В США самолет упал на автомобиль, погибли люди. Новости 6 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 ноября.
В США самолет упал на автомобиль
Частный самолет упал на автомобиль после взлета из аэропорта в Финиксе. Погибли пять человек.
Бизнес-джет Honda HA-420 врезался в автомобиль вскоре после взлета. Вспыхнул пожар.
Причины катастрофы пока неизвестны — их выяснит расследование, которое начал национальный совет по безопасности.
Выборы в Америке
Дональд Трамп снова стал президентом США. За него проголосовали 50,8% американцев.
— Это политическая победа, которую наша страна еще не видела. Мы стали свидетелями величайшего политического камбэка в истории США, — заявил Дональд Трамп, выступая перед сторонниками после своей победы.
В России его победа вызвала бурную реакцию: высказались Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, Олег Дерипаска и другие.
Прочитайте, как победа Трампа изменит жизнь россиян. Мы также отдельно собрали его предвыборные обещания.
Мать убила новорожденного сына
В Челябинской области 32-летняя мать убила новорожденного сына. Она родила его в бане, положила в пакет и оставила на морозе. Мальчик был жив, но мать по непонятной причине решила от него избавиться.
— Осознавая, что новорожденный в силу возраста находится в беспомощном состоянии, женщина поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении, — сообщили в местном СК. — В связи с резким ухудшением состояния здоровья подозреваемая обратилась за помощью в больницу, где после осмотра медиками установлено, что женщина провела самостоятельные роды.
Возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного.
Матвиенко и Зеленский
Внимание привлекла шутка главы Совфеда Валентины Матвиенко. Она обратилась к первому замминистра здравоохранения.
Дело в том, что замминистра зовут Владимиром Зеленским. Зеленский — уроженец Москвы, он занимает своей пост с 2021 года.
— То, что первый [заместитель] — хорошо, но с фамилией вам не очень повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте, — сказала Матвиенко.
Владимир Зеленский лишь улыбнулся и развел руками.
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