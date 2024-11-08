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Страна и мир Спецоперация на Украине «Хочу, чтоб ты, папа, завел собачку и съездил на море». Солдат написал родителям предсмертное письмо — публикуем текст

«Хочу, чтоб ты, папа, завел собачку и съездил на море». Солдат написал родителям предсмертное письмо — публикуем текст

Егор Якубенко погиб на спецоперации. Перед смертью он обратился к маме и папе

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Егор Якубенко погиб 4 января. Родители не сразу узнали об этом

Родные погибшего участника спецоперации из Тюмени поделились предсмертным письмом своего сына. Егор Якубенко служил в снайперских войсках, был младшим сержантом. Позже солдат подал рапорт — он захотел в разведку. Боец погиб 4 января от дрона. В тот день он позвонил родным и сказал, что очень любит их.

Перед смертью Егор Якубенко передал через своего друга обращение к маме и папе. Текст опубликовали в соцсетях фонд «Защитники Отечества». Приводим его полностью.

— Мама и папа, если вы это читаете, то меня уже, наверное, нет. Я на вас оттуда смотрю и радуюсь, со мной рядом Всевышний. Не стоит горевать и лить слезы, все мы рано или поздно уходим. Значит, такая судьба у меня — быть воином. Я вас очень люблю. Я благодарен Богу, что у меня есть вы. Я хочу чаще смотреть, как вы улыбаетесь и радуетесь жизни. Хочу, чтоб ты, папа, построил новую баню, посадил дерево, чтоб в саду у нас цвел виноград, завел собачку, съездили на море. А ты, папа, чтоб не работал на вахте, проводил больше времени с мамой. Помните, что жизнь одна и продолжается, и с нами Всевышний.

По желанию Егора родители завели щенка. Они назвали его Ламбада, это позывной сына

Я всю жизнь спотыкался на одних ошибках, и вы мне во всем помогали. За что вам благодарен буду вечно. О таких родителях только можно мечтать. Да, может, мы не так богаты, но богатство — оно внутри нас, я понял. Я бы так хотел сильно-сильно выразить вам спасибо и свою любовь. Мам, папа, жизнь одна, и не тратьте время зря, наслаждайтесь временем, встречая рассвет у моря, ничего не откладывайте на потом.

Да, может, где-то я вас не слушал, ведь очень упертый, что-то делал не так. Жизнь была очень у меня счастливая, за что я благодарен Богу. Мама, ты говорила, если сын похож на мать, то он очень счастливый. Ты была права, и я ни о чем не жалею, ведь это жизнь, мы живем, чтобы спотыкаться, а потом вставать и идти дальше. Я всегда рядом с вами буду, ваш любимый сыночек».

Фотография Егора в доме родителей

В начале ноября в Тобольске семьям погибших участников спецоперации на Украине вручили ордена Мужества. Награды родным погибших военнослужащих передал глава города Петр Вагин.

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