с другом.
На кадрах видно, как пассажир, стоявший в конце вагона, подходит к подросткам, которые не смотрят в его сторону, и после короткой речи бьет одного из них.
Мужчина объяснил: ему показалось, что друзья смеются именно над ним, и пришел в ярость. На него завели уголовное дело по статье о побоях.
YouTube снова работает
YouTube в России снова заработал без ограничений.
До этого гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с Путиным и пожаловался ему на замедление сайта. Шахназаров сказал президенту, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно».
— Я разберусь, я посмотрю, — ответил Путин.
Вскоре замедление исчезло.
Протесты в Абхазии
В Абхазии продолжаются протесты. Толпа собралась возле здания парламента, начались стычки с силовиками. Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забрасывали оцепление яйцами.
Протесты начались из-за закона, который, по мнению оппозиции, может привести к разорению местного бизнеса. Оппозиция передала президенту Абхазии требование об уходе в отставку, он взял время на раздумье, сообщил представитель координационного штаба оппозиции.
Чем разрешится ситуация, пока неизвестно. Всё о бунте мы собрали в отдельном материале.
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