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Страна и мир Провозила ювелирку на миллионы рублей: в Москве задержали участницу конкурсов красоты — это может быть «Мисс Россия»

Провозила ювелирку на миллионы рублей: в Москве задержали участницу конкурсов красоты — это может быть «Мисс Россия»

Официальной информации, кого именно задержали таможенники, пока нет

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15 комментариев

Предполагается, что именно на Софию Никитчук обратили внимание таможенники в аэропорту

В столичном аэропорту «Внуково» задержали участницу мировых конкурсов красоты за контрабанду драгоценных украшений. Предположительно, это была «Мисс Россия — 2015» София Никитчук.

— Она проследовала на «зеленый» коридор для пассажиров VIP-зала. В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила к досмотру часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Экспертиза показала, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы, — рассказали в Федеральной таможенной службе России.

Девушка, которую задержали таможенники, заявила, что имеющиеся при ней украшения — личные вещи, поэтому она не стала их декларировать. Сейчас ей грозит уголовное дело сразу по двум статьям: 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и 194 УК РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. Если вина будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Часы, которые изъяли у девушки

Общая сумма этих украшений составляет 12 млн рублей

О том, что в центре скандала оказалась именно София Никитчук, сообщают telegram-каналы Mash и 112. Сама модель пока не прокомментировала это, а на звонки корреспондента Городских порталов — не ответила.

При этом сама Никитчук накануне в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в сториз делилась советами о салонах маникюра в Дубае, а сегодня днем опубликовала фото из тренажерного зала. На одной из публикаций её отметила подруга, которая сейчас также находится в ОАЭ.

Все это может говорить о том, что именно там сейчас находится победительница конкурса красоты. Но и в сообщении ФТС не называется дата, когда конкретно произошло задержание.

София Никитчук получила широкую известность после того, как стала «Мисс Россия» в 2015 году. После этого она представляла страну на международных конкурсах красоты: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В первом ей удалось занять титул первой вице-мисс мира.

После успехов на подиуме, Никитчук решила попробовать себя в роли модели и пошла получать второе высшее образование по этому профилю. Она успела попробовать себя в кинокартинах и съемках множества клипов, а к 2018 году доросла до помощника депутата Госдумы. Сегодня София активно ведет социальные сети, выкладывает фотографии, путешествует, ездит за границу, но предпочитает не делиться подробностями личной жизни.

ПО ТЕМЕ
Задержание Мисс Россия - 2015 София Никитчук Внуково Украшения Декларация
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Комментарии
15
Татьяна 53
21 минута
"это может быть «Мисс Россия» Не поняла, так это Мисс или не Мисс
Grape Reflection 🍇
25 минут
Скоро и телефон не перевезёшь, а иначе предатель родины
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