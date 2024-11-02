«Люди в ужасе»: россиянка рассказала, как живет Испания после разрушительного наводнения. Видео

Ярославна рассказала, как живет Испания после разрушительных наводнений Источник: читатели 76.RU











В пятницу, 1 ноября, в Испании объявили трехдневный траур после наводнения и ливней. МИД России выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в стране.

Как сообщает «РИА Новости», по данным на 2 ноября погибло более 200 человек. Основной удар стихии пришелся на Валенсию — столица одноименной провинции Испании, расположенная на реке Турции.

Собирают всё — от фонариков до лопат

Маргарита, переехавшая в Испанию из Ярославля несколько лет назад, рассказала, что происходит в стране последнюю неделю.

— Мне повезло: мой город, Саламанка, не затронуло, но у нас собирают гуманитарную помощь, продукты. В стране объявлен трехдневный траур, — поделилась в беседе с 76.RU Маргарита.

В городах открыли сбор гуманитарной помощи, для разбора последствий непогоды требуются лопаты и ведра, перчатки, метлы, рабочая одежда, фонарики и батарейки, а еще коробки и скотч, также собирают питьевую воду, одеяла и мешки.

В Испании продолжают устранять последствия наводнения Источник: читатели 76.RU

По словам девушки, ее друзья, которые живут в Валенсии, два дня жили без воды и света. Магазины, аптеки и другие торговые точки не работали. Люди присылают друг другу фотографии с разрушенных улиц, на дорогах стоят перевернутые автомобили. Во многих домах разбиты стекла.

Мосты снесло водой

Дороги скрылись под слоем грязи и глины Источник: читатели 76.RU

Россиянка Светлана Боурова, которая сейчас живет в Валенсии, поделилась своим рассказом, как всё начиналось. Напомним, проливные ливни начались в Испании вечером в субботу, 26 октября.

— На следующий день, в воскресенье вечером, дожди начали спускаться в город Чива, там проливало всю ночь. У нас в Валенсии была плохая погода, был сильный дождь. В выходные и в понедельник в горах всё топило, во вторник вечером у нас у всех прозвенели телефоны с сигналом alarm, пришло предупреждение, чтобы все оставались дома, — рассказал 76.RU девушка.

В это время стихия усилилась, по словам жительницы Валенсии, поток воды и грязи пришел в три населенных пункта. Однако службы еще не приступили к устранению последствий стихии.

— Когда нам пришли звонки, уже оползень полез. Буквально в течение нескольких часов всё снесло. [В это время] очень много людей были в дороге. Спасатели и скорые помогали людям, но их было мало, этого не хватало. Все люди были в ужасе и страхе, почему не отправляют больше помощи. Не особо честные граждане стали разбивать стекла и воровать еду в магазинах. Интернета нет, еды нет, воды нет, электричества нет, газа нет. Вообще ничего нет. Многие даже из дома выйти не могут, потому что машины вот так сгруппировались, — рассказала Светлана.

Люди не могли выйти из дома из-за смытых потоком машин Источник: читатели 76.RU











По словам девушки, в городе Пайпорто водой снесло два моста. Аварийные службы начали оказывать помощь жителям с вечера вторника.