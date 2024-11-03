В Иране студентка разделась на улице в знак протеста против хиджаба. Новости 3 ноября

Девушка не скрывалась и спокойно ждала ареста Источник: iranintl.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 ноября.

В Иране студентка разделась в знак протеста против хиджаба

Девушка учится в Исламском университете Азад в Тегеране. Она пришла в университет в одежде, однако к ней подошли члены военизированной группы «Басидж». Их функция — обеспечивать государственный контроль над обществом.

Мужчины из «Басидж» начали отчитывать студентку из-за того, что ее хиджаб был надет неправильно. Дошло до того, что они порвали ее одежду. Тогда она сама разделась до нижнего белья — и прошлась по кампусу в таком виде.

Видео со студенткой Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Вскоре девушка была арестована. Во время ареста ее избили и ударили головой о дверь машины, на шинах которой осталась кровь. Всё это рассказали другие студенты и журналисты иранских изданий.

Официальный представитель университета подтвердил, что студентка арестована. Ее поступок назвали «непристойным» и уточнили, что вмешалась охрана кампуса и передала девушку правоохранительным органам. В университете также заявили, что девушка «имеет психическое расстройство».

Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду. Сейчас в стране обсуждается закон, еще более ужесточающий правила ношения исламской одежды для женщин.

Десятилетняя девочка заработала миллиарды

Десятилетняя девочка-блогер Анастасия Раздинская заработала за год почти три миллиарда рублей. Она заняла седьмую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых ютуберов от портала Dexerto.

Like Nastya с папой и четырьмя бриллиантовыми кнопками Youtube Источник: Like Nastya / Wikipedia.org











По их данным, заработок Анастасии за 2024 год составил 28 миллионов долларов (около 2,8 миллиарда рублей). У ее канала Like Nastya, ориентированного на детскую аудиторию, 121 миллион подписчиков.

История у Насти вдохновляющая: ей поставили диагноз ДЦП при рождении, родители долго боролись с болезнью, хотя врачи считали, что девочка не сможет пойти и не заговорит. В итоге к двум годам выяснилось, что Настя развивается как здоровый ребенок. Работа с камерой стала для нее методом терапии.

Девочка родилась в Краснодаре, но сейчас живет в США, во Флориде Источник: Like Nastya / Youtube.com











В своих роликах юный блогер рассказывает о своей детской жизни и дает советы другим ребятам. Ее каналы дублируются на английский, немецкий, арабский, бенгальский, французский, португальский, испанский, вьетнамский языки и хинди. Самое популярное видео Насти посмотрели около миллиарда раз.

Атаки ВСУ

В белгородском хуторе Киселев от удара БПЛА погиб мужчина. Кроме того, при обстреле ВСУ пострадало еще четверо местных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Курской области от атаки беспилотников пострадали трое местных жителей. Местный губернатор Алексей Смирнов добавил, что БПЛА повредили также пять автомобилей.

В Ростовской области, по сведениям губернатора Голубева, сбили 16 БПЛА. Пострадавших нет.

Пропал кот-бизнесмен

В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик.

Он стал известен как кот-бизнесмен еще в 2016 году. Пермская стройкомпания приняла его на работу и платила зарплату (более 30 тысяч рублей!) за то, что Барсик первым входил в новые квартиры клиентов, у которых не было домашнего любимца.

Кота не видели уже трое суток Источник: Василий Кучумов / vk.com









