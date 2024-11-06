«В России нет традиции укутывать женщин в темное с головы до ног»: чиновники обсудили мусульманские наряды

На этнографической выставке «Традиционные женские образы в России» представили женские костюмы различных народов страны Источник: пресс-служба Совета по правам человека











На открытии выставки «Традиционные женские образы в России» глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил, что в нашей стране «нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок».

— В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды. Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Я вижу яркую, красивую одежду. Причем самые разные регионы нашей страны — и Поволжье, и Кавказ, и Сибирь. Одежда разная, но она вся красивая, она вся великолепная, — отметил Валерий Фадеев.

Чиновник назвал женщин, закутанных с головы до ног, новой традицией, принесенной извне.

— Это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный, — подчеркнул глава СПЧ.