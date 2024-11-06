В США самолет упал на автомобиль, погибли люди. Новости 6 ноября

Фото рухнувшего самолета Источник: B.C. Begley / YouTube.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 ноября.

В США самолет упал на автомобиль

Частный самолет упал на автомобиль после взлета из аэропорта в Финиксе. Погибли пять человек.

Бизнес-джет Honda HA-420 врезался в автомобиль вскоре после взлета. Вспыхнул пожар.

Кадры с места авиакатастрофы Источник: B.C. Begley / YouTube.com

Причины катастрофы пока неизвестны — их выяснит расследование, которое начал национальный совет по безопасности.

Выборы в Америке

Дональд Трамп снова стал президентом США. За него проголосовали 50,8% американцев.

— Это политическая победа, которую наша страна еще не видела. Мы стали свидетелями величайшего политического камбэка в истории США, — заявил Дональд Трамп, выступая перед сторонниками после своей победы.

Телеканал уже объявил Трампа 47-м президентом Штатов Источник: Fox News

В России его победа вызвала бурную реакцию: высказались Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска и другие.

Прочитайте, как победа Трампа изменит жизнь россиян. Мы также отдельно собрали его предвыборные обещания.

Мать убила новорожденного сына

В Челябинской области 32-летняя мать убила новорожденного сына. Она родила его в бане, положила в пакет и оставила на морозе. Мальчик был жив, но мать по непонятной причине решила от него избавиться.

— Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении, — сообщили в местном СК. — В связи с резким ухудшением состояния здоровья подозреваемая обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что женщина провела самостоятельные роды.

Мать оставила новорожденного сына в стиральной машине в предбаннике Источник: СУ СК по Челябинской области











Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.

Матвиенко и Зеленский

Внимание привлекла шутка главы Совфеда Валентины Матвиенко. Она обратилась к первому замминистра здравоохранения.

Дело в том, что замминистра зовут Владимиром Зеленским. Зеленский — уроженец Москвы, он занимает своей пост с 2021 года.

— То, что первый [заместитель] — хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте, — сказала Матвиенко.

Владимир Зеленский лишь улыбнулся и развел руками.

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