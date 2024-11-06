НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как -2

7 м/c,

ю-в.

 740мм 91%
Подробнее
0 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71

СРОЧНО

Продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов

День гастрономического единства
«Тайгер» уходит с рынка
Зимний дайджест моды
Обман ради ипотеки
Жить, сдавать, зарабатывать
Из бедняжек в волшебных дур
Новые рестораны
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Страна и мир обзор В США самолет упал на автомобиль, погибли люди. Новости 6 ноября

В США самолет упал на автомобиль, погибли люди. Новости 6 ноября

Что случилось за сутки

761
14 комментариев

Фото рухнувшего самолета

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 ноября.

В США самолет упал на автомобиль

Частный самолет упал на автомобиль после взлета из аэропорта в Финиксе. Погибли пять человек.

Бизнес-джет Honda HA-420 врезался в автомобиль вскоре после взлета. Вспыхнул пожар.

Кадры с места авиакатастрофы

Причины катастрофы пока неизвестны — их выяснит расследование, которое начал национальный совет по безопасности.

Выборы в Америке

Дональд Трамп снова стал президентом США. За него проголосовали 50,8% американцев.

— Это политическая победа, которую наша страна еще не видела. Мы стали свидетелями величайшего политического камбэка в истории США, — заявил Дональд Трамп, выступая перед сторонниками после своей победы.

Телеканал уже объявил Трампа 47-м президентом Штатов

В России его победа вызвала бурную реакцию: высказались Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска и другие.

Прочитайте, как победа Трампа изменит жизнь россиян. Мы также отдельно собрали его предвыборные обещания.

Мать убила новорожденного сына

В Челябинской области 32-летняя мать убила новорожденного сына. Она родила его в бане, положила в пакет и оставила на морозе. Мальчик был жив, но мать по непонятной причине решила от него избавиться.

— Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении, — сообщили в местном СК. — В связи с резким ухудшением состояния здоровья подозреваемая обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что женщина провела самостоятельные роды.

Мать оставила новорожденного сына в стиральной машине в предбаннике

Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.

Матвиенко и Зеленский

Внимание привлекла шутка главы Совфеда Валентины Матвиенко. Она обратилась к первому замминистра здравоохранения.

Дело в том, что замминистра зовут Владимиром Зеленским. Зеленский — уроженец Москвы, он занимает своей пост с 2021 года.

— То, что первый [заместитель] — хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте, — сказала Матвиенко.

Владимир Зеленский лишь улыбнулся и развел руками.

Другие новости

  • В Каспийске 16-летняя девушка была ранена из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил Минздрав Дагестана;

  • «Коммерсантъ»: Минтранс хочет обязать авиакомпании сажать детей пассажиров рядом со взрослыми. Норма будет касаться детей до 14 лет. Сейчас есть подобное правило, но оно действует только на детей до 12 лет и носит рекомендательный характер;

  • также «Коммерсантъ» сообщил, что в открытый доступ попали персональные данные 90% взрослого населения России. Главным источником утечек были интернет-магазины и медучреждения.

ПО ТЕМЕ
Трамп США Самолет Матвиенко Младенец
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Каменский Скуф
41 минута
Хотели бы, в раз с мошенниками разобрались. Пакетик Яровой должен был бороться со злом, а не примкнут к нему. Это из разряда: защита от спама от оператора связи и защита денег от мошенников у банка, но всё за доп. плату. Т.е. получается могут, но зачем?
233143581
1 час
Пресвятая дева :-(
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление