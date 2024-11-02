НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

ю-в.

 753мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14

СРОЧНО

Под Новосибирском ищут 13-летнюю девочку

День гастрономического единства
Обман на банкротстве
Зимний дайджест моды
Миллионы на сносе деревьев
Как побеждают вирусы
Интерьеры из прошлого
Парк «Гарри Поттера» в Токио
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Страна и мир эксклюзив «Люди в ужасе»: россиянка рассказала, как живет Испания после разрушительного наводнения. Видео

«Люди в ужасе»: россиянка рассказала, как живет Испания после разрушительного наводнения. Видео

Там насчитывается более 200 погибших

249
Написать комментарий

Ярославна рассказала, как живет Испания после разрушительных наводнений

В пятницу, 1 ноября, в Испании объявили трехдневный траур после наводнения и ливней. МИД России выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в стране.

Как сообщает «РИА Новости», по данным на 2 ноября погибло более 200 человек. Основной удар стихии пришелся на Валенсию — столица одноименной провинции Испании, расположенная на реке Турции.

Собирают всё — от фонариков до лопат

Маргарита, переехавшая в Испанию из Ярославля несколько лет назад, рассказала, что происходит в стране последнюю неделю.

— Мне повезло: мой город, Саламанка, не затронуло, но у нас собирают гуманитарную помощь, продукты. В стране объявлен трехдневный траур, — поделилась в беседе с 76.RU Маргарита.

В городах открыли сбор гуманитарной помощи, для разбора последствий непогоды требуются лопаты и ведра, перчатки, метлы, рабочая одежда, фонарики и батарейки, а еще коробки и скотч, также собирают питьевую воду, одеяла и мешки.

В Испании продолжают устранять последствия наводнения

По словам девушки, ее друзья, которые живут в Валенсии, два дня жили без воды и света. Магазины, аптеки и другие торговые точки не работали. Люди присылают друг другу фотографии с разрушенных улиц, на дорогах стоят перевернутые автомобили. Во многих домах разбиты стекла.

Мосты снесло водой

Дороги скрылись под слоем грязи и глины

Россиянка Светлана Боурова, которая сейчас живет в Валенсии, поделилась своим рассказом, как всё начиналось. Напомним, проливные ливни начались в Испании вечером в субботу, 26 октября.

— На следующий день, в воскресенье вечером, дожди начали спускаться в город Чива, там проливало всю ночь. У нас в Валенсии была плохая погода, был сильный дождь. В выходные и в понедельник в горах всё топило, во вторник вечером у нас у всех прозвенели телефоны с сигналом alarm, пришло предупреждение, чтобы все оставались дома, — рассказал 76.RU девушка.

В это время стихия усилилась, по словам жительницы Валенсии, поток воды и грязи пришел в три населенных пункта. Однако службы еще не приступили к устранению последствий стихии.

— Когда нам пришли звонки, уже оползень полез. Буквально в течение нескольких часов всё снесло. [В это время] очень много людей были в дороге. Спасатели и скорые помогали людям, но их было мало, этого не хватало. Все люди были в ужасе и страхе, почему не отправляют больше помощи. Не особо честные граждане стали разбивать стекла и воровать еду в магазинах. Интернета нет, еды нет, воды нет, электричества нет, газа нет. Вообще ничего нет. Многие даже из дома выйти не могут, потому что машины вот так сгруппировались, — рассказала Светлана.

Люди не могли выйти из дома из-за смытых потоком машин

По словам девушки, в городе Пайпорто водой снесло два моста. Аварийные службы начали оказывать помощь жителям с вечера вторника.

Наши коллеги из «Фонтанки.ру» собрали всё, что известно о наводнении в Испании к этому часу.

ПО ТЕМЕ
Наводнение Испания Стихия Погода Валенсия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
GNUS111
3 минуты
Надо жить там где родился и работать. Не нужно ехать туда где кажется лучше. Нужно улучшать дом своих родителей. В чужом городе счастья нет будет. Нельзя приезжать на всё готовенькое.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,55

Наталья,40

АнастасияЯ,40

Barby,39

Анастасия,39

Rubanovamarina,50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление