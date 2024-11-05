Умирающая от рака медсестра подарила квартиру коллеге. А та выгнала ночью ее 84-летнюю маму

Любовь Якушева Источник: Елена Зверева











В Волгограде 84-летнюю пенсионерку выставили за дверь новые собственники квартиры ее умершей от рака дочери. По словам близких пожилой женщины, дочь перед самой смертью зачем-то решила оформить дарственную не на мать, которая покупала квартиру и жила вместе с ней, а на коллегу. После кончины женщины новая собственница решила не церемониться с матерью покойной и, не стесняясь полиции, обманом вынудила покинуть единственное жилье. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.

Оформила дарственную на коллегу

О странном жилищном конфликте, развернувшемся с ее тетей, рассказала Елена Зверева. По словам Елены, однокомнатная квартира принадлежала ныне покойной Маргарите Рыженковой. Как говорит женщина, досталась же Маргарите недвижимость благодаря пожилой матери, 84-летней Любови Якушенко, которая не только жила вместе с дочкой, но и якобы выплатила большую часть ипотеки.

К своим 84-м годам в жизни Любови Якушенко было много переездов, плохого и хорошего, но подобного не было еще никогда.

— Бабушка родилась в Тобольске, — рассказала Елена. — Ее отец в 1941 году ушел на войну и там погиб. Из Тобольска всей семьей переехали в поселок Дудаченский Фроловского района. Там бабушка вышла замуж и родила своего первого ребенка, моего папу. Потом они переехали жить в Казахстан, где бабушка работала продавцом, сидела на кассе. В Казахстане родилась Маргарита. В начале 2000-х годов вернулись в Россию, обосновавшись в хуторе Большой Лычак Фроловского района Волгоградской области.

После переезда в Казахстан Любовь Якушенко развелась с мужем и воспитывала детей одна.

— Дети воспитывались в большой любви. Бабушка очень добрый человек, и ее дети выросли такими же, — говорит Елена Зверева. — Она дала обоим образование. Рита закончила медицинский колледж, и это была ее любимая профессия. Бабушка работала много лет, экономя на всём, чтобы купить ей квартиру. Но случилась беда, и Маргарита тяжело заболела.

Елена Зверева рассказывает, что почти 10 лет семья боролась с болезнью Маргариты, но победить ее не удалось.

— Маргарита с 2014 года болела онкологией, — рассказывает Елена Зверева. — У нее постоянно были рецидивы. Работала она медсестрой в стоматологии клиники РЖД, где познакомилась с другой медсестрой, Ксенией (имя изменено. — Прим. ред.). 21 октября Маргарита умерла. И тут мы узнаем, что квартира ей уже не принадлежала. Оказалось, что Ксения втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика. Мы не знаем, что она там ей наобещала, но собственником Маргарита больше не была. А мать ее изначально не оформлялась.

Маргарита Рыженкова умерла, подарив перед смертью квартиру коллеге по работе Источник: Елена Зверева











Елена предоставила редакции переписку, которую Маргарита якобы вела с Ксенией. В ней женщина изъявляет свое желание аннулировать дарственную и сожалеет о своем поступке. В ответ Ксения написала лишь одну фразу: «Дай бог тебе здоровья!»

— Как мы думаем, Ксения держала Маргариту в страхе. Нам Маргарита ничего не говорила, — рассказывает Елена. — К слову, оформлена дарственная была аж год назад, но заселяться Ксения не собиралась. Потому что если бы Маргарита съехала, то у нас сразу бы появились вопросы. Мы бы узнали причину, дело бы дошло до суда, квартиру бы вернули. И после подписания дарственной Маргарита и Ксения были в контрах. Вообще не общались. Какой-то конфликт между ними произошел. Ксения исчезла из ее жизни и даже на похоронах не была.

«Документы исчезли. Бабушку выставили за дверь»

По словам Елены, пока ее тетя проходила лечение, исчезли документы на квартиру Маргариты, в том числе копия дарственной и доказательства, что квартира вообще когда-то ей принадлежала. Близкие считают, что документы были похищены новой собственницей.

— Мы сразу написали заявление в полицию, но ответа не последовало. Затем, спустя пару дней после смерти Маргариты, ее мама попыталась войти в квартиру. Оказалось, что замки сменили. Пришлось вызывать взломщика. Внутри мы обнаружили, что все документы и ценные вещи пропали. Вызвали полицию, они снимали отпечатки. Но никакой реакции до сих пор мы не получили.

Своего пика конфликт достиг 23 октября. По словам Елены, Ксения вместе с юристом наведались в гости к пенсионерке и вытолкали ее прочь из квартиры в одной ночной рубашке. Свидетелями всего действия, по утверждениям опять же Елены, были двое полицейских, которые безучастно наблюдали за происходящим.

— Бабушка в этот момент говорила по телефону. Приоткрыла дверь, и тут в квартиру вошли Ксения, ее сожитель и юрист. Также присутствовали двое полицейских. Когда бабушка стояла около двери, юрист и сожитель ее подтолкнули на лестничную клетку и закрылись изнутри. Она была в одном халате. Без вещей и лекарств. Голодная и холодная, — рассказывает Елена. — Ей стало плохо. Полицейский и прохожий вызвали ей скорую. Сейчас она в 7-й больнице, но со здоровьем у нее всё в порядке. Она не оказалась бездомной на улице: по выздоровлению ее ждет сын. Возмущает другое. Когда бабушку выталкивали, полицейские даже не попытались вмешаться. Сказали, что не хотят устраивать драку. Позже Ксения с сожителем скинули вещи бабушки. Но лекарства, личные вещи Маргариты, бытовая техника, которую купила бабушка, — всё осталось в их распоряжении. Причем сами они там не живут. Просто выкинули человека, поменяли замки и уехали. Планируем дальше подавать в суд.

Юридический представитель Елены Оксана Майер подробно объяснила, почему поведение Ксении, на их взгляд, не только нарушает моральные нормы, но и правовые.

— Из переписки между Маргаритой и Ксенией видно, что девочки постоянно обсуждают деньги, — рассказывает юрист. — Маргарита Рыженкова переводила деньги за коммунальные услуги. Кроме того, после факта дарения квартира не была принята по акту приема-передачи. Это значит, что, проведя сделку дарения, новый собственник не принял квартиру. Рыженкова продолжала ею пользоваться и оплачивать услуги. Значит, что-то мешало ей принять жилье. Далее в этих же СМС-переговорах видно, что человек, когда осознал, что произошло дарение, стал просить вторую сторону вернуть документы. Маргарита хотела расторгнуть договор. Также она говорила, что если бы знала, что Ксения будет ухаживать за ней последнюю неделю до смерти, то не подписывала бы договор ренты. В общем, у человека каша в голове. Она не была в курсе, что вообще подписывает.

Также юрист дополняет, что Маргарита, вероятно, уже не могла совершать подобные сделки из-за последствий болезни.

— С 2014 года она была больна онкологией. Со временем лишилась одной почки и неоднократно проходила химиотерапию. Ее состояние вызывало беспокойство, — рассказывает юрист. — Есть много документов, которые подтверждают, что она жаловалась на головокружения, провалы в памяти, тремор и перемены настроения. Отсюда складывается, что сделка может быть недействительна. Состоянием человека просто воспользовались.

Выгонять пожилую женщину на улицу, по словам Оксаны, также было незаконным решением.

— Полицейские получили «писульку» от нашего ответчика. Она там пожаловалась, что стала собственником, и бабушку надо выдворять, — возмущается юрист. — Здесь важно, что на тот момент мы уже подали в суд о признании договора недействительным. В спорном имуществе нельзя проводить никаких регистрационных действий без решения суда. Но полиция всё равно позволила выгнать бабушку. Пенсионерке сказали ответить на звонок по телефону за пределами квартиры. Когда та вышла, за ней закрыли дверь, не дав даже личные вещи забрать. Эта квартира должна была включиться в наследную базу. Только суд может признать человека утратившим право пользования жилым помещением. Да и к тому же выгнать человека с единственным жильем в ночь невозможно.

«Не хочу тратить нервы»

Общаться с журналистами Ксения отказалась, сказав, что «не хочет тратить на нас нервы».

По словам независимого адвоката Эдгара Кармазиновского, действия Ксении, на его взгляд, как минимум необходимо проверить на предмет мошенничества.

— В этой ситуации я рекомендую обратиться в правоохранительные органы, в том числе с просьбой проверить, не носят ли такие ситуации у нового собственника системный характер, что может оказаться серией мошеннических действий, — объясняет адвокат. — А для оспаривания может также назначаться экспертиза, устанавливающая дееспособность умершей на предмет дееспособности в момент заключения сделки. В подкрепление версии о мошенничестве можно использовать такие косвенные моменты, как странные переписки, о которых заявляют близкие, и тот факт, что умершая не сообщала родным о такой странной сделке.

Законность действий полиции в момент «выселения» пенсионерки также вызывает у Эдгара Кармазиновского вполне обоснованные вопросы.

— Если в квартире присутствовали сотрудники правоохранительных органов, то наверняка они должны были проверить все документы у обеих сторон, — рассуждает адвокат. — И здесь я бы рекомендовал обратиться в соответствующие органы с просьбой провести анализ действий полиции с точки зрения соблюдения законности и порядка. Так как, на мой взгляд, в описанном же поведении можно углядеть еще и самоуправство.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области ситуацию с квартирой в Родниковой Долине и законность действий сотрудников полиции с точки зрения нравственности и должностных инструкций прокомментировали крайне сухо, коротко и малоинформативно:

— Сообщаем, что в отдел полиции № 6 по Советскому району УМВД России по Волгограду поступило заявление от указанной в обращении гражданки. Данное заявление зарегистрировано, — ответили в пресс-службе на официальный запрос редакции. — Назначено проведение проверки, в ходе которой опрошены участники по изложенным в заявлении фактам. По результатам в установленные сроки будет принято законное и обоснованное решение. Проведение проверки продолжается. Иными запрашиваемыми сведениями не располагаем.