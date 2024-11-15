Россияне застряли на Бали из-за извержения вулкана, там гибнут люди: новости 14 ноября

На острове Флорес, где расположен вулкан, погибли десять человек Источник: bazabazon / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 ноября.

Путин пообещал разобраться с блокировкой YouTube

Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Накануне он провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым.

Собеседник пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».

— Я разберусь, я посмотрю, — заявил Путин.

В Ленобласти шесть вагонов грузового состава сошли с рельсов

В Гатчине Ленинградской области с рельсов сошли шесть вагонов грузового железнодорожного состава. О случившемся сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

К счастью, никто не пострадал, ущерб подсчитывают. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Проверку проводит также транспортная прокуратура.

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В Екатеринбурге восьмилетний ребенок ударил ножом отца-психолога, заступившись за мать

В Екатеринбурге восьмилетний мальчик едва не убил своего 64-летнего отца, заступившись за мать. Ребенок дважды ударил родителя ножом в спину. Родственники семьи поделились подробностями инцидента с E1.RU.

Источник: читатель E1.RU











Матери мальчика — 40 лет, она была домохозяйкой и неофициально подрабатывала врачом. Отец, ушедший на пенсию, продолжал работать психологом. После сеансов в своей квартире, говорят родственники, мужчина якобы мог сильно выпивать и возвращался в квартиру жены, где устраивал скандалы.

Известно, что 13 ноября, когда ребенок напал на отца, тот снова пришел домой пьяным. Это привело к конфликту, в ходе которого мужчина начал угрожать своей жене, схватив ее за шею. Восьмилетний мальчик, пытаясь защитить мать, ударил отца ножом в спину. В настоящее время ребенок переживает сильный стресс и замкнулся в себе. Как отмечает родственница семьи, мальчику может потребоваться помощь специалистов, чтобы избежать возможных психологических травм.

Сейчас состояние раненого мужчины стабилизировалось, его жизни больше ничего не угрожает.

Российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана

Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана, среди них есть и граждане России. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Источник: bazabazon / T.me

Сообщается, что 3 ноября на острове Флорес начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Его высота — 1584 метра, вулкан выбросил облако пепла на высоту девять километров. Погибли десять человек.

Источник: bazabazon / T.me

Облако пепла помешало туристам, которые должны были прилететь или вылететь с Бали. Отменены либо задержаны рейсы в международный аэропорт Денпасара. На табло вылета/прилета у десятка рейсов стоит пометка «отменен из-за вулкана».

Источник: bazabazon / T.me











Пассажиры уже вторые сутки ночуют в аэропорту. Из-за высокого спроса стоимость билетов на ближайшие рейсы сильно выросла — цены достигают миллиона рублей.

ЦБ поднял курс доллара выше 99 рублей

Центральный банк поднял официальный курс доллара до 99,02 рублей. Тем временем на международном рынке Forex курс американской валюты превысил сто рублей.

Источник: rbc_news / T.me











Курс доллара на российском межбанковском рынке составляет 99,724 рубля.

В Петербурге иностранца задержали за распространение детского порно через «Одноклассники»

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Азербайджана. 36-летнему мужчине вменяют оборот порнографических материалов с участием несовершеннолетних (ст. 242.1 УК).

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По данным «Агентства журналистских расследований», запрещенное видео рассылалось с анонимного аккаунта в «Одноклассниках» с использованием VPN в феврале этого года. Пользователи соцсети получали кадры, на которых были в том числе дети младше 14 лет, в личных сообщениях.

В полиции рассказали, что при обыске в квартире оперативники нашли мобильный телефон, в котором оказались те самые видео. Подозреваемого задержали на двое суток.

У здания Верховного суда Бразилии произошли два взрыва, погиб человек

Два взрыва произошли в столице Бразилии — городе Бразилиа — у здания Верховного суда страны. Погиб один человек. Полиция предполагает, что он пытался проникнуть в здание со взрывчаткой. ЧП случилось за пять дней до саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Источник: rian_ru / T.me

Два взрыва с интервалом в 20 секунд прогремели на площади Трех властей перед Федеральным верховным судом. На место прибыли пожарные, военные и саперы. Район оцепили, пишет местный портал G1.

По данным Reuters, мужчина пытался проникнуть в здание Верховного суда, где проходило пленарное заседание. По версии правоохранителей, погибший может иметь отношение к обоим взрывам.