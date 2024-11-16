«Мой отец твоего деда не убил, я тебя добью»: как россиянка после 16 лет жизни в Германии вернулась в родную умирающую деревню

Зинаида у своего дома в России Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаида Ковалева и ее супруг Александр 16 лет прожили в Германии. Переехать туда удалось с третьего раза. Однако в 2022 году пара решила вернуться в родную деревню, где осталось не так много жителей. О том, что сподвигло семью на такой шаг, чем Германия отличается от России и почему жизнь в деревне оказалась комфортнее — читайте в материале NGS55.RU

Необычный дом

Деревня Орехово находится недалеко от границы с Казахстаном. Сюда два года назад Ковалевы переехали из Германии. Их жилище притягивает взгляд: оно выделяется среди других домов лаконичностью и сдержанностью. Серый цвет стен и белая крыша с забором — такие цвета редко можно увидеть в российских селах. Все доведено до ума: каждая деталь тщательно подобрана.

Она рада вернуться на родину Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаида Ковалева встречает нас при входе во двор. Красивая и улыбчивая в теплой куртке камуфляжного цвета.

— Бычка кормила, вот только закончила, — улыбается она.

Ловким движением руки Зинаида снимает шапку, и мы видим короткие пепельно-серебристые волосы. Кажется, даже они — в тон дома.

— Не ожидала вашего приезда, и муж подстриг на днях вот так, под машинку. Дети должны приехать скоро, и я до их приезда планировала волосы немного отрастить, — рассказывает она.

Зинаида всегда улыбается Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Внешнее убранство дома соответствует внутреннему. То, что интерьер стильный, заметно сразу. В гостиной на круглом столе расставлены фотографии симпатичных молодых людей — сыновей Зинаиды.

У Зинаиды два сына и внук Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Весь дом выдержан в одной цветовой гамме Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаиде не дашь ее 50 лет. От нее веет оптимизмом и жизненной энергией. Молодая и красивая. Мы говорим ей об этом, и от подобного комплимента у нашей собеседницы чуть розовеют щеки, Зинаида смущенно улыбается.

«Зачем мы приехали убирать чьи-то какашки?»

В 1993 году Зинаида и Александр поженились, вскоре у них родился первый ребенок, через несколько лет — второй. Пара обзавелась домом и наладила быт, как родители героини решили переезжать в Германию. Они попали под тогдашнее веяние — в то время эмиграция русских немцев набирала обороты.

— У меня мама — этническая немка. Была волна в 90-е годы: русские немцы валом выезжали отсюда. Собрали документы и все наши родственники. Вот и моя мама сделала то же самое, съездила в Новосибирск, сдала языковой тест. Они [с папой] уже ждали вызов из Германии, и нам сказали: «Давайте и вы с нами».

Дом выглядит стильно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаида и ее супруг категорически отказались от переезда. Но родственники, которые постепенно начали перебираться в Германию, уговаривали ее передумать. Переломным моментом стало сообщение о том, что школу в деревне собираются сделать восьмилетней. В таком случае ребенка пришлось бы отдавать в школу-интернат в другом населенном пункте.

— Одиннадцатилетку в любом случае закрывали, говорили, будет восьмилетка, а мы дружная семья, думали, как нашего Вадика, который старшенький ребенок, будем возить куда-то и он будет жить в интернате. Так и пришла мысль, что надо попробовать в Германию всем вместе съездить.

Семья перед переездом пережила немало внутренних конфликтов и до последнего откладывала все дела: продажу дома и подготовку документов. Но в итоге все-таки отправилась в Германию.

— Мы приехали туда, словно в рай. Смотрим — зима, Рождество, иллюминация — так красиво, в каждом доме свет горит. И что удивительно для нас было — Новый год же, а нет снега!

Во время переезда некоторые вещи семья пересылала в Россию из Германии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаиду поразило, как украшены немецкие дворы: возле каждого были выставлены фигурки новогодних персонажей. Она сразу подумала о том, что россияне побоятся сделать так же.

— Едем в автобусе, и дети пальцами тычут: «Мама, посмотри, у них тут статуэтки в огородике, смотри, мам, не украли!» Просто у нас в деревне был случай. Помыли резиновые тапочки и повесили на забор. Утром встали — их нет.

Зинаида и ее семья поселились в небольшом городе Гайзенхайме. Там им предоставили комнату в общежитии. Главной проблемой стал, конечно, немецкий язык. Точнее, его незнание. В России Зинаида разговаривала с родственниками на нем, но этого оказалось недостаточно.

— Моя мама дома разговаривала с сестрами, со своей мамой, но тот немецкий — диалект. Даже постановка предложений другая была. Они этот немецкий язык привезли к нам лет 200 назад, поэтому он уже неактуальный.

Зинаида любит фотографировать природу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В Орехово Зинаида работала поваром-кондитером, но устроиться на такую же должность в Германии не смогла из-за незнания языка. Поэтому первой работой стало мытье полов в высотке. Героиня вспоминает, что трудилась по три часа три раза в неделю. Платили 400 евро. А от государства получала детское пособие — около 680 евро.

— Я получила первую социальную помощь от Германии и удивилась, мягко говоря. Наш дом в деревне мы продали за 800 евро, а тут пособие 680. Был шок. Представляете, в деревне я на детские деньги однажды купила колготки, две пары носочков и что-то типа попкорна. А тут я получила, считай, огромную сумму. Сказала: «Не может быть! На эти детские деньги можно полмагазина тут скупить!»

Однажды Зинаиде пришлось убирать рекламные объявления, которые кто-то раскидал в подъезде. Когда она приступила к работе, поняла, что под бумагой скрывается «неприятный сюрприз».

— Все быстренько вымела и дошла до самого нижнего этажа. А там кто-то выгуливал собак и, видимо, не хотел на улицу выходить. Может, дождь был, а может, что-то другое. И вот эти все какашки лежат под бумажками. Боже мой! Думаю: «Ну вот зачем оно нам надо? Зачем мы, здравомыслящие люди, приехали убирать чьи-то какашки?»

Впервые Зинаида приехала в Германию на Рождество Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Мой отец твоего деда не убил, я тебя сейчас добью»

Спустя время Зинаида прошла языковой тест и устроилась на новую работу — поваром в ресторан при отеле. Из-за большой нагрузки уже через полтора месяца решила уволиться, но владелец отказался добровольно отпускать ее.

— У меня сильно болела спина, и я мыла посуду. А хозяин заведения мимо проходит — он с тросточкой ходил — замахивается этой палкой на меня и говорит: «Мой отец твоего деда не убил, я тебя сейчас добью. Ты у меня здесь умрешь, ха-ха». С такой насмешкой, но я уже понимала немецкий настолько, чтобы понять, что это, может, действительно нацист или его отец, не знаю.

Вскоре с этим же работодателем произошел еще один конфликт. Он попросил мужа Зинаиды отполировать машину и помыть салон.

— Для ресторана купили цветочки в горшочках и перевозили как раз в этой машине. Один цветочек упал, и он поднимает его и вытряхивает полностью землю в салон. Выходит и смачно выхаркивается прямо на машину, а потом говорит мужу: «Василий, это всё вымыть, салон вымыть, я через час приду принимать работу». Муж отвечает, что его зовут не Василий, а Александр, и слышит в ответ: «Все русские для меня Василии».

Зинаида преодолела немало сложностей в Германии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











После этой ситуации Ковалевы решили вернуться в Россию. Сначала они переехали в деревню, а затем — в Омск. Зинаида признается, что постоянная работа отнимала все силы, и времени на воспитание детей не оставалось.

Через год она вместе с детьми отправилась в Германию в отпуск и осталась там почти на год. Второй раз задумалась о переезде и начала ждать супруга, которому нужно было вновь получить визу. Но выдача документов сильно затянулась, и тогда Зинаида не выдержала и вернулась к мужу в Орехово.

«Мы готовы были часами ждать, чтобы с ним поздороваться по-русски»

Окончательно семья Ковалевых переехала в Германию в 2006 году. Зинаида стала работать в пиццерии, а ее супруг занимался ремонтом машин. Дела складывались удачно: хорошо зарабатывали, купили автомобиль.

— За все время в Германии четыре раза меняли машины. И всегда платили наличкой, ни разу не залезали в кредит, не было этой кабалы. Рассчитывали на свои силы. Путешествовали не так часто, но 11 раз на море я была.

С годами супруги начали ностальгировать по Родине. Зинаида признается, что устала говорить на немецком языке и скучала по деревенской жизни.

— Когда в магазине что-нибудь берешь и краем уха слышишь русскую речь, тебя колотит, ты готов этого человека расцеловать, бежать за ним. Один раз приехали в магазин, выходим, и на парковке машина с омскими номерами. Мы готовы были часами ждать, пока кто-то выйдет, чтобы с ним поздороваться по-русски.

Собака рада хозяйке Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Зинаида и ее родные каждый год старались приезжать в Россию, но всё равно скучали по ней. Дети выросли и там, в Германии, жили уже самостоятельно. Однажды Зинаида с супругом отдыхали в Греции и вдруг явственно поняли, что их тянет в родную деревню.

— В 2021 году мы поехали с Сашкой на остров греческий — Корфу. Там гуляли, а кто-то камин затопил, и пахнет этим дымком, сразу в Орехово захотелось. Мы заплатили 2000 евро за эту поездку, на самой верхушке горы стоим, такая панорама открывается, закрываем глаза, а о чем думаем? Об Орехово. Это же ненормально.

Супруги приняли окончательное решение — вернуться в деревню Орехово. Купили дом и обустроились. Появилось хозяйство: бык, корова, поросята, собака и два кота.

Быка зовут Жорик Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Мне всё равно, что меня считают ненормальной. Вся деревня так называет. Я уехала из такой благополучной, социально обеспеченной страны, как Германия, и это же ненормально, правильно? Но сейчас такая волна идет, когда русские оттуда, наоборот, возвращаются.

После переезда в Орехово Зинаида работала учителем и почтальоном. Сейчас она занимается хозяйством и обустройством дома, а муж трудится у местного фермера. Героиня признается, что в Германии они зарабатывали больше, но для них это уже не так важно. У Зинаиды улучшилось здоровье, и многие болезни после возвращения домой прошли сами собой.

Так выглядит деревня, где живут Зинаида и ее супруг Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Дети и родственники остались в Германии и не планируют возвращаться. Зинаида признается, что скучает по близким, но всё равно рада возвращению. На вопрос, почему они решили вернуться именно сюда, с улыбкой отвечает: «Дышится здесь лучше!»