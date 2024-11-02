Хотел прорваться через границу, купался в море и ел плов: российский депутат месяц путешествовал по Средней Азии

Алексей Кучин почти месяц провел в путешествии по странам Средней Азии Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Депутат думы Сургута Алексей Кучин месяц путешествовал на автомобиле. Своими впечатлениями он делится в телеграм-канале, который народный избранник назвал «Лисьи тропки». В нём опубликовано более 100 «шотиков». Это короткие заметки на 86.RU и забавные наблюдения.

Путешествовать Алексей отправился по Средней Азии. Об этой поездке он мечтал, по его словам, 20 лет. Маршрут на месяц составил примерно 12 тысяч километров. Кучин поставил перед собой конкретные цели: отведать плов и бешбармак, погулять по древним городам, насладиться местными красотами.

Казахстан

Алексей признался, что, как житель болот и лесов, любит степь Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Первой страной на пути Алексея стал Казахстан. По его словам, пересечение границы с Россией было одним из самых простых и заняло всего полчаса. Таможенники шутили, а местные полицейские сообщили, что смотреть в Казахстане нечего. Но Алексей пообещал стражам порядка, что все-таки поищет. Безграничная степь и местные пейзажи впечатлили туриста.

В Казахстане в конце сентября было еще жарко Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Алексей провел в Казахстане несколько дней Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Если бы мы были на Алтае, в таких местах уже бы шлагбаум стоял, будка для сбора денег, парковка, забитая автобусами, и тонны мусора, а здесь пока на десятки километров никого! — поделился Алексей.

Узбекистан

По некоторым дорогам Узбекистана ехать было непросто Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Насколько лайтова была, по словам Кучина, граница с Казахстаном, настолько же хардова оказалась с Узбекистаном. На ней путешественник провел целых 16 часов. Первое, что произвело впечатление в новой стране, — это дороги.

— Есть у меня рейтинг лучших дорог, обязательных для любого автопутешественника, теперь, думаю, надо завести рейтинг для худших дорог. Участок Каракалпакстан — Кунград точно будет в тройке таких: 250 километров, 5 часов тряски и боли сквозь темную ночь, даже на подготовленной к таким трудностям машине дело непростое. Уж лучше по пустыне ехать. Один плюс: на такой дороге точно не уснешь, — написал Алексей.

Утро встретило народного избранника главными узбекскими растительными символами: вдоль дорог простирались поля поспевшего хлопка, а на обочинах — бесконечные развалы дынь и арбузов.

Какой Узбекистан без дынь и арбузов Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Поля хлопка — визитная карточка страны Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Естественно, устоять было невозможно, увесистая дыня потянула на 35 рублей, цветочек хлопка — бесплатный сувенир. Теперь мы в Каракалпакии, с детства мечтал здесь побывать! Просто название прикольное, — рассказал депутат.

Поделился он и информацией про узбекский бензин. Оказалось, что в стране его почти нет или он очень дорогой. Местные ездят только на газу. Например, от казахской границы Алексею пришлось отмахать более 400 километров, прежде чем он нашел заправку. Ценник — примерно 80–90 рублей на АИ-80 и АИ-92, 95-й бензин — редкость, и стоимость его — 110–120 рублей за литр.

А это уже старинный город Бухара Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Бухара. Город, ради которого стоит проехать 4 тысячи километров. Да, здесь много туристов, но узбеки всё еще не избалованы массовым туризмом и видят в тебе не денежный мешок, а гостя, — поделился Кучин. — Градообразующие предприятия в восточных городах, как и тысячи лет назад, — базары! Здесь кипит жизнь и продается почти всё. На неокрепшие северные мозги шокирующее воздействие произвели цены на местные фрукты: виноград — 7 рублей за килограмм, арбуз — 8 рублей, персик — 12. Впрочем, можно и поторговаться.

На базарах Узбекистана изобилие Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Здесь купить можно одежду, сувениры, специи и многое другое Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Линейка популярных средств для бритья в Узбекистане продается под таким брендом Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Во время поездки Алексей Кучин побывал в трех главных городах страны — Хиве, Бухаре и Самарканде. Все произвели впечатление. А еще путь шел через «узбекскую Швейцарию». Так именуют Зааминский национальный парк.

Просторы парка оставляют неизгладимое впечатление на туристов Источник: «Лисьи тропки» / T.me











А это старинный и прекрасный Самарканд Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Эту красоту тоже можно увидеть в Самарканде — самом большом и почти столичном городе страны Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Таджикистан

Следующим по пути следования депутата был Таджикистан. Граница Узбекистана с Таджикистаном имеет, по словам Кучина, очень сложную форму, и навигатор показал неверную дорогу. В результате турист едва не стал прорываться через границу в степи, благо перехватил начальник местной таможни. Выяснил, что из контрабанды у путешественника только урюк, и отправил в нужном направлении.

— Очереди на границе не было, а каждый служащий начинал свою речь со слова «брат». Хорошо, когда у тебя, оказывается, столько родни есть, — поделился Алексей. — В общем, на границу ушло минут 30.

Худжанд — один из красивых городов страны Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Первым на пути был город Худжанд, который показался депутату на удивление приятным и красивым. Следующая остановка — море и горы.

Море оказалось холодным Источник: «Лисьи тропки» / T.me











А вот горы были завораживающими Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Не все знают, что Таджикистан имеет выход к морю… и вход! Пляжи уж точно не хуже анапских, но абсолютно пустые! Спросил у местных аксакалов: «Отцы, а где у вас тут купаются?» Ответ: «Холодно уже, сейчас только моржи в воду лезут», — рассказал Алексей. — Но я не мог отказаться от открытия плавательного сезона. Вода, кстати, оказалась не холоднее, чем на Черном море в это время. В общем, все на курорты Таджикистанского края! Спросил у друга в Айни про поездку в горы. «А что там смотреть? Там гора, тут гора, здесь озеро… Давай лучше еще плова накладывай». Приятным завершением дня со сложной дорогой стала ночевка на берегу реки. Плов, звездное небо, ну и дровишки из России пригодились.

Душанбе. По словам Кучина, это красивый, современный город, но, как сказал его случайный знакомый Эдуард, эмигрировавший еще в 80-е годы в ФРГ и сейчас приехавший поностальгировать, «а вот вытрезвитель как стоял в 79-м году вон в том сарае, так и сейчас стоит!» Зато в Душанбе Алексей нашел ирландский паб, где отметил свой день рождения.

Восточная кухня — обязательный пункт каждого путешественника Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Вкуснятина, аж слюнки текут Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Путешествуя по Cредней Азии, нельзя обойти тему его величества Плова! Здесь именно с большой буквы: хивинский, бухарский, самаркандский, таджикский. Каждый — произведение искусства, а не просто еда. Мастера почти не используют специи: например, зира была лишь в одном плове, — рассказал путешественник.

Дальше сургутский депутат получил разрешение на посещение Горно-Бадахшанской автономной области от местного КГБ и направился в сторону афганской границы до крупного города Хорога.

— Похоже, мы сюда попали не в сезон. Много ресторанов, гостиниц и гостевых домов, даже алкомаркетов больше, чем у нас на 25-м микрорайоне Сургута, но почти всё закрыто. В воскресенье вечером мы так ничего и не нашли, пришлось ужинать шаурмой и пиццей в гостинице, где, помимо нас, было лишь несколько китайцев. Туристов нет. По дороге встретился лишь один австралиец, который на вопрос, почему он выбрал Таджикистан, ответил банальным: «Вай нот?»

Хорог — административный центр Горно-Бадахшанской автономной области Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Это тоже Хорог Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Алексей посетил еще несколько небольших кишлаков и городов, расположенных на сотне километров от Хорога. Один из них — Мургаб, раскинувшийся на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Санузел в номере был расположен на балконе Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Гостиница в Мургабе — это как «Отель у погибшего альпиниста» Стругацких — вынужденное место встречи очень разных людей, которым приходится в силу замкнутости пространства друг с другом общаться. Китайские геологи, ищущие литий, сопровождающие их водители-таджики, американский велосипедист, застрявший здесь без документов, два итальянских парня, идущих пешком в Ош, мутная орава немцев, тоже что-то ищущая в этих горах, ну и наш скромный экипаж. Отопления в гостинице нет, греться приходиться душевными разговорами. Но путникам всегда есть о чём поговорить, — говорит Алексей.

Еще одна остановка перед дорогой домой у Алексея — озеро Каракуль, расположенное на высоте 3970 метров над уровнем моря.

Cолнышко, песочек и манящая бирюза водной глади Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Таджикскую границу прошли моментально, приветливые пограничники и таможенники лишь вскользь взглянули на наш скарб, тепло попрощались. Кто бы знал, что эти двадцать километров — самые жесткие в плане бездорожья на всём тракте. Никто, видимо, не хочет заниматься «ничьей дорогой». Тем более сейчас, когда, здесь лежит снег и грязь. Скорее надо мириться таджикам с киргизами и порядок наводить, — написал Кучин.

Вернувшись в Казахстан, народный избранник не мог оставить без внимания знаменитое озеро Иссык-Куль.

В таком уютном месте Алексей провел последние дни своего путешествия Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Хотели бы оказаться там? Источник: «Лисьи тропки» / T.me











Вода в озере уже холодная Источник: «Лисьи тропки» / T.me











— Для Иссык-Куля уже не сезон, вялиться на солнышке в гамаке с книжкой еще норм, но в воду уже не залезешь, а ночью приходится спать под двумя одеялами. Вот и гуси куда-то дальше потянулись… Значит, и нам пора собираться домой, — поделился Алексей.