Путин освободил россиян от одного налога, а региональные власти ограничивают продажу алкоголя: главные события недели

Из пенсионных накоплений можно вернуть кругленькую сумму Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Россиян ждут новые льготы и увеличение пособий. Маткапитал продлят до 2030 года, а максимальный размер больничного вырастет на 20%. Однако без запретов не обошлось. В некоторых регионах сокращают время продажи алкоголя, а в других детям не разрешают носить хиджабы в школу.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Материнский капитал хотят продлить

Программу материнского капитала продлят до 2030 года. Это позволит получить сертификаты 3,2 млн семей, сообщили в пресс-службе Минтруда. На эти цели планируется дополнительно выделить 2,7 трлн рублей.

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей. Полная сумма начисляется, если выплату на первенца семья не получала. Если же она была, то начисляют доплату — 202,6 тысячи рублей.

Программа появилась в 2007 году и предполагала выплаты только на второго ребенка. Сейчас же маткапитал можно получить и на первого.

В 2025 году его проиндексируют на 7,3%, в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%.

Направить средства семейного капитала можно на:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

формирование накопительной пенсии мамы;

социальную адаптацию детей с инвалидностью;

ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

Пенсионеры могут получить почти полмиллиона рублей

В 2025 году максимальную сумму, которую можно забрать из пенсионных накоплений, повысят на 17% — до 412 тысяч рублей (на 61 тысячу рублей). Это связано с индексацией прожиточного минимума и увеличением ожидаемого периода начисления пенсий в России. Сейчас порог составляет 351 тысячу рублей.

В 2025 году прожиточный минимум вырастет на 15% — до 15,3 тысяч рублей в месяц.

С 2014 по 2025 годы накопительную часть пенсии заморозили. Работодатели не отчисляют часть средств на накопительные счета, а переводят деньги на текущие страховые выплаты. Пенсионные накопления до 2014 года продолжают инвестировать, поэтому объем средств на счетах пенсионеров растет.

Освобождение от НДФЛ

Россиян, оформивших жилищный кредит до конца этого года, освободят от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Закон уже подписал президент России Владимир Путин.

Экономией считается ситуация, когда сумма фактических процентов в рамках рублевого кредита составляет меньше двух третей ключевой ставки Банка России. Под экономию также подпадают случаи беспроцентного займа. Материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 35%.

Согласно новому закону, льгота возвращается для кредитов на строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или доли в них, а также земельных участков под строительство. Важным условием является наличие права на имущественный вычет по жилью, которое подтверждено налоговым органом.

Вырастет максимальный размер больничного

В 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысяч рублей в месяц или 6,8 тысяч за один день. Чтобы получить максимальную сумму нужно иметь стаж не менее восьми лет, а также зарплату от 183 тысяч в месяц в 2024 году и 233 тысячи в 2025. А это гораздо выше средней заработной платы по стране, то есть 88 тысяч рублей.

На сегодняшний день максимальная ежедневная сумма больничного составляет 4000 рублей.

Изменится и сам порядок формирования больничного. Если лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза за последние полгода, то лечащий врач должен передать медицинскую документацию врачебной комиссии. Предполагается, что это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста. Это не коснется случаев, когда человек брал больничных по уходу за родственниками.

Масло стало роскошью, которое пытаются уберечь от воров

В России подскочили цены на сливочное масло. По данным Росстата, только за сентябрь оно подорожало на 5,07%, а за весь 2024 год — почти на 18%.

Отказаться от любимого продукта россияне оказались не готовы. В Москве двое мужчин украли 25 пачек масла. Их удалось задержать. В некоторых магазинах, видимо, испугавшись, что их ждет та же участь, начали упаковывать масло в защитные коробки (как икру).

В Минсельхозе ожидают, что скоро цены стабилизируются. Для этого расширили поставки масла из других стран. В ведомстве указали, что оптовая стоимость уже начала снижаться. В перспективе же будут наращивать производство сырого молока, чтобы можно было справиться с ситуацией самостоятельно.

Ожидается рост цен и на другие продукты. В частности, к Новому году подорожает рыба, икра и мандарины.

Алкогольный запрет

Регионы ужесточают продажу алкоголя. В свердловской области с 1 марта 2025 года наливайки не смогут работать по ночам в жилых домах. В ресторанах и барах можно будет пить, но продавать алкоголь на вынос запрещено.

Куда жестче ограничения в Вологодской области. Там будут продавать алкоголь только по два часа в будни (с 12:00 до 14:00). Однако всё еще можно будет выпить в любое время в барах и ресторанах.

Ограничения не будут касаться выходных и некоторых праздников (новогодних каникул, Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы). Полный запрет на продажу будет действовать:

▪️ День российского студенчества — 25 января;

▪️ Всемирный день здоровья — 7 апреля;

▪️ Праздник Весны и Труда — 1 мая;

▪️ Международный день защиты детей — 1 июня;

▪️ День России — 12 июня;

▪️ День молодежи — последняя суббота июня;

▪️ День семьи, любви и верности — 8 июля;

▪️ День знаний — 1 сентября

▪️ Всероссийский день трезвости — 11 сентября;

▪️ День народного единства — 4 ноября;

▪️ День Конституции Российской Федерации — 12 декабря.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

В Госдуме считают, что идея хорошая, но не совсем доработанная. Депутат Султан Хамзаев считает, что в будние и выходные дни в России необходимо поэтапно ограничивать время продажи алкоголя, сначала до пяти часов в день, а потом вовсе до двух.

Из российских школ начнут пропадать девушки в хиджабах

Во Владимирской области запретили носить никабы и хиджабы в школах. Подобные ограничения уже действуют в других регионах. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах учащимся нельзя посещать занятия в религиозных одеждах и головных уборах. А в Брянской и Свердловской областях внешний вид учащихся средних школ должен «носить светский характер».

Не всем понравились новые правила, и ограничения вызвали много споров. Депутат Госдумы Султан Хамзаев назвал власти Владимирской области идиотами. Парламентарий Евгений Попов назвал его в ответ хайпожором, который работает на клики. А затем пожаловался на угрозы со стороны коллеги. Сам же Хамзаев заявил, что с претензиями лучше обращаться лично, а не в публичном пространстве и отказался отвечать на обвинения.

В подушках нашли клещей

Роскачество проверило качество подушек из пуха и пера российских производителей. У 12 из 15 торговых марок обнаружили пылевых клещей.

В подушках было очень много пыли, заявили в ведомстве. Там были мертвые клещи, а также их фрагменты. Более того, продукция двух брендов источала неприятный запах.

Пылевые клещи имеют размер от 0,1 до 0,5 мм. Они широко распространены по всему миру. Чаще всего обитают в подушках, матрасах, диванах, коврах, книгах, а также любят повышенную влажность. Клещи питаются омертвевшими частичками эпидермиса человека. Они способны вызвать аллергическую реакцию и являются одной из самых частых причин астмы.

Татьяна Ким никогда не управляла Wildberries?

Страсти вокруг развода главы Wildberries Татьяны и Ким и ее супруга Владислава Бакальчука не утихают. Бизнес-леди продолжает давать интервью, раскрывая новые подробности их личной жизни и проблем в бизнесе. Но на этот раз в ее искренности засомневалась журналист Ксения Собчак.

Недавно Ким сообщила, что партнеры отказывались вести дела с Бакальчуком, и ей приходилось ограждать их от общения.

Собчак заявила, что глава Wildberries дает пустые интервью и избегает острых вопросов. Ксения пришла к выводу, что бизнесом управлял Бакальчук, но ему никто не верил. Возможно, потому, что он выбрал не самую удачную пиар-стратегию.

Когда в Wildberries объявили о слиянии с Russ, Бакальчук обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати. Он назвал происходящее рейдерским захватом. Подробнее о разводе и конфликте супругов — в отдельном материале.

Короткая неделя

Будущая неделя начнется для россиян с выходного. Понедельник будет нерабочим из-за праздника — Дня народного единства. Эта дата ежегодно отмечается 4 ноября.