«Папа перед смертью попросил петь»: как 13-летняя школьница, которой восхитился Игорь Крутой, со второй попытки попала на ТВ

Юлия Сергеева из Ярославской области стала финалисткой телешоу «Ты супер!» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











13-летней Юлии Сергеевой из Ярославской области пришлось пережить многое. В два года ее со старшим братом бросили родители. Полгода они жили в детдоме. Потом оказались в приемной семье. Новые мама и папа стали родными. Они сделали всё, чтобы Юля с братом Даней скорее забыли пережитый стресс.

Казалось, жизнь наладилась. Вдруг новое потрясение: у приемного папы обнаружили редкую болезнь — системный склероз. Годы мучений и терапии не помогли. Летом 2024 года он умер.

Системный склероз — редкое хроническое аутоиммунное ревматическое заболевание, характеризующееся постепенным отказом всех органов.

История 13-летней Юли Сергеевой — финалистки 8-го сезона «Ты супер!» Источник: Никита Егоров / Городские порталы

Сложно представить, что пришлось пережить 13-летней Юле. Но жизненные трудности не сломили ее, а наоборот. И это она доказала в шоу «Ты супер!» (12+). Путь на телевидение тоже был непростым: на шоу девочка пробилась со второго раза. Упорством и трудом она показала, что способна на многое.

Что за программа «Ты супер!»? Узнать «Ты супер!» — музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети со сложной судьбой, многие из них остались без родителей. В восьмом сезоне, который начался осенью 2024-го, в жюри сидят певицы Люся Чеботина и Ани Лорак, певец и актер Алексей Воробьев и продюсер Игорь Крутой.

«Мама выпивала, ее лишили родительских прав»

Юле было два года, а старшему брату — три, когда биологическая мать их оставила. То время девочка помнит только со слов приемных родителей.

— Мама часто выпивала и оставляла нас. Ее лишили родительских прав, — поделилась девочка. — Соседи пожаловались, что мы дома всегда одни сидим, и нас с братом забрали. Он мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло.

У Ольги Долотцевой четверо детей — двое биологических и двое приемных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В скором времени брата с сестрой усыновили. Новыми папой и мамой оказались дальние родственники детей. Вот как тот период вспоминает приемная мама Юли:

— Мы не решали, оно само как-то получилось. Они мои родственники: моя мама и прадедушка детей — родные брат с сестрой. Судьбу их биологической мамы и их жизни мы знали. С детьми я была знакома, видела их на прогулках в коляске. Как могли, помогали этой семье. Мама совсем молоденькая была, не справилась. Иду как-то раз по улице, а мне говорят: «Ваших привезли в больницу». Я села в машину и поехала. У матери, видать, проблемы были, она оставила детей в квартире и пропала. Соседи вызвали полицию. Их забрали. Я сразу сказала, что заберу детей. Дальше началась череда оформления документов. Мужа буквально поставила перед фактом. Он был не против. Сомнений «а может, не стоит?» не было.

Когда рождаются свои дети, всё происходит постепенно: беременность, роды, взросление. А они ворвались в нашу жизнь и перевернули весь мир с ног на голову. Ольга Долотцева мама Юли Сергеевой

У супругов на тот момент уже было двое своих старших детей.

— Вначале было очень тяжело, — призналась Ольга. — У нас не было помощников в виде бабушек, которые пришли бы на подмогу. Всё легло на наши с мужем плечи. Ну и старшие дочь с сыном помогали.

Только семья успела наладить быт — новое испытание. Вскоре после усыновления выяснилось, что у детей туберкулез. Юле пришлось во второй раз пережить расставание с близкими людьми. Девочку на год положили в больницу.

— Кто-то в окружении биологической мамы был тубинфицирован, — рассказала Ольга. — Обследовали всячески. Даня был на домашнем лечении, а Юлю пришлось положить в больницу. Около года она там была.

К счастью, детей удалось вылечить.

«Всё равно кто-нибудь, да рассказал бы»

Как отмечает Ольга, у старших детей с Юлей и Даней особенная связь. Братья и сестры жить друг без друга не могут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ольга с мужем детей полюбили как родных. Малыши стали назвать их мамой и папой. Старшие быстро приняли младших. Но скрывать правду родители не стали. Перед тем, как Юля с братом Даней пошли в первый класс, родители честно рассказали, что они приемные.

— Всё равно кто-нибудь да рассказал бы. Мы же в поселке живем, а не в большом городе. Тем более люди знали, чьи это дети, — рассказала Ольга. — Юля с Даней нормально отреагировали. Конечно, в 7 лет они не поняли, что значит биологические родители, что мы какие-то не те. Они просто с этой мыслью свыклись, они это знали.

Мама Юли работает учителем школы. А всё свободное время посвящает детям Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С биологической мамой Юля с братом ни разу не встречались. А четыре года назад она умерла. Папы у детей разные, о них ничего не известно.

Недавно в семье случилась трагедия. После шести лет тяжелой болезни умер приемный папа Юли.

— Он лечился, мы пытались вылечить, но не получилось, — с комом в горле рассказала Юля.

Со слов мамы Юли, муж мечтал о великом будущем дочки. Он поддерживал ее стремления стать певицей. И перед смертью просил не бросать начинания.

Пробилась на телевидение со второй попытки

Юля занимается в выпускном классе в музыкальной школе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во многом ради папиной мечты 13-летняя Юля решила участвовать в музыкальном конкурсе на НТВ. Правда, это ее вторая попытка. В первый раз девочка решила испытать свои силы в 2022 году. Но тогда удача была не на ее стороне. Юная певица сорвалась с отборочного тура.

— Обидно не было. Все-таки первый раз. Надо было с чего-то начать, — вспоминает свои эмоции в тот период Юля. — Я понимала, что там есть очень сильные участники. Несмотря на результат, мне понравилось. Меня многие похвалили, сказали, что я супер.

Юля участвовала в телешоу «Ты супер!» два раза: в 6-м и 8-м сезонах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Однако мама Юли отмечает, что, конечно, переживания были.

— Нужно было ведь найти правильные слова, чтобы успокоить ее. Мы поговорили и решили, что приедем на «Ты супер!» еще раз, — рассказала Ольга.

После двух лет усиленных занятий вокалом и активной подготовки Юля решила повторно попробовать свои силы в телешоу «Ты супер!». На этот раз всё сложилось удачно. Более того, девочка покорила звездное жюри своим пением и прошла в финал.

Юля занимается пением с пяти лет. На полке с наградами уже нет места. Девочка часто ездит на конкурсы, где занимает призовые места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Изнанка съемок

Чтобы попасть в съемочный тур шоу «Ты супер!», предварительно надо было пройти кастинг с прослушиванием. В этом Юле помогали ее педагоги в студии, где она занимается вокалом. Девочку быстро утвердили и пригласили на съемки в Москву.

Там началась плотная подготовка. Перед тем, как выпустить детей на сцену, с ними работали педагоги по пению. Они помогали выбрать композицию, с которой участник будет выступать, и поставить номер.

— До съемок занимаемся с педагогом. Потом идем на репетицию. Только после этого проходят непосредственно съемки. — поделилась Юля. — Сложно было везде. На занятиях доказать людям, что развитие идет и я что-то смогу на сцене. Страшно было выходить на сцену. Стоишь, все на тебя смотрят.

Зал оказался маленьким, хотя по телевизору выглядит, будто сцена там огромная. Юлия Сергеева финалистка 8-го сезона «Ты супер!»

Отрывок из выпуска полуфинала, где выступила Юля Сергеева Источник: «Ты супер!» 8-й сезон. 8-й выпуск от 20.10.2024 / Rutube

Выступления девочки произвели фурор. Члены жюри в разных эпизодах хвалили стиль исполнения Юли.

— Ты меня просто очаровала, скажу честно, — признался продюсер Игорь Крутой. — Ты органична во всём этом: и в плане вокала, и в плане пластики. Тебе нужно бить в одну точку — и ты будешь отличаться от всех. Из этого надо сделать свою творческую биографию.

Певица Ани Лорак тоже похвалила Юлю:

— Молодец, умница, ты справилась, — поддержала девочку певица. — Я думаю, с возрастом ты разовьешь свой голос, чтобы были классные, сочные верха. Ты абсолютно достойна самых прекрасных сцен.

Люся Чеботина отметила, что девочка исполнила хит Леонида Агутина на уровне.

— Юленька, после Леонида Агутина, мне кажется, очень тяжело перепевать такую композицию. Но у тебя это получилось, — отметила певица Люся Чеботина.

А актер и певец Алексей Воробьев признался, что песня в исполнении Юли Сергеевой тронула его до глубины души.

— Потрясающее выступление, чего говорить! — подчеркнул Воробьев.

Съемки шоу проходили в Москве в августе и сентябре. Из-за этого Юле пришлось месяц отсутствовать в школе. Но учителя отнеслись с пониманием. Семиклассница должна будет отработать пропущенные занятия в течение четверти.

— Сейчас сложно учиться, так как много времени пропустила, — вспоминает Юля. — Друзья и учителя меня поддерживают. Им очень нравится, что в поселке я такая одна, которая была на телевидении. Говорят, что я большая молодец!

Главное — идти к своей цели, чтобы добиться результата. Юлия Сергеева финалистка 8-го сезона «Ты супер!»

День расписан по часам

Чтобы не потеряться в многочисленных занятиях, на кухне у Юли висит расписание. Утром — школа, сразу после — пение, хор, фортепиано, танцы. Даже в воскресенье стоят занятия.

У 13-летней Юли плотный график. По словам мамы девочки, еще не все занятия вошли в расписание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Встаю в 06:50. Потом иду в школу. После прихожу домой, могу собрать вещи, поесть, если время позволяет, и сразу еду в музыкальную школу или на вокал, — описала свой обычный день Юля. — До восьми вечера занимаюсь там. После делаю уроки. Иногда заканчиваю пораньше, часов в 18, и успеваю сделать домашние задания, не засиживаясь допоздна.

Но, как отмечает Юля, для нее такой график не в тягость. Устает, конечно. Но понимает, что такова цена, если хочешь осуществить большие мечты.